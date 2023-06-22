5 ошибок, из-за которых ваш смартфон не включится после обновления Android

Обновление Андроид или оболочки на базе этой операционной системы — стандартная процедура, к которой мы обращаемся несколько раз в год, ожидая изменения дизайна и добавления новых функций. Но может случиться так, что после установки апдейта смартфон просто не включится, и вместо освоения интересных опций вам придется бежать в сервисный центр для решения этой проблемы. Не хотите, чтобы такое однажды произошло? Тогда узнайте, как правильно обновить телефон, изучив ошибки, которые чаще всего приводят к окирпичиванию.

Нужен ли сброс настроек перед обновлением

Когда у человека после обновления не включается телефон, и он обращается в сервисный центр, то мастер может задать резонный вопрос: «А настройки-то, дружок, ты сбросил перед установкой апдейта»? Почти все владельцы мобильных устройств пренебрегают этой профилактической мерой и в целом мало чем рискуют, однако многое зависит от наполнения гаджета.

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Если на девайсе установлено огромное количество сомнительных приложений, то эта груда данных в конечном итоге может привести к конфликту ПО, из-за чего после обновления смартфон не включится. Если не хочется рисковать, то на всякий случай сделайте сброс до заводских настроек Android, чтобы очистить память от мусора, предварительно создав резервную копию телефона.

Сколько процентов заряда должно быть

Процесс обновления Андроид на телефоне чрезвычайно энергозатратный. Ведь во время установки апдейта буквально перекраивается вся система, пускай на выходе изменения могут показаться незначительными. Только представьте: вы положили девайс обновляться, а за пару десятков секунд до окончания распаковки файлов аппарат вырубается. Как вам кажется, включится ли он после установки апдейта? Думаю, ответ очевиден: файлы распакуются некорректно, из-за чего смартфон превратится в кирпич.

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Во избежание неприятностей нужно убедиться в наличии хотя бы 20% заряда или подключить устройство к источнику питания. К счастью, предварительные меры требуются далеко не всем, ведь производители смартфонов знают, какие ошибки могут допустить пользователи, в связи с чем некоторые из них блокируют установку обновлений Андроид, если батарея почти разряжена.

Сколько свободного места нужно на телефоне

Еще одна причина, почему телефон не включается после обновления — недостаточное количество места на момент установки. Нынешние апдейты Android весят по несколько гигабайтов, а их нужно не только скачать, но и распаковать. Все это требует дополнительного места на телефоне. Если его окажется мало, то в процессе апдейта распакуются не все файлы, что приведет к окирпичиванию.

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Конечно, отдельные производители этот момент тоже предусмотрели, запретив скачивание обновлений Андроид при недостатке памяти. Но на всякий случай все равно убедитесь, что перед установкой на мобильном устройстве есть по меньшей мере 10-15 Гб места.

Можно ли нажимать кнопки во время обновления

Когда вы устанавливаете апдейт, на экране устройства неслучайно появляется сообщение «Не выключайте смартфон во время обновления». В такой ситуации кто-то наверняка захочет плыть против течения, со всей силы зажав кнопку питания, но уже через несколько секунд будет сожалеть. Смартфон больше не запустится. Финиш.

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Если долго обновляется Андроид, наберитесь терпения и ни в коем случае не перезагружайте устройство. В противном случае весь процесс распаковки будет сбит, и апдейт установится некорректно. А вот кнопки громкости нажимать можно. Вот только зачем?

Чем опасно обновление Андроид вручную

Подавляющее большинство устанавливает апдейты по воздуху, загружая их через раздел настроек «Обновление ПО», как только прилетает свежая версия прошивки или операционной системы. Но есть люди, которые задаются вопросом, почему не обновляется Андроид, и бьются об заклад, пытаясь найти вариант альтернативной установки программного обеспечения (например, вручную).

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Это несложно сделать через тот же раздел настроек, скачав файл прошивки на сайте производителя. Но, если вы загрузите оболочку для другой модели или региона, то с высокой долей вероятности окирпичите смартфон. Стоит ли пояснять, что может произойти после установки кастомной прошивки? То-то же!