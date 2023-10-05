5 эффективных способов снизить вред от Android-смартфона

Разговоры о пользе и вреде смартфонов идут постоянно. С одной стороны, мобильные устройства являются незаменимыми спутниками нашей жизни, помогая экономить время и решать огромное количество задач. С другой — смартфоны нередко становятся причиной возникновения разных заболеваний. Как бы то ни было, современный человек не может полностью отказаться от умного устройства, насколько бы пагубным ни было его влияние. Поэтому лучший способ снизить вред от смартфона — воспользоваться рекомендациями врачей, а также специальными функциями и приложениями Android.

Как побороть зависимость от телефона

Главный вред смартфонов для человека заключается в зависимости от мобильного устройства. Она проявляется по-разному. Одни люди испытывают потребность в играх, другие — в новостях, а кто-то просто не может без постоянного общения в соцсетях. Все это приводит к бессоннице и возникновению других заболеваний.

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Побороть зависимость от смартфона получится только собственным трудом, ограничив время использования устройства. В этом вам поможет раздел настроек Android «Цифровое благополучие и родительский контроль».

Здесь есть сразу несколько полезных пунктов. Через «Концентрацию внимания» можно скрыть уведомления от отвлекающих приложений, а «Панель инструментов» позволяет выставить ограничение на использование игр и программ, которые будут автоматически закрываться по истечении времени таймера.

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Функция Android, помогающая быстрее уснуть

На каждом смартфоне есть режим чтения. В зависимости от производителя устройства она может называться защитой зрения или ночным режимом. К сожалению, опция никак не влияет на состояние глаз, но ваш организм все равно почувствует ее воздействие. Режим чтения на Андроид делает картинку более теплой, благодаря чему усиливается выделение гормона, необходимого для своевременного отхода ко сну:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Экран», а затем — «Режим чтения». Включите режим чтения по расписанию.

Это не единственный способ наладить свой сон. Также вам пригодятся приложения от бессонницы. Мы рассказывали о них в отдельном материале, который обязательно стоит прочитать.

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Что делать, если болит голова от телефона

Головные боли при использовании смартфона чаще всего бывают вызваны напряжением глаз. Это происходит по целому ряду причин от грязи на экране до слишком мелкого шрифта, заставляющего нас постоянно вглядываться. Еще один фактор, вызывающий напряжение глаз — тип матрицы дисплея. Смартфоны с AMOLED-экраном используют ШИМ, из-за которого возникает едва заметное мерцание. Мозг некоторых людей считывает его и провоцирует головные боли.

Избавиться от неприятных ощущений поможет функция DC Dimming (устранение мерцания). Увы, она есть не на каждом смартфоне. Если ее нет — установите приложение Screen Dimmer и в будущем старайтесь не покупать устройства с AMOLED-экранами.

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Приложение, определяющее расстояние до экрана

Зрение портится не только от длительного, но и от неправильного использования смартфона. Чтобы минимизировать риски возникновения офтальмологических заболеваний, нужно поддерживать безопасное расстояние до экрана в 30 сантиметров. Специально для контроля за ним разработано приложение Screen Distance.

Программа определяет расстояние до смартфона и в случае, если оно оказывается недостаточным, на экране высвечивается предупреждение. При условии активации функции «Auto Detection» оно будет появляться не только в Screen Distance, но и в любом другом приложении.

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Как правильно пользоваться смартфоном

Одними функциями и приложениями не обойтись, так что помимо прочего вам пригодятся специальные рекомендации по использованию смартфона:

делайте паузы в процессе эксплуатации своего устройства, выполняя гимнастику для глаз каждые 20-30 минут;

настройте шрифт и другие параметры таким образом, чтобы не приходилось вглядываться в экран;

используя смартфон, старайтесь держать спину прямо;

разговаривая по телефону, не зажимайте его между ухом и плечом;

постарайтесь отказаться от использования устройства за пару часов до планируемого отхода ко сну или хотя бы откажитесь от чтения новостей.

При выборе смартфона обращайте внимание на уровень комфорта, который он вам может дать. Это касается высокой скорости работы, помогающей сохранить нервы, а также габаритов устройства. Если в магазинах вы встречаете только неудобные лопаты, познакомьтесь с нашей подборкой компактных смартфонов.