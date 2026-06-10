На WWDC 2026 компания Apple анонсировала iOS 27, и значительная часть показанного знакома любому пользователю Android. Многое из того, что подаётся как новинка iPhone, на смартфонах Samsung, Xiaomi, Pixel, Honor и других работает уже не первый год. Ниже разбираем главные совпадения и объясняем, что это значит для вас на практике. Особенно если вы выбираете между платформами или думаете, не пора ли менять телефон.

Liquid Glass на Android и его настройки

В прошлом году Apple запустила стиль оформления Liquid Glass, который многие раскритиковали. В iOS 27 наконец добавили ползунок прозрачности, чтобы пользователь сам настраивал, насколько «стеклянным» будет интерфейс. Звучит как заметное улучшение, но это именно доработка прошлогоднего спорного дизайна, а не прорыв.

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Производители Android-смартфонов осенью тоже массово выкатывали похожий полупрозрачный стеклянный стиль в обновлениях на базе Android 16. Разница в подходе: на Android этот эффект почти везде можно отключить полностью, а отдельные бренды вроде Honor дали тот самый ползунок прозрачности ещё раньше Apple. Про плавные анимации, которыми хвасталась Apple, многие производители Android говорили ещё несколько лет назад и с тех пор только усиливали этот акцент.

Что это значит для вас: если красивые анимации и настраиваемая прозрачность — повод присмотреться к новому iPhone, знайте, что на Android всё это уже есть, и часто с большей свободой настройки.

Переключение между Wi-Fi и мобильным интернетом

Apple подала как достижение то, что её телефоны теперь умеют плавно переключаться между Wi-Fi и сотовой сетью без обрыва соединения. Деталей, чем именно это отличается от привычного поведения, пока немного, и до полной картины нужно дождаться публичной версии.

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Проблема в том, что на Android аналогичная по описанию функция работает уже много лет. Для пользователя это базовая вещь: когда сигнал домашнего Wi-Fi слабеет, телефон сам уходит в мобильный интернет, и вы не замечаете разрыва в звонке или загрузке. Так что хвалить тут особо нечего — это просто доведение iPhone до того уровня, который на Android давно считается нормой.

Голосовой помощник с искусственным интеллектом на Android

Главная интрига — обновлённый голосовой помощник Siri с искусственным интеллектом. По данным прошлой осени, за умом новой Siri стоит именно Gemini от Google — тот самый помощник, которым пользователи Android живут уже год-два через Gemini, Galaxy AI, OnePlus AI, Motorola AI или Honor AI. То есть фактически Apple догоняет Android на технологии самого Google.

Из конкретики: Siri получила настраиваемый голос, отдельное приложение для хранения запросов и истории, а также новый режим камеры, который внешне почти не отличается от Google Lens — а он встроен в Android ещё с 2017 года. Apple много говорила о приватности, но есть нюанс: новые функции Siri сначала выходят только в США, а в других регионах (включая Евросоюз и Великобританию) появятся позже, когда компания решит вопросы с местными требованиями.

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Ещё одна важная деталь про доступность языков. На старте Siri AI понимает только английский, тогда как Gemini уже поддерживает 70 языков. Для русскоязычного пользователя это прямой практический сигнал: голосовой помощник на Android понимает вас сегодня, а аналог от Apple на родном языке заработает неизвестно когда. Если вам интересно, чем платформы реально отличаются по фишкам, посмотрите подборку классных фишек iOS, которых Android лишён — для честности картины полезно знать обе стороны.

Функции ИИ на Android и iOS

Apple Intelligence — это общий термин для ИИ-функций, не связанных напрямую с Siri. И почти каждая показанная возможность находит близкий аналог на Android. Например, телефон теперь умеет подтягивать нужные данные в нужный момент: при звонке в авиакомпанию показывает вашу бронь. Ровно тот же сценарий осенью демонстрировали в Magic Cue на Pixel 10 и в Now Nudge на Galaxy S26.

Список совпадений длинный:

контекстные кнопки при поиске по экрану — похоже на то, что давно умеют Circle to Search и эксперименты Honor на Android 16;

новые ИИ-инструменты редактирования в Apple Фото — почти все они есть в Google Фото уже несколько лет;

написание писем, генерация идей по фото и правка событий календаря голосом — привычные сценарии для пользователя Android;

пометка о том, что изображение создано или изменено нейросетью — аналог давно работающего предупреждения у Google;

обновление приложения умного дома с ИИ — внешне повторяет апгрейд Google Home, анонсированный осенью.

Отдельно Apple обещает улучшить голосовой ввод и автозамену с помощью ИИ. Но Google связала своего помощника с клавиатурой Gboard ещё в 2020 году, а распознавание естественной речи на Android уже на поколение опережает то, что показала Apple. Насколько хорошо в итоге заработает автозамена на iPhone — увидим после публичного релиза.

Стоит ли переходить с Android на iOS 27

Трезвый вывод такой: iOS 27 во многом догоняет Android, а не обгоняет его. Большинство громких новинок — это функции, которыми владельцы Android-смартфонов пользуются давно, иногда с 2017–2020 годов. Причём часть возможностей Apple выпускает с региональными и языковыми ограничениями, тогда как на Android они уже доступны и понимают русский.

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Кому это важно. Если вы на Android и думали, не «отстаёте» ли вы от друзей с iPhone — скорее наоборот. Если вы выбираете между платформами, не ведитесь только на красивую презентацию: реальную пользу проще получить уже сейчас на Android. Однако есть минимум 5 функций iOS 27, которых не хватает на Android.