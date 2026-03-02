5 функций защиты MAX на Android, которые нужно включить каждому

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Несмотря на отсутствие сквозного шифрования, мессенджер MAX все-таки заботится о нашей защите. Во всяком случае от таких же пользователей, как мы, среди которых могут оказаться сталкеры, мошенники, да и просто нехорошие люди. Кроме того, из-за привязки к госсервисам аккаунты в национальном мессенджере становятся приманкой для разного рода злоумышленников, а потому знать о системе защиты в MAX должен каждый.

5 функций защиты MAX на Android, которые нужно включить каждому. Обзор настроек безопасности в MAX. Фото.

Обзор настроек безопасности в MAX

Как поставить пароль на MAX

Чтобы предотвратить взлом аккаунта в MAX, необходимо поставить дополнительный пароль на мессенджер. Он не позволит злоумышленникам осуществить вход в вашу учетную запись, даже если они смогут перехватить SMS-сообщение с кодом подтверждения:

  1. Запустите MAX.
  2. Откройте вкладку «Профиль».
  3. Перейдите в раздел «Безопасность», а затем — «Пароль для входа».
  4. Нажмите кнопку «Установить пароль» и следуйте инструкциям, которые появятся на экране.
Как поставить пароль на MAX. Не игнорируйте двухфакторную аутентификацию. Фото.

Не игнорируйте двухфакторную аутентификацию

После этого вход в национальный мессенджер будет защищен двухфакторной аутентификацией. Если при попытке настройки пароля у вас возникнут проблемы, прочитайте нашу подробную инструкцию, изложенную в отдельном материале.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Семейная защита в MAX

Семейная защита — это функция MAX, помогающая заботится не столько о своей безопасности, сколько о защите аккаунтов своих близких, среди которых у вас наверняка есть либо дети, либо пожилые люди:

  1. Откройте настройки MAX.
  2. Перейдите в раздел «Безопасность», а затем — «Семейная защита».
  3. Нажмите кнопку «Создать защиту».
Семейная защита в MAX. Защищайте не только себя, но и близких. Фото.

Защищайте не только себя, но и близких

Мессенджер предложит вам добавить в группу родственников, чтобы управлять их настройками конфиденциальности в MAX. Теперь вы отвечаете за аккаунты детей и пожилых.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Что такое безопасный режим в MAX

Для заботы о себе в национальном мессенджере предусмотрен безопасный режим. Он предполагает активацию сразу четырех функций защиты:

  • запрет на поиск профиля;
  • запрет на звонки от посторонних;
  • запрет на приглашения в чаты;
  • строгий фильтр контента.

Чтобы включить безопасный режим в MAX, действуйте по инструкции:

  1. Откройте настройки профиля.
  2. Перейдите в раздел «Безопасность».
  3. Активируйте переключатель «Безопасный режим».
  4. Нажмите кнопку «Включить».
Что такое безопасный режим в MAX. Безопасный режим включает сразу 4 функции. Фото.

Безопасный режим включает сразу 4 функции

При необходимости вы можете настроить каждую функцию безопасного режима в MAX по отдельности. Для этого используйте специальные вкладки, доступные в разделе настроек «Безопасность».

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Как скрыть время посещения в MAX

Недавно мы рассказывали о том, как стать невидимкой в MAX. Эта функция позволяет скрыть время посещения в национальном мессенджера, что повышает уровень защиты пользователей, помогая им защититься от слежки посторонних:

  1. Откройте настройки безопасности MAX.
  2. Перейдите в раздел «Видеть статус в сети».
  3. Установите значение «Никто».
Как скрыть время посещения в MAX. Не показывайте время посещения другим. Фото.

Не показывайте время посещения другим

После этого никто, включая людей из списка контактов, не увидит время захода в MAX. Вместо данной информации на странице профиля будет отображаться сообщение «Был недавно».

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Как заблокировать контакт в MAX

Наконец, не забывайте о возможности заблокировать человека в MAX, если он вам надоест. Делается это за пару кликов:

  1. Откройте чат с человеком.
  2. Нажмите на его профиль, после чего — «Еще».
  3. Выберите опцию «Заблокировать контакт».
Как заблокировать контакт в MAX. Блокируйте всех неугодных людей. Фото.

Блокируйте всех неугодных людей

Сделав это, вы запретите человеку писать сообщения и совершать звонки в MAX. И более надежного способа защиты от навязчивых людей еще не придумано.

Теги
Новости по теме
Как полностью запретить пересылку сообщений в Telegram на Android
Почему я перестал ждать обновления Android для своего смартфона
Как бесплатно создать музыку через нейросеть Gemini. Инструкция для Android
Лонгриды для вас
Как перевести деньги с карты на карту без комиссии. Пошаговая инструкция

В последние годы переводы с карты на карту стали как никогда простыми. Ведь сейчас отправка денег доступна самыми разными способами. Особенно, если вы живете в России. Мы собрали все варианты, как перевести деньги с карты на карту без комиссии, которыми вы можете воспользоваться, просто имея под рукой Android-смартфон. Пошаговая инструкция — далее в материале.

Читать далее
Скрытая настройка Xiaomi мешает зарядке. Отключите ее, если смартфон долго заряжается

На прошлой неделе я приобрел один из самых мощных повербанков Xiaomi, который выдает аж 120 Вт. Его главная фишка — быстрая зарядка, и, по словам производителя, он должен восстанавливать энергию смартфона за 25-30 минут. Сделав замеры, я выяснил, что он заряжает мой Xiaomi 12T Pro от 1 до 100% не за обещанные полчаса, а за 60 минут. «Может, повербанк поддельный», — подумал я. Но нет: как оказалось, во всем виновата полезная, на первый взгляд, настройка Xiaomi, которая и замедляет зарядку.

Читать далее
Что делать, если тормозит WhatsApp или Telegram

Мессенджеры могут зависать или терять соединение после переключения между разными типами интернет-доступа. Проблема частая, но, к счастью, решается быстро. Мы столкнулись с такой ситуацией и уже нашли способ, как все исправить. Делимся простой инструкцией с вами.

Читать далее
Новости партнеров
Курс Биткоина упал ниже 66 тысяч долларов, но киты не унывают. Почему инвесторы ждут восстановления в марте?
Курс Биткоина упал ниже 66 тысяч долларов, но киты не унывают. Почему инвесторы ждут восстановления в марте?
Как короткие видео разрушают мозг, и можно ли смотреть их без вреда
Как короткие видео разрушают мозг, и можно ли смотреть их без вреда