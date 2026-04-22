Несколько часов назад писал про анонс игрового смартфона REDMI K90 Max с вентилятором и батареей 8550 мАч, и вот Xiaomi в тот же день представила еще одну новинку с той же игровой направленностью, но в другом формате. Планшет REDMI K Pad 2 — это компактное устройство с флагманским чипом, батареей 9100 мАч и обновленной системой охлаждения. Серия REDMI K Pad изначально задумывалась как ответ на вопрос «что если взять топовое железо и упаковать в небольшой корпус». Второе поколение следует той же логике, но с заметно переработанной начинкой. Разбираю, что изменилось и стоит ли ждать этот планшет на глобальном рынке.

Дизайн REDMI K Pad 2

Новый REDMI K Pad 2 выпускается в трех цветах: темно-сером, светло-серебристом и фиолетовом. Размеры — 204.98х133.73х6.62 мм, вес — 345 г. Для планшета с Dimensity 9500 и батареей 9100 мАч внутри это очень компактные цифры.

Xiaomi сохранила компоновку корпуса первого поколения: чип расположен в самом центре задней панели, что обеспечивает равномерное распределение тепла и снижает дискомфорт при нагреве в руках. Из заметных изменений — добавлена новая многофункциональная клавиша, которой не было у предшественника. Водозащита официально не заявлена (для планшета такого класса это единственная очевидная недоработка).

Характеристики REDMI K Pad 2

По железу компактный планшет такого уровня на рынке встречается редко. Экран — 8.8 дюйма, IPS, разрешение 3008×1880, частота 165 Гц, яркость 1100 нит, соотношение сторон 16:10. Сенсор работает на частоте 240 Гц. Для планшета это нетипично высокий показатель. Остальные характеристики здесь:

Характеристики REDMI K Pad 2 Экран 8.8 дюйма, IPS (3008×1880), 165 Гц Основная камера 13 МП Фронтальная камера 8 МП Процессор MediaTek Dimensity 9500 Память 8/256, 12/256, 16/512 ГБ Аккумулятор 9100 мАч Зарядка 67 Вт

Процессор REDMI K Pad 2 — MediaTek Dimensity 9500 на 3 нм, тот же флагманский чип, что стоит в REDMI K90 Max. Из беспроводных интерфейсов — Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. NFC нет, слота для карты памяти нет. По совокупности характеристик K Pad 2 вполне может войти в число лучших планшетов на Android. Отдельно стоит отметить два порта USB-C — редкость для планшетов. Один работает по стандарту 3.2 Gen 1, второй по USB 2.0, оба поддерживают зарядку 67 Вт и реверс 22.5 Вт. Два вибромотора и стереодинамики дополняют картину.

Мощный игровой планшет

Dimensity 9500 в таком тонком корпусе требует серьезного охлаждения. Xiaomi увеличила площадь теплоотвода с 12 050 до 15 300 мм² (прирост около 27%). Это напрямую влияет на стабильность производительности при длительной нагрузке: чип меньше сбрасывает частоту, планшет дольше удерживает пиковые показатели.

Игровой планшет Xiaomi такого класса — редкость на рынке в принципе. Большинство производителей либо делают компактные планшеты с бюджетными чипами, либо мощные планшеты с большими диагоналями. REDMI K Pad 2 занимает нишу, где одновременно нужны и размер, удобный для одной руки, и производительность без компромиссов. Мощный игровой планшет в корпусе толщиной 6.62 мм и весом 345 г — именно так можно описать суть этого устройства.

Два вибромотора, быстрый сенсор 240 Гц и стереодинамики усиливают игровой опыт на уровне, который у большинства планшетов для игр просто отсутствует. Если ищете мощный планшет для долгих игровых сессий в компактном форм-факторе — альтернатив у REDMI K Pad 2 на рынке практически нет.

Дата выхода и цена REDMI K Pad 2

Серия REDMI K традиционно выпускается только для внутреннего рынка Китая. Дата выхода REDMI K Pad 2 за пределами Китая не объявлена, и в России он официально не появится. Однако прецедент уже есть: первое поколение REDMI K Pad вышло на глобальный рынок под именем Xiaomi Pad mini, который и стал его наследником для пользователей за пределами Китая. По той же логике глобальная версия REDMI K Pad 2 может выйти как Xiaomi Pad mini 2 — именно под таким именем ее стоит ждать.

Цены в Китае по конфигурациям:

8/256 ГБ — 3 399 юаней ( ≈ 42 200 ₽);

— 3 399 юаней ( ≈ 42 200 ₽); 12/256 ГБ — 3 799 юаней ( ≈ 47 100 ₽);

— 3 799 юаней ( ≈ 47 100 ₽); 16/512 ГБ — 4 799 юаней ( ≈ 59 600 ₽).

Это на 600 юаней дороже первого поколения. При этом старшие конфигурации 12+512 и 16+1024 ГБ были отменены. Топовый вариант теперь ограничен 16/512 ГБ. Тем, кто хочет купить REDMI K Pad 2 без заказа из Китая, разумнее дождаться анонса Xiaomi Pad mini 2. Если история повторится, глобальный выход должен состояться.

Стоит ли покупать REDMI K Pad 2

Мощный планшет в компактном корпусе с флагманским чипом, батареей 9100 мАч и зарядкой 67 Вт — предложение на рынке почти уникальное. Конкурентов в формате 8-9 дюймов с такой производительностью практически нет.

Слабые стороны понятны: нет NFC, нет слота microSD, нет водозащиты, старшие конфигурации памяти отменили. И главное — напрямую выход REDMI K Pad 2 за пределами Китая не запланирован. Можно ждать Xiaomi Pad mini 2, но сроки неизвестны. Если нужен планшет прямо сейчас, то лучше заказать Xiaomi Pad mini первого поколения.