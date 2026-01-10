10 крутых каналов в Telegram для тех, кто хочет быть на шаг впереди

Иван Герасимов

Несмотря на то, что год только начался, уже сейчас можно начинать чистить свои подписки в Telegram. Зачем это делать? Чтобы оставить в прошлом однообразные каналы с новостями и прочей чепухой, которая засоряет мозг. Мы приготовили для вас настоящие жемчужины: эти Телеграм-каналы точно прокачают ваш кругозор, чтобы вы не плевались от постов, а читали их взахлеб. Не теряйте время: подписывайтесь прямо сейчас. Гарантируем: после этой подборки ваша лента в Telegram заиграет новыми красками!

10 крутых каналов в Telegram для тех, кто хочет быть на шаг впереди.

Собрали лучшие каналы в Телеге для тех, кто хочет знать больше

Телеграм-канал СтереотипЫ

Если вам по душе подкасты, где обсуждают разные жизненные ситуации, то настоятельно рекомендуем присоединиться к каналу «СтереотипЫ» — там выпуски появляются быстрее, чем в Яндекс Музыке. Ребята говорят о насущном, обсуждают разные социальные шаблоны и делятся веселыми историями из жизни. Нередко к ним присоединяются гости, которые помогают разобраться в тех или иных темах. А еще у них каждый выпуск юбилейный, о чем они с удовольствием упоминают в начале. Поддержим «СтереотипОв» лайком и подпиской!

Канал с подкастами

Скидки на АлиЭкспресс

АлиЭкспресс изобилует крутыми товарами. Но как сэкономить, при это не нарвавшись на неликвид? Совет прост: подпишитесь на «Сундук Али-бабы»: в канал попадают только проверенные товары с высокой оценкой и хорошими отзывами. Каждый гаджет проверен авторами, а в ассортименте — как приятные мелочи вроде кабелей, так и крупная техника по типу смартфонов и планшетов. Топ-канал для тех, кто хочет покупать на АлиЭкспресс с умом и не ждать свой заказ месяцами.

Скидки на Али

Плейлисты Радио Рекорд в Телеграм

Плейлисты Радио Рекорд в Телеграм. В канал попадают все шоу из эфира Рекорда, а также новые треки. Фото.

В канал попадают все шоу из эфира Рекорда, а также новые треки

Временами собственная медиатека из тысяч треков вгоняет в уныние. Освежиться поможет канал «Плейлисты Радио Рекорд» со всеми шоу из эфира. Захотел послушать веселую болтовню — вот тебе эфиры «Крема и Хруста», нужна спокойная музыка — включай Innocence. В конце концов, это единственный удобный способ послушать A State of Trance от Армина Ван Бюрена! Самое главное — всё играет подряд и без рекламы!

Музыка в Телеграм

Где читать новости про Apple

iPhone, iPad и Mac — далеко не единственное, что выпускает Apple. Компания совсем недавно порадовала фанатов шлемом Vision Pro и чуть не выпустила беспилотный автомобиль Apple Car! В 2026 году, поговаривают, появится ряд новейших устройств, а узнать о них раньше всех можно из Телеграм-канала AppleInsider.ru! Команда выпускает новости первыми, анализирует факты, чтобы не возникало сомнений. А еще найдете массу лайфхаков для техники Apple, мемчики и прикольные интерактивы в канале, чтобы не заскучать на работе.

Канал про технику Apple

Новости науки в мире

Канал Hi-News.ru — это источник самого крутого научпопа в России. Даже если вы далеки от науки, то наверняка захотите узнать ответы на простые житейские вопросы. Например, почему рыбы не мерзнут подо льдом, что чувствуют животные, когда хозяин возвращается с работы или при какой температуре лучше спать зимой, чтобы выспаться. И это далеко не все интересные статьи. Подписывайтесь и узнавайте больше — потом будете щеголять этими фактами перед друзьями!

Канал с научными статьями

Интересные статьи про кино

Хотите лучше разбираться в кино? Тогда подпишитесь на «Кира пишет» в Телеграм. Это канал киноведа Киры Кац, которая регулярно обозревает фильмы со всего мира. Популярное кино встречается не так уж часто, но в том и фишка. Здесь вы узнаете много нового о российском кино из разных уголков страны и будете удивлены тому, сколько на просторах нашей необъятной талантливых режиссеров. Кира регулярно делает подборки фильмов, о которых вы точно не слышали из СМИ.

Канал о кино

Телеграм-канал про науку и технологии

Ну а если вам по душе узнавать о технологиях в формате видео, то нельзя проходить стороной канал «Кобура от Теслы». Здесь каждый пост сопровождается роликом и небольшой подписью с описанием. Такой формат вкупе со стилем подачи реально не напрягает и пополняет багаж знаний. Так сказать, для тех, кто привык узнавать всё на ходу, ничего не упуская из вида.

Наука и технологии

Где читать статьи про Андроид

Ну и конечно же, ни в коем случае не обходите стороной наш Телеграм-канал AndroidInsider.ru! Здесь собрана огромная база знаний не только про смартфоны на Андроиде, но и вообще про всю технику на этой ОС. Телевизоры, ТВ-приставки, планшеты, умные часы — найдете статью по решению проблем у любого устройства и сможете настроить правильно. Подпишитесь, чтобы все важное о гаджетах было под рукой!

Канал AndroidInsider.ru

Канал в Телеграме про еду

Для любителей разных вкусностей у нас тоже есть кое-что полезное — канал «Пойдем поедим». Он посвящен потрясающе вкусным блюдам, где каждый пост снабжен реальными фотографиями от автора. А заодно он делится местами, где проходят мастер-классы по живописи в южных регионах России. Ламповый канал, где все и правда «свои», душевный и без рекламы!

Канал про вкусную еду

Все новости из мира технологий

Ну и самое главное — держите в подписках канал «Технокот», ведь он сильно упростит вам жизнь. Сюда попадают самые горячие статьи от медиагруппы i10.ru. Так, он угодит и любителям науки, и фанатам Айфонов, и просто тем, кому интересно, почему «штормит» WhatsApp. Держишь канал в подписках и не упускаешь ничего важного.

Самые горячие новости о технологиях

