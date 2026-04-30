Планшет — это серьезный инструмент для тех, кто использует его как основное устройство для работы, кино и чтения. Сейчас можно даже установить мессенджер MAX на планшет, и это одна из самых частых инструкций, которые читают владельцы подобных устройств. Но прежде чем устанавливать приложения, нужно выбрать подходящую модель. И тут на рынке появился интересный претендент: OnePlus представила планшет OnePlus Pad 4 — флагманское устройство с топовым чипом, рекордной батареей и восемью динамиками. Разбираю, что это за планшет и стоит ли он своих денег.

Дизайн и экран OnePlus Pad 4

Начнем с размеров. Тут сразу становится понятно, для кого планшет OnePlus Pad 4. 13.2 дюйма, соотношение сторон 7:5, толщина 5.94 мм и вес 672 г. Это большое устройство, которое не помещается в сумку без специального отсека. Для сравнения: Xiaomi Pad 8 — 11.2 дюйма, значительно компактнее и легче. OnePlus Pad 4 — это совсем другой класс.

Экран OnePlus Pad 4 представлен IPS-матрицей с разрешением 3392×2400 и частотой обновления 144 Гц. Сенсор работает на частоте 540 Гц (отклик мгновенный при любом сценарии использования). Яркость до 1000 нит в пике (на улице будет читаемо). Двенадцатибитный цвет обеспечивает точную цветопередачу. Для работы с документами, кино и рисования — серьезный дисплей. Корпус выпускается в двух цветах: коричневом и светло-зеленом. Золотистый и фиолетовый варианты, которые были у OPPO Pad 5 Pro (китайской версии этого планшета) в OnePlus Pad 4 не попали.

Характеристики OnePlus Pad 4

Перед тем как говорить о фишках, посмотрим на железо. Характеристики OnePlus Pad 4 выглядят так:

Характеристики OnePlus Pad 4 Экран 13.2 дюйма, IPS (3392×2400), 144 Гц Основная камера 13 МП Фронтальная камера 8 МП Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Память 8/256 ГБ или 12/512 ГБ Аккумулятор 13 380 мАч Зарядка 67 Вт

Чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 на 3 нм — тот же, что стоит во флагманских смартфонах 2026 года. Для планшета это означает производительность без какого-либо потолка: тяжелые игры, видеомонтаж, работа с несколькими приложениями одновременно без тормозов и перегрева. Память UFS 4.1 — самая быстрая из доступных, приложения открываются мгновенно. Теперь к тому, что важно знать заранее. NFC нет, что привычно для планшета. Но нет и биометрии. Водозащита не заявлена. Для флагманского устройства такого ценового класса это заметные пробелы.

OnePlus Pad 4 и OnePlus Pad 3 разделяет ровно одно поколение чипа и заметно выросший аккумулятор. Почему OnePlus Pad 3 был лучшим планшетом 2025 года — читайте в отдельном материале, но если коротко: четвертое поколение превосходит его по всем ключевым параметрам.

Звук в планшете OnePlus Pad 4

Вот здесь OnePlus реализовала то, что мало кто делает в планшетах. Восемь динамиков — не маркетинговая формулировка, а реальная симметричная акустическая система. Четыре динамика на каждой стороне планшета OnePlus Pad 4 обеспечивают объемный звук независимо от ориентации устройства. Для просмотра кино и видеоконтента это принципиальное отличие от конкурентов.

Для сравнения: Xiaomi Pad 8 предлагает четыре динамика (вдвое меньше). OnePlus Pad 3 имел шесть динамиков. Четвертое поколение прибавило еще два. Если для вас звук важен, OnePlus Pad 4 в этом сегменте будет вне конкуренции.

Батарея и зарядка OnePlus Pad 4

Главная цифра этого планшета — 13 380 мАч. Это один из самых больших аккумуляторов среди Android-планшетов на рынке в 2026 году. При умеренном использовании (чтение, документы, видео) реалистично рассчитывать на два дня без зарядки. При активном — полноценный рабочий день с запасом.

Зарядка 67 Вт через USB 3.2 Gen 1 Type-C восполняет такую батарею примерно за полтора часа. Не рекордная скорость для смартфона, но для планшета с аккумулятором такого объема — разумный баланс. Дополнительный бонус: USB 3.2 Gen 1 обеспечивает высокую скорость передачи данных (подключение к ноутбуку или внешнему накопителю работает быстро).

Xiaomi Pad 8 несет батарею 10 100 мАч (заметно меньше), как и его Pro-версия, близкая по характеристикам к новому устройству OnePlus. Сравнение Xiaomi Pad 8 и Xiaomi Pad 8 Pro читайте отдельно. Там видно, как линейка Xiaomi подходит к вопросу автономности. OnePlus Pad 4 превосходит обе модели по емкости аккумулятора с хорошим отрывом.

Цена OnePlus Pad 4 и дата выхода

Выход OnePlus Pad 4 состоялся на рынке Индии. Планшет уже официально представлен и поступил в продажу. Цена OnePlus Pad 4 в Индии:

8/256 ГБ — 62 999 рупий (≈ 49 700 ₽);

12/512 ГБ — 67 999 рупий (≈ 53 600 ₽).

Дата выхода OnePlus Pad 4 на глобальном рынке и в России официально не объявлена. Купить OnePlus Pad 4 можно будет через AliExpress или серые каналы. Ориентировочная цена при появлении на AliExpress составит порядка 45-55 тысяч рублей в зависимости от конфигурации и курса.

Для контекста: OnePlus Pad 3 сейчас можно найти на AliExpress примерно за 35 000 рублей, Xiaomi Pad 8 — за 27 000 рублей. OnePlus Pad 4 будет заметно дороже обоих, но и характеристики принципиально другие.

Стоит ли покупать OnePlus Pad 4

Лучший планшет на Android в 2026 году — звание конкурентное. Но OnePlus Pad 4 претендует на него вполне обоснованно. Snapdragon 8 Elite Gen 5, 13.2″ экран 144 Гц, восемь динамиков и аккумулятор 13 380 мАч. Это набор, который делает реальную заявку на звание лучшего. Мощный планшет на Android за эти деньги — да, OnePlus Pad 4 именно таков. Но у него есть ограничения, которые стоит учитывать:

нет биометрии;

нет водозащиты;

большой размер (13.2 дюйма подходит не всем);

высокая цена на фоне конкурентов.

Если нужен планшет 2026 года для максимальной производительности, кино и длинных сессий без зарядки, то OnePlus Pad 4 станет отличным выбором. Если важны компактность и цена, то Xiaomi Pad 8 за 27 000 рублей закроет большинство задач проще и дешевле. Выбор зависит от того, для чего именно нужен планшет.