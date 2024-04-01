5 обманчивых функций Xiaomi, которые делают вашему смартфону только хуже

Почти у всего, что придумано человеком, есть польза. Это же касается и смартфонов: если производитель наделяет их определенными функциями, то они должны иметь практическую значимость. Но, увы, так происходит не всегда. Например, существует как минимум 5 функций телефонов Xiaomi, от которых мало того, что нет никакой пользы, так еще они наносят вред устройству или по меньшей мере снижают уровень комфорта при взаимодействии с ним.

Ускорение в Game Turbo

Яркий пример такой функции — ускорение в Game Turbo. Когда на своем Xiaomi вы открываете игровую утилиту с кнопкой разгона, то наверняка хотите получить увеличение производительности для более комфортного гейминга. И действительно: стоит только нажать «Ускорить», как только частота кадров поднимается до максимума.

Но происходит это только внутри самой утилиты, которая в прямом смысле нас обманывает. После ускорения Game Turbo может сообщить, что за счет разгона удалось повысить планку частоты кадров до 120 fps в очень ресурсоемкой игре CarX Street. Правда, есть нюанс: игра имеет лок на 60 fps, а из-за плохой оптимизации после 10 минут гонок частота кадров снижается еще почти в 2 раза, в то время как Game Turbo продолжает рассказывать сказки.

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Производительный режим на Xiaomi

Похожая ситуация с производительным режимом Xiaomi, который можно активировать через раздел настроек «Батарея». Компания заявляет, что его включение приведет к увеличению мощности, но на деле от функции нет никакого толка.

Подкрепляя выводы результатами тестов, в отдельном материале я уже доказывал, что производительный режим Xiaomi не ускоряет смартфон. А сегодня у вас есть повод в очередной раз убедиться в этом и забыть о бесполезной функции, доступной в MIUI и HyperOS.

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Что такое улучшенные текстуры на Xiaomi

На некоторых Xiaomi после обновления до HyperOS в разделе настроек «Экран и яркость» появился пункт «Улучшенные текстуры», отвечающий за активацию одноименной функции. Производитель заявляет, что опция добавит в систему крутейшие эффекты рендеринга, но по факту все сводится к банальному усилению размытия заднего фона.

Становится ли оболочка от этого эффектнее? Пожалуй, нет. Функция не улучшает визуальное восприятие, но в то же время потребляет много ресурсов, из-за чего смартфон разряжается быстрее. Так что есть смысл ее отключить.

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Бесполезность расширения оперативной памяти

Подобная функция есть на большинстве современных Android-смартфонов, но это не значит, что мы должны обходить ее стороной в контексте разговора о бесполезных настройках Xiaomi. Расширение оперативной памяти за счет внутреннего накопителя сулит если не увеличение производительности, то по крайней мере появление возможности держать больше приложений в фоне. Так ли это на самом деле? Конечно, нет.

Год назад я проводил исследование, в результате которого пришел к тому, что расширение ОЗУ не ускоряет смартфон и фактически не увеличивает количество оперативной памяти, сколько ее ни экспансируй. А вместо практической пользы мы получаем пустую трату места на внутреннем накопителе под файл подкачки, а также постоянную перезапись данных, что потенциально может привести к замедлению работы устройства уже через несколько месяцев после начала эксплуатации.

Еще 5 бестолковых функций Xiaomi

Плеер в Центре управления HyperOS

Для меня одним из самых главных нововведений HyperOS до ее официального релиза было появление виджета плеера в Центре управления. Но, увы, ожидания сильно разошлись с реальностью. Опустим ограниченную функциональность виджета, не позволяющую перематывать трек или ставить лайки. Меня интересует другое: если плеер есть в Центре управления, то зачем размещать еще один в шторке уведомлений?

Вместо полезной фичи мы получили кражу пространства, где можно было бы разместить что действительно стоящее. Плюс ко всему плеер в Центре управления то и дело показывает миниатюру последнего просмотренного видео в YouTube, не позволяя при этом его запустить. Ну вот для чего?