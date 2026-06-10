На WWDC 2026 компания Apple анонсировала iOS 27, и значительная часть показанного знакома любому пользователю Android. Многое из того, что подаётся как новинка iPhone, на смартфонах Samsung, Xiaomi, Pixel, Honor и других работает уже не первый год. Ниже разбираем главные совпадения и объясняем, что это значит для вас на практике. Особенно если вы выбираете между платформами или думаете, не пора ли менять телефон.

iOS 27 только догоняет Android. Фото.

iOS 27 только догоняет Android

Liquid Glass на Android и его настройки

В прошлом году Apple запустила стиль оформления Liquid Glass, который многие раскритиковали. В iOS 27 наконец добавили ползунок прозрачности, чтобы пользователь сам настраивал, насколько «стеклянным» будет интерфейс. Звучит как заметное улучшение, но это именно доработка прошлогоднего спорного дизайна, а не прорыв.

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Производители Android-смартфонов осенью тоже массово выкатывали похожий полупрозрачный стеклянный стиль в обновлениях на базе Android 16. Разница в подходе: на Android этот эффект почти везде можно отключить полностью, а отдельные бренды вроде Honor дали тот самый ползунок прозрачности ещё раньше Apple. Про плавные анимации, которыми хвасталась Apple, многие производители Android говорили ещё несколько лет назад и с тех пор только усиливали этот акцент.

Только сейчас Apple добавила настройки прозрачности. Фото.

Только сейчас Apple добавила настройки прозрачности

Что это значит для вас: если красивые анимации и настраиваемая прозрачность — повод присмотреться к новому iPhone, знайте, что на Android всё это уже есть, и часто с большей свободой настройки.

Переключение между Wi-Fi и мобильным интернетом

Apple подала как достижение то, что её телефоны теперь умеют плавно переключаться между Wi-Fi и сотовой сетью без обрыва соединения. Деталей, чем именно это отличается от привычного поведения, пока немного, и до полной картины нужно дождаться публичной версии.

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Проблема в том, что на Android аналогичная по описанию функция работает уже много лет. Для пользователя это базовая вещь: когда сигнал домашнего Wi-Fi слабеет, телефон сам уходит в мобильный интернет, и вы не замечаете разрыва в звонке или загрузке. Так что хвалить тут особо нечего — это просто доведение iPhone до того уровня, который на Android давно считается нормой.

Голосовой помощник с искусственным интеллектом на Android

Главная интрига — обновлённый голосовой помощник Siri с искусственным интеллектом. По данным прошлой осени, за умом новой Siri стоит именно Gemini от Google — тот самый помощник, которым пользователи Android живут уже год-два через Gemini, Galaxy AI, OnePlus AI, Motorola AI или Honor AI. То есть фактически Apple догоняет Android на технологии самого Google.

Только сейчас Siri получила функции Gemini. Фото.

Только сейчас Siri получила функции Gemini

Из конкретики: Siri получила настраиваемый голос, отдельное приложение для хранения запросов и истории, а также новый режим камеры, который внешне почти не отличается от Google Lens — а он встроен в Android ещё с 2017 года. Apple много говорила о приватности, но есть нюанс: новые функции Siri сначала выходят только в США, а в других регионах (включая Евросоюз и Великобританию) появятся позже, когда компания решит вопросы с местными требованиями.

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Ещё одна важная деталь про доступность языков. На старте Siri AI понимает только английский, тогда как Gemini уже поддерживает 70 языков. Для русскоязычного пользователя это прямой практический сигнал: голосовой помощник на Android понимает вас сегодня, а аналог от Apple на родном языке заработает неизвестно когда. Если вам интересно, чем платформы реально отличаются по фишкам, посмотрите подборку классных фишек iOS, которых Android лишён — для честности картины полезно знать обе стороны.

Функции ИИ на Android и iOS

Apple Intelligence — это общий термин для ИИ-функций, не связанных напрямую с Siri. И почти каждая показанная возможность находит близкий аналог на Android. Например, телефон теперь умеет подтягивать нужные данные в нужный момент: при звонке в авиакомпанию показывает вашу бронь. Ровно тот же сценарий осенью демонстрировали в Magic Cue на Pixel 10 и в Now Nudge на Galaxy S26.

Старые функции Google Фото завезли только сейчас. Изображение: Apple. Фото.

Старые функции Google Фото завезли только сейчас. Изображение: Apple

Список совпадений длинный:

  • контекстные кнопки при поиске по экрану — похоже на то, что давно умеют Circle to Search и эксперименты Honor на Android 16;
  • новые ИИ-инструменты редактирования в Apple Фото — почти все они есть в Google Фото уже несколько лет;
  • написание писем, генерация идей по фото и правка событий календаря голосом — привычные сценарии для пользователя Android;
  • пометка о том, что изображение создано или изменено нейросетью — аналог давно работающего предупреждения у Google;
  • обновление приложения умного дома с ИИ — внешне повторяет апгрейд Google Home, анонсированный осенью.

Отдельно Apple обещает улучшить голосовой ввод и автозамену с помощью ИИ. Но Google связала своего помощника с клавиатурой Gboard ещё в 2020 году, а распознавание естественной речи на Android уже на поколение опережает то, что показала Apple. Насколько хорошо в итоге заработает автозамена на iPhone — увидим после публичного релиза.

Стоит ли переходить с Android на iOS 27

Трезвый вывод такой: iOS 27 во многом догоняет Android, а не обгоняет его. Большинство громких новинок — это функции, которыми владельцы Android-смартфонов пользуются давно, иногда с 2017–2020 годов. Причём часть возможностей Apple выпускает с региональными и языковыми ограничениями, тогда как на Android они уже доступны и понимают русский.

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Кому это важно. Если вы на Android и думали, не «отстаёте» ли вы от друзей с iPhone — скорее наоборот. Если вы выбираете между платформами, не ведитесь только на красивую презентацию: реальную пользу проще получить уже сейчас на Android. Однако есть минимум 5 функций iOS 27, которых не хватает на Android.