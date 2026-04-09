Смартфоны не ломаются внезапно. Они деградируют постепенно: сначала батарея перестает держать заряд, потом телефон начинает тормозить, потом экран тускнеет. И в большинстве случаев мы сами ускоряем этот процесс ежедневными привычками, которые кажутся совершенно безобидными. Я сам грешил минимум пятью пунктами из этого списка, пока не разобрался, что к чему. Кстати, многие из этих проблем можно решить — например, есть одна настройка Android, после которой смартфон начинает работать заметно быстрее.

Как правильно заряжать смартфон

Самая распространенная привычка и один из главных врагов аккумулятора. Большинство людей заряжают телефон до 100% на ночь и спокойно используют до полного разряда. Кажется логичным: зарядил полностью, использовал полностью. На самом деле это ускоряет деградацию батареи.

Литий-ионные аккумуляторы устроены так, что им комфортнее всего работать в диапазоне 20-80%. Полный цикл от нуля до ста — это стресс для батареи, который накапливается с каждым зарядом. Общие правила выглядят так:

подключайте телефон к зарядке при 20-30% и отключайте около 80-90%;

включите оптимизированную зарядку в настройках батареи (система сама притормозит зарядку ночью);

не доводите телефон до автоматического отключения.

Привыкнуть к этому несложно. Через пару недель новый режим зарядки становится автоматическим, а батарея через год работы скажет спасибо заметно лучшим состоянием.

Чем нужно заряжать смартфон

Оригинальный зарядник потерялся, купили первый попавшийся за двести рублей на маркетплейсе. Знакомо? Дешевые зарядные устройства для телефона не держат стабильное напряжение — оно скачет, и каждый такой скачок создает микростресс для аккумулятора.

Накапливается это незаметно. Телефон заряжается, всё работает. Но через год батарея деградирует заметно быстрее, чем у точно такого же смартфона, который заряжали нормальным зарядником. Дешевый кабель с тонким сечением провода создает сопротивление и греется сам — а значит, греет и разъем смартфона. Что делать:

используйте оригинальный зарядник или сертифицированные аналоги известных брендов;

берите кабели с маркировкой 3A и выше;

если кабель греется при зарядке — выбрасывайте.

Хороший кабель стоит 300-500 рублей и служит годами. Это одна из самых дешевых инвестиций в долгую жизнь смартфона.

Нужен ли смартфону чехол

Чехол защищает от царапин и падений, это его работа. Но во время зарядки он превращается в термос. Корпус смартфона — это радиатор, через который уходит тепло, выделяемое при зарядке. Чехол блокирует этот процесс, температура растет, и батарея работает в некомфортных условиях.

Перегрев смартфона при зарядке — одна из главных причин ускоренной деградации аккумулятора. Особенно критично при быстрой зарядке: чем выше мощность, тем больше тепла выделяется. Чехол плюс быстрая зарядка — гарантированный перегрев. Решение простое: снимайте чехол на время зарядки. Особенно это важно ночью, когда телефон заряжается несколько часов подряд.

Смартфон на солнце: можно ли пользоваться

Оставить телефон на подоконнике под прямыми солнечными лучами, положить на панель в машине летом, забыть на пляже — все это куда опаснее, чем кажется. При температуре выше 40-45 градусов литий-ионный аккумулятор начинает деградировать в разы быстрее. А экран при перегреве рискует получить необратимые повреждения.

OLED-матрицы особенно чувствительны к высоким температурам. Если смартфон перегрелся на солнце, в первую очередь страдает именно дисплей: появляются пятна, неравномерность подсветки, ускоряется выгорание. Кстати, о выгорании: на Redmi Note 10 Pro экран выгорает быстрее из-за высокой яркости. Это отдельная история о том, как бережно обращаться с OLED. А вот, что нужно делать в целом:

не оставляйте телефон под прямыми солнечными лучами;

в машине убирайте в бардачок или под сиденье;

если телефон сильно нагрелся, дайте ему остыть в тени перед тем, как ставить на зарядку.

Правило простое: если вам жарко, телефону тоже жарко. Все, что вы не стали бы делать с собой в жару, не делайте и со смартфоном.

Что дает перезагрузка Android

Есть люди, которые месяцами не выключают телефон. Зачем, если он и так работает? На самом деле оперативная память постепенно засоряется фоновыми процессами, накапливаются незавершенные задачи, система начинает работать медленнее. Смартфон работает хуже не потому что сломан, а потому что давно не перезагружался.

Перезапуск сбрасывает оперативную память, завершает зависшие процессы и дает системе чистый старт. По сути, перезагрузка смартфона решает почти все проблемы. Это не шутка, а реально работающий способ вернуть устройству бодрость без каких-либо настроек. Достаточно перезагружать смартфон раз в несколько дней. Это занимает полминуты и заметно влияет на скорость работы.

Максимальная яркость экрана Android

Экран — главный потребитель энергии в смартфоне. И чем выше яркость экрана смартфона, тем быстрее садится батарея и тем быстрее деградирует матрица. Особенно это касается OLED-дисплеев: пиксели физически изнашиваются от высокой яркости. Многие держат яркость на максимуме постоянно. На улице понятно, но дома и в темноте это просто вредная привычка. Глаза устают сильнее, батарея разряжается быстрее, экран изнашивается интенсивнее. Что делать:

включите адаптивную яркость — система сама подберет оптимальный уровень;

в помещении вручную снижайте яркость до комфортного минимума;

ночью используйте ночной режим или режим пониженной яркости.

Снижение яркости с 100% до 50% в помещении экономит до 20-30% заряда в день. Это больше, чем дает любой режим энергосбережения.

Можно ли пользоваться смартфоном на зарядке

Играть в игры, смотреть видео или звонить по видеосвязи, пока телефон заряжается — привычка, которая вредит сразу двумя способами. Во-первых, аккумулятор одновременно заряжается и разряжается, что создает дополнительный стресс для батареи. Во-вторых, нагрузка от приложений в сочетании с зарядкой дает серьезный нагрев.

Смартфон нагревается при зарядке сам по себе, и это нормально. Но активное использование в этот момент может поднять температуру до критических значений. Батарея в таких условиях деградирует заметно быстрее. Если нужно срочно зарядить телефон как можно быстрее — лучше положить его экраном вниз и не трогать. Телефон зарядится в разы быстрее и не перегреется.

Стоит ли устанавливать обновления Android

«Обновлю потом», «работает же и так», «после прошлого обновления все сломалось». Эти фразы я слышал сотни раз. Понимаю логику, но с ней не согласен. Обновления Android закрывают уязвимости безопасности, исправляют ошибки в управлении памятью и питанием, оптимизируют работу системы. Телефон на старой прошивке буквально работает менее эффективно, чем мог бы.

Боязнь обновлений часто основана на одном неудачном опыте. Но производители давно научились выкатывать более стабильные апдейты. Поэтому обязательно прочитайте текст о том, как правильно обновить Android на телефоне.

Синхронизация Android: что дает и нужна ли

Откройте настройки аккаунтов на своем телефоне и посмотрите, сколько сервисов синхронизируется каждые несколько минут. Почта, контакты, календарь, фото, заметки, закладки браузера. Каждый из них периодически будит процессор, лезет в интернет и потребляет заряд.

Синхронизация Android — полезная функция, но в разумных пределах. Когда десятки приложений синхронизируются в реальном времени, это постоянная фоновая нагрузка. Время работы телефона от одного заряда заметно сокращается, а процессор никогда не отдыхает по-настоящему. Что делать:

зайдите в «Настройки» — «Аккаунты» и отключите синхронизацию для сервисов, которые не нужны в реальном времени;

почту достаточно синхронизировать раз в 15-30 минут, а не постоянно;

фотографии удобнее загружать в облако вручную или раз в день по Wi-Fi.

После отключения лишней синхронизации телефон ощутимо меньше разряжается в режиме ожидания. Проверено на себе.

Откуда скачивать приложения на Android

APK с незнакомых сайтов, взломанные версии платных приложений, сборки из неофициальных магазинов — все это риск, который люди недооценивают. Вредоносное приложение может работать в фоне незаметно: майнить криптовалюту на вашем процессоре, воровать данные, показывать скрытую рекламу. Телефон при этом тормозит, греется и быстро разряжается без очевидной причины.

Кроме вирусов, неофициальные приложения часто написаны небрежно и потребляют ресурсы неэффективно. Полезных функций Android достаточно даже без сомнительных приложений, а официальные магазины предлагают все необходимое без риска для смартфона. Поэтому вот, что делать:

устанавливайте приложения только из Google Play, RuStore или официальных сайтов разработчиков;

если приложение просит подозрительно много разрешений (доступ к контактам, SMS, геолокации) без очевидной необходимости, это повод насторожиться;

периодически проверяйте список установленных приложений и удаляйте то, чем не пользуетесь.

Регулярный аудит приложений занимает пять минут, но реально влияет на скорость работы и расход заряда. Если приложением не пользовались больше месяца — скорее всего, оно вам не нужно.