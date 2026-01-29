Xiaomi выпустила планшет в стиле Гарри Поттера и продает его за 30 тысяч. Где он продается?

Герман Вологжанин

Xiaomi (точнее — суббренд REDMI) не первый год выпускает смартфоны в стиле Гарри Поттера. Первой ласточкой в 2023 году стал REDMI Note 12 Turbo Harry Potter Edition, и производитель не стал останавливаться на достигнутом. После этого вышли еще два смартфона в схожем дизайне, а теперь появился первый планшет в стиле Гарри Поттера. Им стал REDMI Pad 2 Pro, который уже поступил в продажу по весьма привлекательной цене.

Xiaomi выпустила планшет в стиле Гарри Поттера и продает его за 30 тысяч. Где он продается? Подгон для фанатов вселенной Гарри Поттера. Изображение: Xiaomi. Фото.

Подгон для фанатов вселенной Гарри Поттера. Изображение: Xiaomi

Планшет в стиле Гарри Поттера

REDMI Pad 2 Pro Harry Potter Edition — это не просто планшет в дизайне вселенной Гарри Поттера, а лимитированное издание планшета с интересным комплектом. Устройство поставляется в подарочной коробке, содержащей внутри:

  • сумку для переноски планшета;
  • ремень к сумке;
  • чехол-подставку в образе «Карты Мародеров»;
  • стилус с футляром, выполненные в стиле волшебной палочки;
  • набор наклеек.

На спинке самого планшета, выполненного в синем цвете, находится золотая гравировка логотипа Хогвартса. Так что REDMI Pad 2 Pro Harry Potter Edition буквально создан для обучения в школе магии.

Планшет в стиле Гарри Поттера. Богатая комплектация планшета REDMI. Изображение: Xiaomi. Фото.

Богатая комплектация планшета REDMI. Изображение: Xiaomi

В качестве подтверждения Xiaomi накатила на планшет специальную тему. И все это ради того, чтобы владелец REDMI Pad 2 Pro Harry Potter Edition чувствовал себя настоящим Гарри Поттером, поступившим в Хогвартс в 2026 году.

Характеристики REDMI Pad 2 Pro Harry Potter Edition

С технической точки зрения планшет Гарри Поттера является точной калькой с обычного REDMI Pad 2 Pro, презентованного в сентябре 2025 года. Единственное исключение — объем памяти. REDMI Pad 2 Pro Harry Potter Edition предлагает только один вариант.

ХарактеристикиREDMI Pad 2 Pro
Экран12.1 дюйма, IPS (2560х1600), 120 Гц
Основная камера8 МП
Фронтальная камера8 МП
ПроцессорSnapdragon 7s Gen 4
Память8/256 ГБ
Аккумулятор12000 мАч
Зарядка33 Вт (нет в комплекте)

Планшет не имеет поддержки SIM-карт и встроенного GPS, поэтому работает только по Wi-Fi или без интернета. Тут все в привычной стилистике Xiaomi.

Дата выхода и цена REDMI Pad 2 Pro Harry Potter Edition

Цена планшета в стиле Гарри Поттера — 2 599 юаней (~ 28 500 ₽). Продаваться он будет только в Китае, а выход глобальной версии не запланирован. Xiaomi не первый год делает гаджеты по вселенной Гарри Поттера исключительно для внутренней аудитории.

В России REDMI Pad 2 Pro Harry Potter Edition, разумеется, тоже не выйдет. Однако на маркетплейсах наверняка удастся найти лимитированный планшет в версии для Китая. Без русского языка, по задранной цене, но зато с тем самым комплектом, которым и интересно устройство.

