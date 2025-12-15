5 фишек Xiaomi, которые изменили все Android-смартфоны

После того, как компания Xiaomi пропустила 16-е поколение своих флагманов специально, чтобы синхронизироваться с айфонами, в сознании многих людей она окончательно укрепилась в статусе вторичного бренда, способного лишь копировать чужие наработки. При этом китайцы своими действиями сильно повлияли на рынок Android-устройств. Смартфоны стали такими, какими они есть сейчас, во многом благодаря Xiaomi, и есть по меньшей мере 5 фишек, которые изменили положение дел.

5 фишек Xiaomi, которые изменили все Android-смартфоны. Скажите спасибо Xiaomi за смартфоны с безрамочными экранами. Изображение: Android Authority. Фото.

Скажите спасибо Xiaomi за смартфоны с безрамочными экранами. Изображение: Android Authority

Безрамочные экраны смартфонов

Первый более-менее безрамочный смартфон выпустила компания Sharp, но по-настоящему массовым стал именно Xiaomi Mi MIX. Экран флагмана, впервые показанного в 2016 году, занимал 91% площади лицевой панели. И, хотя такой показатель сейчас не является передовым, по тем временам Xiaomi совершила настоящий прорыв.

В будущем компания долгое время оставалась королем безрамочнсти. В частности, ее недорогой POCO M6 Pro имел отступы экрана не больше, чем у флагманских айфонов, и это по сей день выделяет китайские смартфоны на фоне Samsung, Google и прочих брендов не из Поднебесой.

Камеры смартфонов с высоким разрешением

Тенденция, на этапе своего зарождения в 2018 году казавшаяся чистым маркетингом, к 2025-му стала повсеместным явлением. Если раньше смартфоны оснащали камерами с разрешением 12 МП, то сейчас даже Apple iPhone ставит сенсоры на 48 МП, а некоторые бренды и вовсе замахиваются на 200 МП.

Камеры смартфонов с высоким разрешением. Xiaomi удалось даже пересадить Apple на камеры с высоким разрешением. Изображение: Xiaomi. Фото.

Xiaomi удалось даже пересадить Apple на камеры с высоким разрешением. Изображение: Xiaomi

Произошло это в том числе за счет лоббирования Xiaomi датчиков с высоким разрешением. Китайская компания начала устанавливать их сразу, причем затрагивая все ценовые сегменты: от флагманских моделей до бюджетников. И, к примеру, ее Xiaomi Mi Note 10 стал первым смартфоном с камерой на 108 МП.

Смартфоны с очень быстрой зарядкой

Долгое время быстрая зарядка смартфонов ограничивалась мощностью 18 Вт. С учетом небольшой емкости АКБ старых моделей, такой ток позволял рассчитывать на высокую скорость, но настоящий прорыв случился, когда устройства начали поддерживать адаптеры на 30, 60 и даже 100 Вт.

Быстрая зарядка стала фишкой почти всех смартфонов Xiaomi, причем в этом отношении китайская компания не делила флагманы и бюджетники. Ее Redmi Note 11 Pro+ стоил всего 15-20 тысяч рублей, но его можно было зарядить от 0 до 100% за 15 минут.

Недорогие, но очень мощные смартфоны

Еще один тренд, заданный Xiaomi — мощные смартфоны по низкой цене. Если раньше высокопроизводительные процессоры получали исключительно флагманы, то с выходом Pocophone F1 в 2018 году многие другие бренды решили освоить эту категорию.

Недорогие, но очень мощные смартфоны. Pocophone F1 стал эталоном недорого, но мощного смартфона. Изображение: Xiaomi. Фото.

Pocophone F1 стал эталоном недорого, но мощного смартфона. Изображение: Xiaomi

Так, в частности, появились iQOO и realme, а POCO и вовсе стал отдельным суббрендом Xiaomi. Благодаря китайцам, сейчас у нас появился выбор: переплачивать за все флагманские фишки сразу или просто купить мощный смартфон с запасом производительности на много лет вперед.

Большая экосистема устройств умного дома

Xiaomi выпускает не только смартфоны, но и массу других устройств. Помимо периферии вроде смарт-часов и наушников в активе китайцев есть десятки и сотни гаджетов умного дома от умных лампочек до камер наблюдения.

Многими из этих устройств можно управлять при помощи ИК-порта. И тот факт, что инфракрасный датчик до сих пор не исчез, тоже является заслугой Xiaomi, предлагавшей тогда и предлагающей сейчас разные способы управления гаджетами.

