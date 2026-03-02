5 функций защиты MAX на Android, которые нужно включить каждому

Несмотря на отсутствие сквозного шифрования, мессенджер MAX все-таки заботится о нашей защите. Во всяком случае от таких же пользователей, как мы, среди которых могут оказаться сталкеры, мошенники, да и просто нехорошие люди. Кроме того, из-за привязки к госсервисам аккаунты в национальном мессенджере становятся приманкой для разного рода злоумышленников, а потому знать о системе защиты в MAX должен каждый.
Содержание
Как поставить пароль на MAX
Чтобы предотвратить взлом аккаунта в MAX, необходимо поставить дополнительный пароль на мессенджер. Он не позволит злоумышленникам осуществить вход в вашу учетную запись, даже если они смогут перехватить SMS-сообщение с кодом подтверждения:
- Запустите MAX.
- Откройте вкладку «Профиль».
- Перейдите в раздел «Безопасность», а затем — «Пароль для входа».
- Нажмите кнопку «Установить пароль» и следуйте инструкциям, которые появятся на экране.
После этого вход в национальный мессенджер будет защищен двухфакторной аутентификацией. Если при попытке настройки пароля у вас возникнут проблемы, прочитайте нашу подробную инструкцию, изложенную в отдельном материале.
Семейная защита в MAX
Семейная защита — это функция MAX, помогающая заботится не столько о своей безопасности, сколько о защите аккаунтов своих близких, среди которых у вас наверняка есть либо дети, либо пожилые люди:
- Откройте настройки MAX.
- Перейдите в раздел «Безопасность», а затем — «Семейная защита».
- Нажмите кнопку «Создать защиту».
Мессенджер предложит вам добавить в группу родственников, чтобы управлять их настройками конфиденциальности в MAX. Теперь вы отвечаете за аккаунты детей и пожилых.
Что такое безопасный режим в MAX
Для заботы о себе в национальном мессенджере предусмотрен безопасный режим. Он предполагает активацию сразу четырех функций защиты:
- запрет на поиск профиля;
- запрет на звонки от посторонних;
- запрет на приглашения в чаты;
- строгий фильтр контента.
Чтобы включить безопасный режим в MAX, действуйте по инструкции:
- Откройте настройки профиля.
- Перейдите в раздел «Безопасность».
- Активируйте переключатель «Безопасный режим».
- Нажмите кнопку «Включить».
При необходимости вы можете настроить каждую функцию безопасного режима в MAX по отдельности. Для этого используйте специальные вкладки, доступные в разделе настроек «Безопасность».
Как скрыть время посещения в MAX
Недавно мы рассказывали о том, как стать невидимкой в MAX. Эта функция позволяет скрыть время посещения в национальном мессенджера, что повышает уровень защиты пользователей, помогая им защититься от слежки посторонних:
- Откройте настройки безопасности MAX.
- Перейдите в раздел «Видеть статус в сети».
- Установите значение «Никто».
После этого никто, включая людей из списка контактов, не увидит время захода в MAX. Вместо данной информации на странице профиля будет отображаться сообщение «Был недавно».
Как заблокировать контакт в MAX
Наконец, не забывайте о возможности заблокировать человека в MAX, если он вам надоест. Делается это за пару кликов:
- Откройте чат с человеком.
- Нажмите на его профиль, после чего — «Еще».
- Выберите опцию «Заблокировать контакт».
Сделав это, вы запретите человеку писать сообщения и совершать звонки в MAX. И более надежного способа защиты от навязчивых людей еще не придумано.