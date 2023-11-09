5 функций Android, которые нужно отключить, чтобы ускорить смартфон

Производители смартфонов стараются сделать свои устройства максимально комфортными при использовании, пытаясь найти баланс между функциональностью и мощностью. Однако получается это далеко не всегда. Владельцы недорогих моделей постоянно жалуются, что тормозит телефон, из-за чего им просто невозможно пользоваться. Оптимальный выход из ситуации — купить аппарат помощнее. Но, если вы исключаете для себя такой сценарий, есть смысл пожертвовать функциональностью и отключить несколько настроек Андроид, чтобы ускорить смартфон.

Автообновление приложений на Андроид

Пойдем по нарастающей и начнем с функции, которая меньше всего влияет на производительность устройства, но ее отключение все-таки поможет немного ускорить телефон. Это автообновления на Андроид. Опция нужна, чтобы владелец не тратил время на самостоятельную установку апдейтов, поручив все действия операционной системе. Но ОС активно потребляет ресурсы процессора, выполняя постоянный поиск свежей версии каждой установленной программы, поэтому вам нужно знать, как отключить автообновление приложений:

Запустите Google Play. Перейдите в настройки магазина через контекстное меню, вызываемое нажатием на аватар аккаунта. Откройте вкладку «Настройки подключения», а затем — «Автообновление приложений». Установите значение «Отключено».

Мало того, что таким образом вы сможете немного ускорить смартфон, так еще ваше устройство будет медленнее разряжаться. Это отличная новость, однако стоит вновь напомнить: влияние автообновлений на производительность минимально.

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Google Play Защита

Больше ресурсов потребляет функция Play Защиты. Она постоянно сканирует приложения, установленные на вашем смартфоне, чтобы найти вирусы и другие угрозы. Если вы загружаете игры и программы через Google Play, можно спокойно пожертвовать этим антивирусом и отключить Play Защиту:

Запустите Google Play. Откройте раздел «Play Защита». Отключите все опции, представленные в этом меню.

Оставить Play Защиту включенной стоит тем людям, которые часто устанавливают приложения через APK, скачивая их из далеко не самых надежных ресурсов. Таким пользователям не рекомендуются жертвовать безопасностью, ведь есть другие функции, чье отключение поможет ускорить Андроид.

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Как отключить приложение на Андроид

Многие приложения на смартфоне работают даже без предварительного запуска. Как правило, это системные программы, от которых сложно избавиться. Если вы не можете удалить софт, то хотя бы отключите неиспользуемые приложения:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Приложения». Выберите интересующую программу. Нажмите кнопку «Закрыть» или «Отключить».

Тем, кто готов потратить 15-20 минут свободного времени, советую узнать, как удалить системные приложения на Андроид. Так вы окончательно избавитесь от лишних программ, и они не будут влиять на скорость работы смартфона.

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Приложения в фоновом режиме

Приложения, которыми вы пользуетесь на смартфоне, продолжают работать даже после возвращения на рабочий стол. Чтобы они не расходовали ресурсы процессора, их нужно закрывать. Но не будете же вы для этого каждый раз заходить в настройки, правда? Поэтом более рациональный вариант — просто отключить приложения в фоне:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «О телефоне». Несколько раз нажмите на пункт «Номер сборки» или «Версия MIUI» (на Xiaomi), чтобы получить права разработчика. Перейдите в раздел настроек «Для разработчиков». Откройте вкладку «Лимит фоновых процессов». Выберите параметр «Без фоновых процессов» или установите жесткий лимит.

Несмотря на то, что после этого приложения продолжат отображаться в списке активных процессов, при каждой попытке открыть окно они будут перезапускаться. Но главное — смартфон начнет работать быстрее.

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Как отключить анимации на телефоне

Чтобы взаимодействие с устройством доставляло нам приятные эмоции, операционную систему оснащают большим количеством анимаций. Однако на слабых смартфонах они сильно нагружают процессор, из-за чего при переходах возникают лаги. С целью избавиться от них предлагаю отключить анимации на Андроид:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Для разработчиков». Отыщите вкладки, связанные с анимациями. В каждой из них установите значение «Без анимаций» или «0.5x».

При выборе «0.5x» произойдет лишь визуальное ускорение, в то время как полное отключение анимаций на Андроид значительно снизит нагрузку на процессор. Другое дело, что вам придется привыкать к отсутствию эффектов.