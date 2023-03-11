5 функций Android, которые вы зря отключаете на своем смартфоне

Операционная система Android дает пользователям невероятную свободу действий. Владелец смартфона может настроить буквально все что угодно. Из-за этого многие из нас бездумно отказываются от важных и действительно полезных функций Андроид, полагая, будто без них устройство будет работать дольше и быстрее. Постараемся развеять заблуждения относительно настроек смартфона, которые люди ошибочно отключают, а смартфон в их отсутствие начинает работать только хуже.

Зачем нужна синхронизация

Частенько люди, желающие улучшить автономность смартфона, отключают синхронизацию Андроид. Стоит сказать, что у этого есть своя логика. Ведь без постоянной синхронизации данных телефон и правда работает чуть дольше. Но в чем же тогда подвох?

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Синхронизация данных — это очень полезная функция, позволяющая пользоваться несколькими устройствами в рамках одной экосистемы. Так, если в вашем распоряжении находится два смартфона, с помощью данной опции вам не придется тратить время на переброску файлов с одного Андроида на другой. Все это будет происходить автоматически.

А синхронизация смартфона с компьютером значительно сэкономит время, если ранее вы привыкли передавать данные с устройства на устройство по проводу. Наконец, такая банальная вещь, как синхронизация контактов Гугл, становится настоящим спасением в ситуации, если вы случайно удалили номер.

Фоновые приложения на Андроиде

Еще один совет, который позволяет увеличить время работы смартфона от одного заряда, — ограничение фоновых процессов. Логика у этого действия тоже есть. Если запретить работу в фоне всем приложениям, автономность действительно улучшится. Однако бездумно ограничивать все процессы подряд — глупая затея.

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Некоторые программы просто не способны корректно осуществлять свои функции без работы в фоне. А потом вы задаетесь вопросом, почему не приходят уведомления. А проблема как раз-таки заключается в ограничении фоновых процессов на телефоне. Никогда не запрещайте работу в фоне программам вроде мессенджеров и звонилок. В крайнем случае выбирайте умный режим контроля активности, чтобы система сама определяла, каким приложениям запрещать фоновые процессы, а каким — нет.

Что делать, если появился значок VoLTE

Отключить VoLTE на Андроид люди хотят отнюдь не по причине того, что эта функция негативным образом сказывается на быстродействии или автономности устройства. Просто однажды многие из нас замечают непонятный значок VoLTE на телефоне и хотят поскорее от него избавиться.

Делать это не нужно. Почему — мы подробно рассказывали в тексте о том, что такое VoLTE. Данная функция улучшает качество голоса во время разговора по телефону, а значок лишь свидетельствует о ее включении. VoLTE никоим образом не сказывается на автономности. Напротив, у технологии Voice over LTE много плюсов. К примеру, разговаривая по телефону без VoLTE, вы не сможете пользоваться 4G-интернетом во время звонка. А с активной функцией — пожалуйста.

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Автояркость на телефоне

Наши смартфоны оснащены огромным количеством датчиков, один из которых — датчик освещения. Как правило, он используется для автоматической регулировки яркости экрана. Но вот незадача: многие люди привыкли настраивать этот параметр вручную, из-за чего бездумно отключают автояркость.

Причина такого решения — некорректная работа функции. Но для устранения неполадок достаточно выполнить калибровку, чей алгоритм был изложен в нашем материале про автояркость на Андроид.

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Правильная работа этой функции улучшит автономность смартфона, продлит срок службы его экрана, а также сбережет ваше здоровье. Ведь порой мы оставляем все как есть, не понижая яркость вечером, из-за чего не только происходит раздражение слизистой глаз, но и появляется нервное перевозбуждение.

Почему телефон уходит в спящий режим

Владельцы Андроид-устройств часто жалуются, что у них гаснет экран телефона. Это не какой-то глюк, а работа еще одной функции, от которой многие из вас часто отказываются, — спящий режим или автоблокировка экрана. Порой опция действительно раздражает, так как по умолчанию дисплей отключается всего через 15 секунд бездействия. Но полностью отказываться от спящего режима Андроид все равно не стоит.

Почему? На этот вопрос дан доходчивый ответ в тексте, где я рассказывал, как на смартфоне Redmi Note 10 Pro выгорел экран. Его владелец однажды отключил спящий режим, а сам далеко не всегда нажимал кнопку блокировки. Экран продолжал работать, по причине чего телефон не только начал быстрее разряжаться, но и всего за пару лет эксплуатации на его AMOLED-матрице появилось остаточное изображение.

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Поэтому ни в коем случае не отказывайтесь от автоматической блокировки экрана. Установите тайм-аут не на 15 секунд, а на 1 минуту. Тогда вам удастся минимизировать ложные отключения дисплея, а время работы устройства и сохранность матрицы не пострадают. О том, как настроить спящий режим, вы узнаете в отдельном материале.