Android и iPhone за годы сильно сблизились и охотно заимствуют идеи друг у друга, поэтому выбор между ними всё чаще упирается в привычки и сценарии, а не в железо. Но при переходе на iPhone быстро всплывают вещи, которых на Android просто не замечаешь, пока их не отберут. Ниже пять функций, которые бьют по повседневному использованию сильнее всего.

Многозадачность Android и разделение экрана

Самое заметное ограничение iPhone — отсутствие полноценной многозадачности. Технически переключаться между приложениями можно, но по сути вы всё равно работаете с одним окном на экране за раз.

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На Android картина другая. В зависимости от модели доступно сразу несколько режимов: разделённый экран, всплывающие окна и плавающие приложения, которые позволяют держать на экране больше одной программы одновременно. Можно вести заметки и параллельно искать информацию, сверять два документа или переносить данные из одного приложения в таблицу.

На смартфонах Samsung есть приятная деталь — пары приложений можно сохранить на домашний экран или боковую панель Edge Panel и открывать их одним касанием сразу в режиме разделённого экрана. Плюс всплывающие окна One UI, которые работают похоже на плавающие приложения из Android 17 — удобно повесить, например, мессенджер MAX поверх любого приложения, чтобы быстро ответить на сообщение.

Подключение Android-смартфона к ПК

iPhone не только лишён многозадачности, но и не предлагает режима рабочего стола вроде функции Samsung DeX. Она превращает смартфон Galaxy в подобие компьютера: пригождается, когда нужно что-то сделать на телефоне, но его экран слишком мал, а ноутбука под рукой нет.

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DeX выручал меня в спонтанных ситуациях: например, помогал отредактировать таблицу и разобрать почту в гостях или подключить телефон к телевизору в отеле, чтобы обработать фото и видео. Для запуска нужен внешний экран, кабель HDMI, а также клавиатура и мышь; есть и беспроводное подключение, хотя при нестабильном Wi-Fi оно работает не так гладко.

DeX поддерживает панель задач, несколько окон, отдельные рабочие столы, изменение размеров окон и перетаскивание файлов. Я считаю его более функциональным, чем режим рабочего стола Pixel, и на нём реально можно доводить дела до конца, а не просто демонстрировать возможность.

Установка приложений в обход Google Play

Apple не разрешает устанавливать приложения из сторонних источников на iPhone за пределами Евросоюза, поэтому вы полностью зависите от App Store. Apple объясняет это защитой от вредоносного ПО, но у подхода есть заметные минусы: высокие комиссии магазина и жёсткие правила, из-за которых нишевым разработчикам иногда проще уйти в веб-приложения.

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На Android разработчики свободнее в выборе способов распространения. Благодаря этому приложения можно ставить из разных мест — из альтернативных магазинов вроде F-Droid или напрямую из репозиториев кода на GitHub. Такие площадки чаще ориентированы на приватность и нередко предлагают приложения без скрытых трекеров и без базовых функций, спрятанных за подпиской.

Среди примеров — FFShare (оболочка для FFmpeg, чтобы сжимать большие файлы и удалять из них метаданные), а также Seal, NewPipe, AdAway, Breezy Weather и Obtainium. Многие из них бесплатны и без рекламы. Если тема близка, обратите внимание и на топ-5 функций Android, которые Apple украла для своей системы.

Открытая файловая система и синхронизация Android

Apple год за годом делает файловую систему iOS доступнее: сейчас можно подключаться к FTP-серверу и переносить файлы между iPhone и внешним накопителем. Но iOS остаётся изолированной средой, где каждое приложение живёт в своём отсеке и не видит содержимое других, поэтому контроль над файлами по-прежнему уступает Android.

На Android многие операции с файлами делаются проще. Телефон легко подключить к компьютеру и перекинуть файлы, можно поставить анализатор хранилища, чтобы понять, что занимает место. Синхронизация между телефоном и компьютером тоже удобнее: Android не так агрессивно ограничивает фоновую работу, поэтому приложения вроде Syncthing спокойно держат файлы в актуальном состоянии на всех устройствах. Плюс сторонним приложениям можно выдать доступ к конкретной папке для массовых операций.

Обратная беспроводная зарядка: мелочь, которая выручает

Наконец, iPhone не умеет в обратную беспроводную зарядку. Сам iPhone можно зарядить от повербанка или другого телефона с такой функцией, но подзарядить от него другое устройство — наушники или второй смартфон — не получится.

Для большинства это не критично и точно не ежедневный сценарий. Но как страховка функция ценная: когда наушники вот-вот сядут, можно положить их на спинку смартфона и добить заряд хотя бы на пару звонков.