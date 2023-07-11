Почему не выпускают смартфоны с матовым экраном и нужны ли они сейчас

Выбирая телевизор, монитор или ноутбук, вы наверняка задумывались, что лучше: матовый экран или глянцевый. Но при покупке смартфона такой вопрос ни у кого не возникает. Интересно, с чем это связано? Ответ максимально банальный: сегодня просто нет смартфонов с матовым покрытием экрана. Дисплеи почти всех карманных гаджетов накрыты глянцевым слоем, и никто не собирается от него отказываться. Но почему мониторы с матовым экраном — это распространенное явление, а смартфоны — диковинка, которую днем с огнем не сыщешь?

Разница между глянцевым и матовым покрытием

Если вы пользовались смартфоном в солнечную погоду, то прекрасно знаете о главном минусе глянцевого экрана. От него отражается все вокруг, а это зачастую делает дисплей нечитаемым. Нам приходится закрывать его одной рукой или специально отходить в тень, чтобы хоть что-то разглядеть.

Матовые экраны лишены такого недостатка. Они имеют дополнительный слой из светорассеивающего и антибликового покрытия, который сводит на нет выделенные недостатки глянцевых аналогов. При этом из-за матового напыления снижается контрастность изображения. Но почему производителей телевизоров и мониторов данный факт не смущает, в отличие от изготовителей дисплеев для телефонов?

Почему нет матовых экранов телефона

Низкий уровень контрастности — далеко не самый главный недостаток матовых экранов. Помимо прочего дополнительный слой размывает изображение и делает поверхность дисплея шершавой. Тот факт, что производители мониторов и телевизоров идут на такие компромиссы, а производителей смартфонов это заставляет отказаться от матовых экранов, объясняется особенностями последнего типа устройств.

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Яркость экрана на телефоне

Если для ноутбука и телевизора яркость 300 нит считается хорошей, то смартфон с таким показателем сразу бы отправился на свалку истории. Сегодня даже самые дешевые модели имеют IPS-экраны на 400-600 нит. А в моделях подороже, где применяется технология AMOLED, яркость и вовсе достигает 800-2000 нит, что делает матовое покрытие попросту лишним.

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Высокий уровень яркости компенсирует блики, которые создает солнце и другие источники освещения. Поэтому сегодня все чаще даже производители ноутбуков отказываются от матового покрытия, выбирая глянец. Ведь на лэптопах премиального уровня яркость достигает 600 нит и выше.

Плотность пикселей экрана

Дисплей смартфона меньше, чем у телевизора, монитора или ноутбука, и этот факт делает использование матового покрытия практически невозможным. Дополнительный слой сильнее размывает картинку на экранах с большой плотностью пикселей. Для наглядности предлагаю взглянуть на то, как выглядит строение жидкокристаллической матрицы под 70-кратным увеличением на FullHD-мониторе и дисплее смартфона с аналогичным разрешением.

Из-за того, что матрица смартфона использует пиксели меньшего размера, картинка в целом кажется более размытой. Поэтому матовый монитор до сих пор остается распространенным явлением, а карманный девайс — нет.

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Олеофобное покрытие для смартфона

Наконец, смартфон представляет собой устройство, которым мы управляем через экран, используя тачскрин. Для нашего удобства на дисплей наносится олеофобное покрытие, обеспечивающее приятное скольжение пальцев.

Матовое покрытие, напомню, ощущается шершавым. Палец по нему скользит плохо, из-за чего жестовое управление превращается в мучение. По аналогичной причине сенсорные экраны тех же ноутбуков делают глянцевыми, а не матовыми.

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Матовое стекло на телефон

Несмотря на все недостатки дополнительного слоя с антибликовым покрытием, в продаже встречаются матовые стекла на телефон и пленки с таким же эффектом. Причем подобные аксессуары пользуются неплохим спросом и в некотором смысле являются полезными.

Матовое стекло на Xiaomi

Матовое стекло на Samsung

Купив матовую пленку на телефон или стекло, вы избавитесь от солнечных бликов и отпечатков пальцев на экране. Это может быть полезно людям, которые пользуются дешевыми смартфонами с низким разрешением и уровнем яркости дисплея, а также с посредственной олеофобкой. Минусы матового покрытия на таком экране окажутся не столь заметны, а его плюсы помогут более-менее комфортно пользоваться устройством в солнечную погоду.