5 обманчивых функций Xiaomi, которые делают вашему смартфону только хуже

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Герман Вологжанин

Почти у всего, что придумано человеком, есть польза. Это же касается и смартфонов: если производитель наделяет их определенными функциями, то они должны иметь практическую значимость. Но, увы, так происходит не всегда. Например, существует как минимум 5 функций телефонов Xiaomi, от которых мало того, что нет никакой пользы, так еще они наносят вред устройству или по меньшей мере снижают уровень комфорта при взаимодействии с ним.

5 обманчивых функций Xiaomi, которые делают вашему смартфону только хуже. Зачем они придумали эти бестолковые функции? Фото.

Зачем они придумали эти бестолковые функции?

Ускорение в Game Turbo

Яркий пример такой функции — ускорение в Game Turbo. Когда на своем Xiaomi вы открываете игровую утилиту с кнопкой разгона, то наверняка хотите получить увеличение производительности для более комфортного гейминга. И действительно: стоит только нажать «Ускорить», как только частота кадров поднимается до максимума.

Ускорение в Game Turbo. 120 fps в CarX Street. Верим? Фото.

120 fps в CarX Street. Верим?

Но происходит это только внутри самой утилиты, которая в прямом смысле нас обманывает. После ускорения Game Turbo может сообщить, что за счет разгона удалось повысить планку частоты кадров до 120 fps в очень ресурсоемкой игре CarX Street. Правда, есть нюанс: игра имеет лок на 60 fps, а из-за плохой оптимизации после 10 минут гонок частота кадров снижается еще почти в 2 раза, в то время как Game Turbo продолжает рассказывать сказки.

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Производительный режим на Xiaomi

Похожая ситуация с производительным режимом Xiaomi, который можно активировать через раздел настроек «Батарея». Компания заявляет, что его включение приведет к увеличению мощности, но на деле от функции нет никакого толка.

Производительный режим на Xiaomi. Бесполезный режим, совсем не увеличивающий производительность. Фото.

Бесполезный режим, совсем не увеличивающий производительность

Подкрепляя выводы результатами тестов, в отдельном материале я уже доказывал, что производительный режим Xiaomi не ускоряет смартфон. А сегодня у вас есть повод в очередной раз убедиться в этом и забыть о бесполезной функции, доступной в MIUI и HyperOS.

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Что такое улучшенные текстуры на Xiaomi

На некоторых Xiaomi после обновления до HyperOS в разделе настроек «Экран и яркость» появился пункт «Улучшенные текстуры», отвечающий за активацию одноименной функции. Производитель заявляет, что опция добавит в систему крутейшие эффекты рендеринга, но по факту все сводится к банальному усилению размытия заднего фона.

Что такое улучшенные текстуры на Xiaomi. Улучшенные текстуры просто усиливают размытие в шторке уведомлений и Центре управления. Фото.

Улучшенные текстуры просто усиливают размытие в шторке уведомлений и Центре управления

Становится ли оболочка от этого эффектнее? Пожалуй, нет. Функция не улучшает визуальное восприятие, но в то же время потребляет много ресурсов, из-за чего смартфон разряжается быстрее. Так что есть смысл ее отключить.

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Бесполезность расширения оперативной памяти

Подобная функция есть на большинстве современных Android-смартфонов, но это не значит, что мы должны обходить ее стороной в контексте разговора о бесполезных настройках Xiaomi. Расширение оперативной памяти за счет внутреннего накопителя сулит если не увеличение производительности, то по крайней мере появление возможности держать больше приложений в фоне. Так ли это на самом деле? Конечно, нет.

Бесполезность расширения оперативной памяти. Не функция, а сплошной обман. Фото.

Не функция, а сплошной обман

Год назад я проводил исследование, в результате которого пришел к тому, что расширение ОЗУ не ускоряет смартфон и фактически не увеличивает количество оперативной памяти, сколько ее ни экспансируй. А вместо практической пользы мы получаем пустую трату места на внутреннем накопителе под файл подкачки, а также постоянную перезапись данных, что потенциально может привести к замедлению работы устройства уже через несколько месяцев после начала эксплуатации.

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Плеер в Центре управления HyperOS

Для меня одним из самых главных нововведений HyperOS до ее официального релиза было появление виджета плеера в Центре управления. Но, увы, ожидания сильно разошлись с реальностью. Опустим ограниченную функциональность виджета, не позволяющую перематывать трек или ставить лайки. Меня интересует другое: если плеер есть в Центре управления, то зачем размещать еще один в шторке уведомлений?

Плеер в Центре управления HyperOS. Теперь на Xiaomi два виджета плеера, один из которых постоянно тупит и занимает полезное пространство. Фото.

Теперь на Xiaomi два виджета плеера, один из которых постоянно тупит и занимает полезное пространство

Вместо полезной фичи мы получили кражу пространства, где можно было бы разместить что действительно стоящее. Плюс ко всему плеер в Центре управления то и дело показывает миниатюру последнего просмотренного видео в YouTube, не позволяя при этом его запустить. Ну вот для чего?

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