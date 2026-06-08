Современные флагманы Samsung, Google и других производителей собирают лучшее железо: яркие экраны, мощные камеры, аккумуляторы на весь день, которые как раз встречаются в топовых флагманах 2026 года из нашей подборки. Но по софту телефоны Pixel до сих пор обходят конкурентов, и дело не только в чистом интерфейсе без лишних оболочек. Речь о наборе функций, которые есть только фирменных устройств Google и которые сложно забыть, если хоть раз ими попользовался. Все они работают прямо на устройстве, без отправки данных в облако, и именно это делает их по-настоящему удобными. Разберём четыре таких функции и объясним, кому они реально пригодятся.

Здесь только самые интересные функции Google Pixel. Фото.

Здесь только самые интересные функции Google Pixel

Как распознать музыку на телефоне

Распознать песню в кафе или по радио сегодня умеет почти любой смартфон: достаточно открыть приложение Shazam с кучей интересных настроек или спросить голосового помощника. Но Now Playing на Pixel делает это иначе: телефон сам слышит музыку вокруг и показывает название трека на экране блокировки, без единого касания.

Это не просто встроенный Shazam, а кое-что покруче. Фото.

Это не просто встроенный Shazam, а кое-что покруче

Главное отличие в том, что распознавание идёт полностью на устройстве, без подключения к сети. А ещё Pixel хранит историю всех песен, которые услышал. То есть можно вернуться и найти трек, который звучал несколько дней назад, но записать его вы тогда не успели. Функция существует уже несколько лет, и при этом ни один другой Android-смартфон не предлагает ничего подобного из коробки. Если вы часто ловите интересные треки на улице или в заведениях — это та мелочь, ради которой к Pixel привыкаешь быстро.

Что такое Magic Cue на Pixel

Magic Cue — это функция, которая ближе всего подбирается к идее «телефон как личный помощник». Обычно, чтобы скинуть кому-то данные о бронировании отеля, приходится лезть в Gmail, копировать детали и вручную их отправлять. Magic Cue избавляет от этих шагов.

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Вместо ручного поиска над клавиатурой всплывает карточка с нужными деталями, и одним касанием можно отправить, например, всю информацию о брони. В моём случае функция даже подтягивала данные о рейсе на основе телефонного разговора с женой.

Интересная функция, делающая из телефона умный помощник. Фото.

Интересная функция, делающая из телефона умный помощник

Честно говоря, Magic Cue пока не дотянула до обещаний: на презентации Google нарисовала идеальную картину, а на деле функция срабатывает не всегда. Но когда срабатывает — выглядит как настоящая магия. И работает она потому, что собирает данные из нескольких приложений сразу без облачной обработки и без утечки информации с телефона.

Функция At a Glance на Google Pixel

At a Glance — строчка вверху главного экрана и экрана блокировки, которую на Pixel сложно не заметить. Сначала она может раздражать, но со временем к ней привыкаешь именно из-за пользы. Утром At a Glance показывает время в пути до работы, ещё до того как вы об этом спросите. В день вылета она сама подтягивает из Gmail данные о рейсе и выходе на посадку, а перед встречами показывает тихий обратный отсчёт, чтобы вы не пропустили начало.

Маленькая, но очень полезная функция Google Pixel. Фото.

Маленькая, но очень полезная функция Google Pixel

Самое удобное, что всё это происходит само собой, без настройки. Это не яркая функция, о которой постоянно думаешь, но она тихо делает своё дело. И, как и в случае с Now Playing, повторить её на другом Android-смартфоне пока никто не смог.

Перевод речи в текст на Google Pixel

Диктофонов в Google Play хватает, свои приложения есть у Samsung, OnePlus и других. Но Pixel Recorder остаётся вне конкуренции, и работает он даже на часах Pixel Watch. Не стоит думать, что это просто очередной диктофон.

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Приложение умеет расшифровывать речь в реальном времени, прямо во время записи, и при этом распознаёт разных говорящих. Всё происходит на устройстве, без отправки звука в облако. Позже по тексту можно искать нужный фрагмент или выгрузить расшифровку в Google Docs и попросить нейросеть Gemini сделать краткий пересказ встречи со списком задач.

Диктофон Google работает даже на часах. Фото.

Диктофон Google работает даже на часах

Многие платные приложения с ИИ обещают то же самое, но работают хуже и при этом отправляют запись в облако для обработки. Pixel Recorder делает всё это бесплатно и локально, а потому неудивительно, что ради него люди отказываются от платных сервисов транскрипции.

Чем функции Pixel отличаются от остальных

Ни одна из перечисленных функций не нова и не выглядит как прорыв. Все они существуют уже несколько лет, и при этом ни один производитель Android-смартфонов так и не смог скопировать их и довести до того же уровня.

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Секрет в связке железа и софта: Google делает и чип, и систему, и фишки одновременно, поэтому всё работает прямо на устройстве и без подписок. Стоит ли из-за этого срочно бежать за Pixel? Нет, это не повод менять рабочий телефон. Но если вы выбираете между Android-флагманами и софт для вас важнее громких характеристик, набор Pixel-эксклюзивов — серьёзный аргумент в пользу телефонов Google. При этом помните, что аппаратные эксперименты Google не всегда удачны. Сильная сторона Pixel — именно софт, и тут с Google пока мало кто может тягаться.