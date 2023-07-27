5 настроек экрана вашего Android-смартфона, которые обязательно нужно изменить

Пользуясь смартфоном, мы постоянно смотрим на экран, который является главным компонентом мобильного устройства. От его качества и того, как он настроен, зависит общее впечатление от девайса. А чтобы пользоваться устройством было максимально комфортно, нужно изменить несколько важных настроек экрана телефона. Они есть на каждой модели, а потому сегодняшний текст будет полезен как владельцам Samsung, так и обладателям китайских девайсов от самых разных фирм.

Настройка автояркости на Андроид

Одной из самых полезных настроек экрана является автояркость на Андроид. В последнее время она стала работать намного лучше, поскольку сегодня почти все смартфоны дороже 10 тысяч рублей оснащаются сразу двумя датчиками освещения. Автояркость экрана решает 3 задачи:

во-первых, адаптирует яркость под условия окружающего освещения, освобождая владельца устройства от выполнения лишних действий;

во-вторых, ее работа позволяет сэкономить заряд аккумулятора;

в-третьих, именно в режиме автонастройки экран смартфона демонстрирует максимальную яркость.

В этой связи я не понимаю, почему многие люди ищут способ, как отключить автояркость. Она приносит только пользу, а для активации требуется:

Открыть настройки смартфона. Перейти в раздел «Экран», а затем — «Яркость». Активировать переключатель «Автонастройка».

Также работа автояркости на Андроид регулируется через шторку уведомлений (Центр управления), где присутствует кнопка включения и отключения этой функции. Если она подсвечена — значит, автонастройка активирована, если нет — опция выключена.

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Как отключить автоповорот экрана

В отличие от автоматической настройки яркости, автоповорот на Андроид работает менее корректно, вызывая приступы ярости даже у владельцев дорогих смартфонов. Очень часто акселерометр неправильно оценивает положение устройства, из-за чего происходят ложные срабатывания, и ориентация меняется без видимых на то причин. Поэтому вы должны знать, как отключить автоповорот:

Перейдите в раздел настроек «Экран». Переключатель, расположенный напротив пункта «Автоповорот экрана», сдвиньте влево. Также для включения и отключения функции можно использовать кнопку в шторке уведомлений.

Вы не испытаете дискомфорт без автоповорота экрана на Андроид. Даже в браузере при переходе на полноформатный режим просмотра видео ориентация автоматически меняется с портретной на альбомную, а в галерее для поворота фото можно использовать специальную кнопку. Об этих и других интересных особенностях функции вы узнаете в тексте про секреты автоповорота экрана.

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Как изменить частоту обновления экрана

Экраны современных смартфонов имеют повышенную частоту обновления, которая обеспечивает небывалую плавность анимаций, напрямую влияющую на впечатление от скорости работы устройства. По умолчанию опция бывает отключена. А включить ее можно по инструкции:

Откройте настройки экрана. Перейдите в раздел «Частота обновления». Выберите любой вариант кроме 60 Гц.

Как правило, пользователям предлагают либо авторегулировку частоты обновления, либо конкретное значение (например, 120 Гц). В первом случае немного снижается энергопотребление, однако повышенная герцовка работает не во всех приложениях. Поэтому для баланса между экономией заряда и комфортом выбирайте автонастройку, а для получения максимальной плавности в угоду автономности выставляйте самое высокое значение вручную.

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Режим чтения на телефоне

Режим чтения на Андроид, который на некоторых смартфонах называется то фильтрацией синего, то защитой зрения, не оказывает положительное влияние на наши глаза. Предназначение функции — увеличить выработку гормона (мелатонина), помогающего поддерживать здоровый режим дня. Поэтому важно настроить режим чтения по расписанию:

Откройте настройки экрана своего смартфона. Перейдите в раздел «Режим чтения». Активируйте переключатель «Использовать по расписанию». Укажите промежуток времени.

Желательно, чтобы режим чтения на телефоне работал только вечером, когда до отхода ко сну остается несколько часов. Так, переключившись с холодных тонов на теплые, вам захочется быстрее лечь спать, и вы перестанете листать новостную ленту до утра.

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Для чего нужна автоблокировка экрана

Еще одна полезная функция — автоблокировка экрана. Как и автоматическая регулировка яркости, она решает 3 задачи, позволяя освободить руки владельца смартфона, сэкономить заряд аккумулятора, а еще — предотвратить выгорание AMOLED-матрицы. Настраивается автоблокировка следующим образом:

Перейдите в раздел настроек «Активный экран и блокировка» или «Блокировка экрана». Откройте вкладку «Спящий режим». Укажите промежуток времени, по истечении которого дисплей погаснет.

Владельцам смартфонов с AMOLED-экранами, а также людям, испытывающим дискомфорт от плохой автономности, рекомендуется устанавливать минимальное значение. Однако многое будет зависеть от личных предпочтений пользователя. Если экран постоянно гаснет, увеличьте тайм-аут, но при этом научитесь самостоятельно нажимать кнопку блокировки, как только убираете смартфон в карман или перестаете смотреть на дисплей.

Другие полезные настройки экрана Андроид

Выше были приведены самые важные настройки экрана. Вместе с тем нельзя обойти стороной и другие полезные опции, заслуживающие как минимум краткого упоминания. В частности, вам стоит прочитать текст о калибровке экрана телефона. Он поможет адаптировать дисплей под личные предпочтения.

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Если вы являетесь владельцем смартфона с AMOLED-матрицей, и ваши глаза устают от долгого взаимодействия с гаджетом, обязательно включите DC Dimming на Android. А обладателям флагманских моделей необходимо напомнить о возможности изменения разрешения экрана.