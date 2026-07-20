В начале этого года мы публиковали рейтинг производителей смартфонов в России. Как оказалось, за исключением корейской компании Samsung и американской Apple, все лидирующие позиции занимают китайские бренды. А о таких производителях, как Motorola, многие люди сегодня и забыли. Но они существуют, а фирменная оболочка Hello UI является одной из самых продуманных на Android. Ниже — пять функций Motorola, которые упрощают повседневное использование телефона, и о которых стоит знать, даже если вы никогда не задумывались о покупке устройств этого бренда.

Быстрые жесты на смартфонах Motorola

Фирменные жесты появились ещё в оригинальном Moto X и с тех пор стали визитной карточкой бренда. Два быстрых поворота запястья открывают камеру — телефон при этом может быть даже заблокирован. А чтобы включить фонарик на Android, достаточно сделать двойное рубящее движение рукой, как будто вы машете сверху вниз.

Звучит как мелочь, но на практике это заметно удобнее, чем двойное нажатие кнопки питания для запуска камеры. Автор материала признаётся, что после перехода на другой смартфон первые дни по привычке машет им в воздухе, пытаясь включить фонарик. Это как раз тот случай, когда простая идея приживается намертво — прямо как 5 фишек Xiaomi, которые изменили все телефоны на Android.

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Режим настольного дисплея на складных смартфонах

Если у вас Motorola со сгибающимся экраном, режим стола (desk display) показывает нужную информацию, не заставляя будить телефон или брать его в руки. На экране можно вывести крупные часы или уменьшить их, добавив рядом календарь и погоду.

Уведомления отображаются крупным шрифтом, читаемым издалека, а при воспроизведении музыки появляются кнопки управления. Днём такой телефон стоит на столе как информационная панель, ночью — работает будильником у кровати. У Samsung есть похожая функция daily board, но она доступна только на планшетах, а не на смартфонах или раскладушках. Так что для складных Motorola это заметное преимущество.

Настройка иконок на рабочем столе Android

Material You — тема оформления, которая подбирает цвета системы и приложений под ваши обои. Многие любят эту функцию, но у большинства телефонов выбор ограничен: несколько оттенков по обоям плюс пара пресетов. Motorola идёт дальше и даёт полный контроль над цветом.

Если ни один из готовых вариантов не устраивает, здесь есть цветовое колесо для выбора любого оттенка и пипетка, которая берёт цвет из любой картинки в памяти телефона. Функция небольшая, но она позволяет настроить внешний вид системы ровно так, как вы хотите, а не под рамки, заданные производителем. Доступна на всех смартфонах Motorola из нашего рейтинга.

Управление музыкой на заблокированном экране Android

Это одна из тех функций Android, которую оценишь, когда слушаешь музыку перед сном. Обычно, чтобы повторить или переключить трек, приходится открыть глаза, взять телефон, включить экран и найти нужную кнопку. С Motorola этого делать не нужно.

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В настройках, в разделе звука и вибрации, включается управление медиа. После этого удержание кнопки громкости переключает треки при выключенном экране: вверх — следующая песня, вниз — предыдущая. Быстрый способ управлять музыкой, не глядя на экран, которого нет у других производителей.

Как подключить смартфон к ПК — уникальная фишка Motorola

Smart Connect — предустановленное на Motorola приложение, которое отвечает за связь устройств между собой. Его можно поставить на любой Android или Windows-компьютер, а также на некоторые iPhone и iPad.

С компьютером на Windows возможностей особенно много:

использовать телефон как беспроводную веб-камеру;

транслировать приложения телефона на экран ПК;

зеркалить экран смартфона;

использовать телефон как второй монитор.

Есть и аналог рабочего стола в духе Samsung DeX — полноценный десктопный режим по беспроводному соединению. Отдельно работает Moto AI: голосовой помощник понимает команды вроде «покажи мой экран на телевизоре» или «открой сообщения на ПК» и сам запускает нужную функцию через Smart Connect.

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При соединении с другими Android-смартфонами можно синхронизировать буфер обмена, раздать мобильный интернет по мгновенной точке доступа или открыть галерею второго телефона. С iPhone и iPad возможности скромнее — только обмен файлами, что стало менее актуально теперь, когда часть Android-смартфонов поддерживает AirDrop.