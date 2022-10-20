10 классных телеграм-каналов, на которые вы точно подпишетесь

Несмотря на то что Telegram существует уже давно, совсем недавно он начал развиваться не только как средство для общения, но и как блог-площадка. Он заменил нам СМИ, ЖЖ, паблики в социальных сетях и даже профили в запрещённом Инстаграме. Ну, а что? Хуже точно не стало. Зато появилась возможность в одном месте получать актуальную информацию о происходящем в мире, аналитику, слухи и расширять свой кругозор. Ведь телеграм-каналы не ограничиваются только перепечаткой новостей из СМИ. Осталось только подобрать те, которые вам гарантированно понравится.

Скидки на авиабилеты и туры

Как бы ни было сейчас сложно путешествовать, но возможности для этого ещё остались. А, чтобы сильно не потратиться, предлагаем вам подписаться на телеграм-канал Вандроуки. Его авторы каждый день публикуют скидки на жд- и авиабилеты, заграничные туры со скидками и делятся лайфхаками по экономии на путешествиях. Хотите в Сочи? Так почему бы не слетать, когда билеты стоят чуть больше 500 рублей! Правда, без Вандроуки вы бы об этом не узнали.

Подписаться на Вандроуки

Телеграм-канал о смартфонах

Android при всём своём удобстве — довольно неочевидная платформа, разобраться в хитросплетениях которой может быть не так-то просто. Поэтому мы рекомендуем вам подписаться на телеграм-канал AndroidInsider.ru, а заодно и чатик, где вам ответят на любые вопросы. Здесь ежедневно выходят сводки обо всех публикациях, которые вышли на сайте, включая инструкции и полезные советы и лайфхаки по настройке ОС, сравнения разных прошивок, а также рекомендации по выбору смартфонов, их отличиям друг от друга, о которых вам не расскажут больше нигде.

Подписаться на AndroidInsider.ru

Телеграм-канал про Apple

Думаете, iOS проще, чем Android? Не совсем. Но авторы AppleInsider.ru, которые ведут одноимённый канал в Телеграме, докажут, что в операционной системе от Apple может разобраться каждый. Тут ежедневно выходят подборки инструкций по работе с устройствами яблочного бренда, развёрнутые обзоры, аналитические статьи о будущем Apple в России и своевременные разборы свежих обновлений с рекомендациями по обновлению или откату до более ранних версий ОС. А ещё у ребят есть чатик, где они отвечают на все вопросы читателей.

Подписаться на AppleInsider.ru

Что купить на АлиЭкспресс

АлиЭкспресс — это супер-маркетплейс, где можно найти практически всё что угодно — от стелек для обуви с эффектом памяти до продвинутых смартфонов и 3Д-принтеров. Однако в этом же и заключается его проблема, потому что на площадке немало фейковых и просто некачественных товаров. Чтобы не попасть на развод или подделку, рекомендуем подписаться на Сундук Алибабы. Ребята вручную отбирают только лучшие товары с Али, которые имеют высокий рейтинг и большое количество отзывов, лично их тестируют и, если покупка проходит проверку качества, рассказывают о ней вам.

Подписаться на Сундук Алибабы

Телеграм-канал про кино

А вы знаете, какие фильмы и сериалы выйдут в обозримом будущем, а какие только поступили в производство? Оказывается, скоро нас всех ждёт возвращение в Сайлент Хилл. Съёмки фильма уже начались, а режиссёром картины выступит создатель оригинальной ленты 2006 года Кристоф Ган. А для аудитории помладше и тех, кто хочет поностальгировать, Нетфликс решил устроить перезапуск Телепузиков. Интересно, как бы вы об этом узнали, если бы не подписались на телеграм-канал Кинопоиска? Конечно, никак!

Подписаться на Кинопоиск

Научпоп-канал в Телеграме

Что произойдёт с Землёй, если в неё врежется самый большой астероид? А зачем мексиканские учёные намеренно ударили настоящий Боинг о землю? Как, наконец, выглядит самое большое панорамное фото в мире? На эти и многие другие вопросы и не только ответит научпоп-канал Кобура от Теслы. Авторы собирают классные технологические штуки и факты о Вселенной со всего интернета и рассказывают о них простым языком так, чтобы всем было интересно.

Подписаться на Кобуру от Теслы

Купоны в Ленте

Вы ходите в Ленту? О чём это я, ведь почти все ходят в Ленту. Так, стало быть, нужно подписаться на её телеграм-канал. Он нравится мне тем, что там регулярно выкладывают последнюю информацию об акциях и эксклюзивные купоны, которые не попадают в приложение. Причём, как правило, купоны, появляющиеся в канале, дают прямо-таки отличную скидку на действительно ходовые товары. Мясо, рыба, напитки, косметика — с купонами из телеграм-канала Ленты вы сможете покупать это и многое другое с дисконтом до 50%. Короче, рекомендасьон.

Подписаться на Ленту

Артемий Лебедев в Телеграме

Артемий Лебедев — не только дизайнер всея Руси, но и очень интересно пишущий автор. Раньше он вёл свой блог в ЖЖ, а теперь переключился на, как он ласково называет эту платформу, тележеньку. Тут он не будет учить вас дизайну и всем хитростям маркетинга. Вместо этого вас ждут увлекательные замечания, которые Татьяныч делает в обычной жизни. Например, рассказывает, что помимо плацебо существует ещё и ноцебо, учит, как правильно писать резюме и рассказывает разные логичности, до которых у большинства из нас почему-то не хватает мозгов дойти самостоятельно.

Подписаться на Артемия Лебедева

Телеграм-канал с мемами

Впрочем, иногда хочется просто подеградировать и посмеяться над простыми и даже тупыми мемами. В телеграм-канале Добрые мамы этого, извините за тавтологию, добра — навалом. Никакого мата, похабщины и контента 18+. Всё в рамках разумного, доброго, вечного. На такой даже можно подписать своих детей — ничего кроме простого человеческого веселья тут нет. Иногда проскальзывает реклама, но скажите лучше, где её нет? Поэтому лайк, шер, подписка.

Подписаться на Добрые мемы

Телеграм-канал с лайфхаками

Если у вас есть духовка, вам почти наверняка приходилось её мыть. А знаете ли вы, что её дверцу можно просто снять и не подлезать к ней изнутри. Об этом и многом другом — например, как сохранить белые носки реально белыми — вы прочтёте в канале Лайфхаки Советы Хитрости. Из недавнего мне очень понравилось видео, которое наглядно демонстрирует, как отлепить скотч от листа бумаги, не нарушив не только его целостность, но и даже не отклеив нанесённый на него текст или изображение. Круть!

Подписаться на Лайхаки Советы Хитрости