Правительство России утвердило новый перечень приложений для обязательной предустановки на смартфоны и планшеты. Поэтому, если вы думали, что обязательным в нашей стране является только мессенджер MAX, 5 мифов о котором мы разбирали отдельно, то ошибаетесь. Новый список вступает в силу с 2027 года, и в нём есть заметное изменение по сравнению с прошлой редакцией. Разбираемся, что это значит для вас, обязаны ли вы этими программами пользоваться и как убрать лишнее с экрана.

Когда заработают обязательные приложения на Android

Правительство РФ утвердило перечень программ из России и стран ЕАЭС, которые производители обязаны заранее ставить на технику. Речь идёт не только о смартфонах — под правила попадают и другие устройства, но нас интересуют именно телефоны и планшеты.

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Распоряжение вступает в силу с 1 января 2027 года. То есть новые смартфоны, которые официально продаются в России, будут приезжать к покупателю уже с этими приложениями внутри. Это продолжение уже привычной практики: похожие требования действуют и сейчас, а мы разбирали полный список 2026 года отдельно.

Что означает обязательная предустановка приложений

Здесь важно не путать два понятия. Обязанность лежит на производителе и продавце, а не на вас. Магазин или изготовитель должен позаботиться, чтобы устройство приехало к покупателю с этими программами.

А вот пользоваться ими никто не заставляет. Вы не обязаны логиниться, регистрироваться или открывать эти приложения. Их можно просто игнорировать, а часть — вовсе убрать с устройства. По сути это способ гарантировать, что у любого нового телефона в России из коробки есть браузер, карты, госсервис и мессенджер отечественного производства.

Список обязательных приложений Android в 2027 году

В новую редакцию для телефонов и планшетов вошли следующие программы:

Яндекс.Браузер;

Яндекс с Алисой;

Яндекс.Карты;

2ГИС;

Яндекс.Диск;

Почта Mail.ru;

MAX;

Дзен;

VK Видео;

ВКонтакте;

Одноклассники;

Mir Pay;

Госуслуги;

МойОфис;

антивирус «Лаборатории Касперского»;

RuStore;

ЛитРес;

Честный знак;

Алиса AI.

Набор охватывает почти все базовые сценарии: браузер, карты, навигация, почта, мессенджер, платежи и госуслуги. Отдельно стоит выделить RuStore — это магазин приложений как альтернатива Google Play, через который в России удобно ставить банковские и другие программы, вылетевшие из официального каталога Google.

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Главное отличие от предыдущей версии списка небольшое, но показательное. Из перечня убрали голосового помощника «Маруся», а вместо него в списке появилась «Алиса AI». В остальном набор для смартфонов и планшетов остался тем же, что был утверждён на 2026 год.

Можно ли удалить обязательные приложения на Android

Да, большинство предустановленных приложений можно удалить или отключить самостоятельно. Обязательство касается только момента продажи — после того как телефон у вас в руках, вы распоряжаетесь им как хотите. Самый простой способ убрать ненужную программу:

Нажмите и удерживайте палец на значке приложения на рабочем столе (может лежать в папке «Обязательное» или «Россия»). Во всплывающем меню выберите «Удалить». Если кнопка удаления есть, подтвердите удаление. Если удаление недоступно, нажмите «Отключить» — тогда приложение исчезнет из меню и перестанет работать в фоне.

Ещё один путь — через настройки: раздел «Приложения», выбрать нужную программу и там нажать «Удалить» или «Отключить». Отключение помогает, когда система не даёт удалить приложение полностью: оно перестаёт занимать место в списке и не расходует ресурсы.