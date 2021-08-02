5 фишек Android, которых мне очень не хватает на iPhone

iPhone – не мой смартфон. Я понял это почти сразу после того, как перенёс на него все свои данные со старого Honor View 20, но решил не рубить сплеча и попользоваться им какое-то время. В конце концов, привычка – величина не постоянная, она может и измениться. Но, как оказалось, суть моих претензий к iPhone сводится отнюдь не к моим собственным привычкам, а к объективным недостаткам и iOS, и аппаратного обеспечения фирменных смартфонов Apple, которые уступают аппаратам на Android.

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На самом деле претензий к iPhone у меня намного больше 5. Просто обнаруживают себя они постепенно, по мере углубления моего знакомства со смартфонами Apple. Поэтому не сомневайтесь, что в будущем к этому списку добавится что-нибудь ещё.

Оптический зум на iPhone

У меня iPhone 12, и он не поддерживает оптический зум. Вообще. Никак. Потому что у него нет телеобъектива. В результате всё, что мне остаётся, — это довольствоваться цифровым приближением с закономерной потерей качества. Уже жду комментариев в стиле «Купи iPhone 12 Pro или 12 Pro Max», но ведь это полный бред – не иметь зума на смартфоне за 80 тысяч рублей.

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Сегодня на любом смартфоне под управлением Android, который стоит дороже 25 тысяч рублей, есть функция оптического зума. Причём скорее всего это будет не двукратное увеличение, как на топовых iPhone за овер много денег, а 3-, 5- или даже 10-кратное. Про топовые камерофоны, у которых 20- и 100-кратное оптическое увеличение вперемешку с цифровым, даже не вспоминаю.

Откат приложений на Android

Я никогда особенно не баловался установкой APK на Android, предпочитая им обычные приложения из Google Play. Мне это казалось, во-первых, безопаснее, а, во-вторых, удобнее, потому что загрузка и установка производятся без моего личного вмешательства. Но, как оказалось, иметь возможность установить APK вручную – это большая ценность.

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После последнего обновления Telegram для iOS многие пользователи стали жаловаться на то, что приложение попросту не работает. При попытке запустить мессенджер он демонстрировал просто белый либо чёрный экран, не пуская вас дальше экрана загрузки. На Android я бы уже давно снёс исходное приложение и поставил предыдущую сборку APK. Но на iOS так нельзя.

Бесконтактные платёжные сервисы на Android

Обычно я плачу за проезд смартфоном, и с Google Pay у меня никогда не было никаких проблем. Но вчера я чуть было крупно не опозорился в городском троллейбусе, потому что терминал отказывался принимать Apple Pay, а наличных средств или карты у меня с собой не было. Я менял карты, перезагружал iPhone, но оплата не проходила, и за проезд пришлось заплатить моей жене.

Какой смартфон купить при переходе с iPhone на Android

На Android я ни с чем подобным сроду не сталкивалсся. Но, даже если бы я столкнулся, у меня была бы возможность выбрать как минимум три альтернативных сервиса для оплаты: SberPay, который мне очень нравится, Кошелёк Pay, который нравится мне меньше, но всё же очень удобен, либо Tinkoff Pay, встроенный в банковское приложение.

Чья автономность лучше: iPhone или Android

Вот все говорят, что iPhone работает безумно долго, и каждое новое поколение превосходит по этому показателю предыдущее. Допускаю, конечно, что я что-то делаю не так, но у меня iPhone 12 еле-еле живёт полтора дня, и это при том, что большую часть времени он просто лежит у меня рядом с компьютером, за которым я работаю.

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Мой Honor View 20 с аккумулятором на 4000 мА*ч жил намного дольше. Думаю, раза в полтора, а то и два. Склонен полагать, что всё дело в уведомлениях, которых я получаю даже слишком много. Но если на Android я могу настроить только звук и отключить активацию экрана, то на iPhone ничего такого сделать нельзя. Видимо, сюда и утекает весь ресурс батареи.

Обновления iOS и Android

Было дело, когда я жаловался на недостаток обновлений для моего Honor View 20, но потом стало ясно, что хоть производителю и плевать на свои смартфоны, на них не плевать Google. Поэтому она может выпускать для них обновления в таком количестве, в котором это им необходимо. Для системы – свои обновления, для приложений – свои, для сервисов GMS – свои.

Почему пользователи iPhone бегут на Android

И только у Apple не так. Чтобы исправить мелкий баг в работе Safari, компании нужно выпускать большое крупное обновление для всей системы целиком. Было бы проще, если бы компания просто выпускала мелкие патчи для своих приложений по отдельности. Но для этого нужно переделать всю iOS, разделив её на независимые компоненты, а Apple это, судя по всему, очень нужно.