5 неочевидных способов сэкономить заряд аккумулятора на телефоне

Вы, наверное, слышали, что в ситуации, когда телефон быстро разряжается, нужно включить режим энергосбережения, о чем мы не так давно рассказывали. Также многие пользователи прекрасно понимают, какое влияние на автономность устройства оказывают высокий уровень яркости и GPS. Но вместе с тем существуют далеко не самые очевидные способы, помогающие сэкономить заряд. Воспользовавшись одним из предложенных в этом тексте советов, вы не только улучшите автономность, но и сохраните полезные функции, которые отключаются при активации режима энергосбережения.

Виброотклик клавиатуры

Виброотклик — это одна из функций клавиатуры, позволяющих тактильно приблизить виртуальный интерфейс набора текста к своему физическому аналогу. Вместе с тем она сильно сказывается на автономности. Если вы постоянно переписываетесь, то отключение виброотклика поможет существенно сэкономить заряд аккумулятора. Вот, что вам понадобится сделать:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Звук и вибрация». Передвиньте влево ползунок, расположенный напротив пункта «Тактильная отдача» (на вашем смартфоне может называться иначе).

Если вы думаете, что отключение этой функции не даст никакого прироста автономности, то сильно заблуждаетесь. К примеру, на Xiaomi виброотклик работает далеко не только при наборе текста, но и при нажатии на кнопки Андроид и даже при управлении жестами. Поэтому вибромотор дает о себе знать намного чаще, чем вы можете подумать.

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Синхронизация аккаунта

Не ошибусь, если предположу, что на вашем девайсе установлено несколько десятков приложений. Доступ ко многим из них осуществляется через аккаунт, и смартфон по умолчанию синхронизирует действия, выполняемые вами на всех устройствах. Но как это проявляется?

Допустим, вы пользуетесь одним и тем же браузером на ПК и телефоне. Если между устройствами настроена синхронизация, то вы сможете отследить все действия, выполненные при работе за компьютером, на экране своего гаджета и наоборот. Функция полезная, но ресурсоемкая. Особенно, если подобным образом на телефоне синхронизировано сразу несколько аккаунтов. Поэтому ради экономии энергии настоятельно рекомендую отказаться от использования опции:

Откройте настройки мобильного устройства. Перейдите в раздел «Аккаунты и синхронизация». Передвиньте влево ползунок, расположенный напротив пункта «Автосинхронизация».

Отключение автоматической синхронизации — отличная альтернатива полному отказу от использования интернета, к чему нередко прибегают наиболее радикальны юзеры, желающие продлить срок службы батареи. Если же вам в какой-то момент понадобится подгрузить данные, вы можете однократно нажать кнопку «Синхронизировать» в том же разделе настроек.

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Анимация на Андроид

Режим для разработчиков, которому мы посвящали отдельный материал, богат множеством изначально скрытых настроек. В частности, с его помощью можно отключить анимации Андроид. Зачем это нужно? Конечно же, для экономии энергии. Анимации — это дополнительные эффекты операционной системы, делающие переключение между пунктами меню более плавным. Однако, если вы их отключите, то ничего не потеряете и вместе с тем улучшите автономность смартфона:

Откройте настройки своего устройства. Перейдите в раздел «Для разработчиков». В окне «Анимация» установите значение «Без анимации».

Обратите внимание, что существуют анимации окон и переходов. Для максимальной экономии энергии рекомендую отключить их все. Если же вы решите лишь изменить скорость анимации, то не получите даже минимального прироста автономности.

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Голосовой помощник Гугл

Как часто вы используете фразу «OK, Google» для запуска голосового ассистента? Если редко — обязательно отключите активацию помощника, если часто — просто выберите другой способ его запуска. Все это поможет улучшить автономность смартфона, ведь голосовой вызов ассистента заставляет микрофон работать в постоянном режиме, а сама функция 24/7 потребляет интернет-трафик даже при заблокированном экране. Чтобы отключить ассистента Гугл, нужно:

Открыть настройки приложения Google. Перейти в раздел «Google Ассистент». Во вкладке «Voice Match» деактивировать голосовой запуск помощника.

С другими способами, позволяющими отключить «ОК, Гугл», вы можете ознакомиться здесь. Ну а для продолжения использования ассистента задайте функцию его быстрого запуска при помощи специальной кнопки через настройки телефона или стороннее приложение.

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Скачать приложение Lite

Если вы частенько заглядываете в Google Play для поиска новых приложений, то наверняка сталкивались с привычными играми и программами, в названии которых присутствуют приставки «Lite» или «Go». Это не просто облегченные версии софта, а их специальные сборки, потребляющие намного меньше ресурсов и энергии смартфона за счет отключения лишних эффектов и анимаций. Поэтому, если вы хотите сэкономить энергию, нужно установить приложение Lite.

В конце еще раз напомню, что я поделился с вами лишь неочевидными способами улучшить автономность телефона. Наряду с ними существуют куда более очевидные методы, определенно заслуживающих вашего внимания.