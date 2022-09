5 функций Always On Display на новых iPhone, которых нет на Андроиде

Последнее время производителям смартфонов становится все сложнее придумывать новые фишки. В такой ситуации в ход идет старое доброе копирование. Зачем заново изобретать то, что уже было придумано до тебя и благополучно работает не первый год? Естественно, незачем. Лучше взять наработку конкурентов и довести ее до ума. Именно этим очень часто занимается компания Apple. В частности, во время презентации iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max была анонсирована функция Always On Display, которая стала эксклюзивом этих моделей.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ДЗЕН, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СТАТЬИ БЕСПЛАТНО

Причем на Андроиде постоянно активный экран доступен уже не одно поколения и на устройствах разных ценовых категорий. Но, как вы знаете, Apple не просто копирует чьи-то идеи. В Купертино на любое нововведение есть свое видение. Поэтому многое из того, что давно есть на Андроиде, появляется на iOS немного в другом виде или с какими-то дополнительными фишками. Собрали пять функций Always On Display на iPhone, которых нет на Андроиде.

Always On Display — картинки

На большинстве смартфонах на Андроиде постоянно активный экран выглядит как большие часы с датой и иконки непрочитанных уведомлений. С внедрением LTPO-экранов которые могут регулировать частоту обновления от 1 Гц до 120 Гц, некоторые производители дали возможность устанавливать на заставку в этом режиме какие-то изображения. Но никто из производителей не реализовал это так, как Apple.

❗️ПОДКЛЮЧАЙСЯ К НАШЕМУ ЧАТУ В ТЕЛЕГРАМЕ, ТАМ СОБРАЛИСЬ ТОЛЬКО ИЗБРАННЫЕ

При блокировке смартфона с включенной функцией Always On Display все элементы экрана блокировки остаются на своих местах. В том числе и обои. Цвета на них просто становятся приглушенными. Никакого черного экрана. Все выглядит так, что экран выглядит действительно включенным. Мало того, что это очень удобно, так и банально красиво. Особенно если подобраны правильные обои. Но самое интересное, что первые тесты говорят о том, что активный Always On Display с такими обоями практически не влияет на время автономной работы новых Айфонов.

Виджеты на экране блокировки

Казалось бы, для чего на экране блокировки смартфона необходимы виджеты? Именно для использования их в режиме Always On Display. Они как будто созданы для такого применения. Если грамотно подобрать нужную информацию, которая на них будет отображаться, то в некоторых ситуациях вам вообще не придется разблокировать экран.

Например, в будущих обновлениях Gmail появится возможность выводить на локскрин количество непрочитанных сообщений. В такой ситуации можно будет даже отключить уведомления и считывать информацию исключительно с виджета. В очередной раз хочется обратиться к Google: сделайте виджеты экрана блокировки на Андроид. С Always On Display им реально будет найти сценарии использования.

Always On Display — уведомления

Как вы уже поняли, Always On Display на Айфоне ничем не отличается от обычного экрана блокировки, кроме яркости. Поэтому когда вы будете получать какое-либо уведомление, то и отображаться оно будет в точности также, как в стандартном режиме. Вы даже сможете полностью прочитать текст на нем, если оно не скрывается с помощью Face ID.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ, ЧТОБЫ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Но самое интересное, что музыкальный плеер тоже отображается в режиме Always On Display со всеми элементами управления. Это, мягко говоря, удобно. Вы можете в одно касание переключить трек или видеть, что за музыка сейчас играет, не активируя экран. Решение насколько простое настолько же и гениальное. Очень интересно, почему больше никто из производителей подобное не реализовал.

Смартфон как пульт для телевизора

Как вы наверняка знаете, у Apple есть собственная ТВ-приставка Apple TV. Айфон штатными средствами можно очень легко превратить в пульт от нее, и не придется постоянно заниматься его поиском. Активировал соответствующий режим на смартфоне и переключаешь фильмы или регулируешь громкость.

В Купертино решили предусмотреть и такой сценарий использования. Если вы запустили пульт и потом заблокировали смартфон, то он продолжит отображаться на экране в режиме Always On Display. Да, все элементы будут затемнены, но, тем не менее, они будут отображаться, и Айфон просто будет выглядеть как обычный пульт. Очень странно, что производители типа Samsung или Xiaomi, которые выпускают полноценные телевизоры, до сих пор не додумались реализовать подобное на своих устройствах.

Автоматически отключить Always On Display

Но даже все вышеперечисленное меркнет на фоне последней фишки, которую Apple добавила в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Если вы владелец Apple Watch и одной из свежих прошек, при включении режима Always On Display оставляете смартфон на столе и выходите из комнаты, то система это определит и отключит экран для экономии заряда батареи. Не говоря про то, что новые Айфоны понимают, что их перевернули экраном вниз или положили в карман. В таком режиме AOD тоже не работает.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ПУЛЬС. БУДЕШЬ УЗНАВАТЬ ВСЕ НОВОЕ САМЫМ ПЕРВЫМ

То есть устройство отмечает, что владельца нет в комнате, и просто выключает дисплей за ненадобностью. В линейке почти всех компаний, производящих смартфоны, есть несколько моделей умных часов. Судя по всему, это будет одна из тех функций, которую скопируют достаточно быстро. Но такая возможность очень логичная. Какой смысл продолжать отображать информацию на экране, если на него никто не посмотрит? Совершенно незачем. Именно так и выглядит магия Apple. Все же в Купертино до сих пор создают очень крутые функции в своих смартфонах и доводят их практически до идеала.