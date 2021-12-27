5 полезных функций Telegram, которые вам точно пригодятся

Telegram не только оказался выносливее WhatsApp в этом году, но и продолжил получать классные функции. Многие ошибочно считают, что мессенджер перегрузили разными фишками, но это не так: они существуют не просто так, а для того, чтобы сделать жизнь пользователя проще, защитить данные и даже с умом использовать свободное пространство в телефоне. За все годы их накопилось настолько много, что мы сами перестали замечать, насколько хорош стал Telegram. Зачастую многие пользователи не знают, с чего начать, где нажать, что настроить. Сегодня поделюсь с вами полезными функциями Telegram, которые пригодятся абсолютно всем: и тем, кто только начинает знакомиться с мессенджером, и опытным пользователям.

Аватар в Телеграм

Мне нравится Telegram за то, что есть куча возможностей работы с личным аватаром. Они сохраняются в истории и любой желающий может посмотреть, какую фотографию вы устанавливали за это время — не чета WhatsApp. Вы и сами можете отредактировать эти фотографии, удалив их оттуда. В общем-то, в этом нет ничего плохого. Однако от третьих лиц все лучше скрыть аватар в Telegram. Сделать это очень просто:

Зайдите в Настройки.

Выберите «Конфиденциальность» и нажмите «Фотография профиля».

Выберите, кто может видеть вашу фотографию: все или только ваши контакты.

Если не хотите, чтобы фотографию профиля видел кто-то из ваших контактов, то нажмите «Никогда не показывать» и выберите пользователя из телефонной книги.

Еще можно выбрать людей, которым всегда будет видна ваша фотография: нажмите «Всегда показывать» и выберите пользователей из списка, даже если они не внесены в ваш телефон.

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Скрыть номер телефона в Телеграмме

Кажется, в 2021 году найти номер телефона человека не составит труда. Именно благодаря этому потом его можно отыскать в мессенджерах и даже социальных сетях. Не всегда, кстати, с добрыми намерениями. Лучше скрыть номер в Telegram от всех — кому надо, то и так знает! Рассказываем, как включить.

В Настройках выберите Конфиденциальность.

Зайдите в «Номер телефона».

Выберите, кто может видеть ваш номер телефона: я рекомендую ставить «Никто», добавив исключения в пункте ниже.

Не забудьте отметить, кто может найти вас по номеру телефона: все или только ваши контакты.

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Завершить сеанс в Телеграмме

Мессенджер активно защищает пользователей не только от хакерских взломов, но и друг от друга. Например, ваша девушка залезла в телефон или вы забыли выйти из приложения, отдав ей свой ноутбук. Мы уже рассказывали, как понять, что вашу переписку читают — обязательно изучите нашу статью, чтобы обезопасить себя. А еще в Telegram появилась классная функция, которая завершит сеанс за вас. Вот как ее включить.

Зайдите в Настройки.

Выберите «Устройства».

Внизу откройте пункт «Если сеанс неактивен» и выберите срок, в течение которого система завершит сеансы на неактивных устройствах. Очень выручит, если уехали надолго, а ноутбук или планшет без пароля оставили дома.

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Облачный пароль Телеграм

Еще одна функция Telegram, направленная на вашу безопасность. К сожалению, многие ее игнорируют, а зря: облачный пароль в Telegram — это единый пароль для всех ваших устройств. Именно его нужно будет вводить каждый раз когда впервые входите в приложение с нового устройства. Обычно Telegram для этого просит ввести код в виде SMS, но лучше усилить защиту, включив облачный пароль. Эта функция будет особенно полезна владельцам Telegram-каналов.

Зайдите в Настройки — «Конфиденциальность».

Выберите «Облачный пароль».

Придумайте пароль, введите его и повторите ввод.

Укажите подсказку к паролю — ну, мало ли.

Затем введите адрес электронной почты.

Введите проверочный код, который придет на вашу почту.

Готово! Вам придет сообщение в Telegram, что настройки изменены.

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Автозагрузка медиа Телеграм

Иногда сотовая сеть работает не очень хорошо или есть определенные ограничения по скорости. Обычно это происходит, когда сигнал оставляет желать лучшего или у вас закончился пакет трафика. Конечно, лучше воспользоваться SMS, но иногда нужен мессенджер. В этот момент файлы в Telegram начинают прогружаться в чатах, которые вы получили, а сообщения из-за этого не отправляются. Вот небольшой совет, как этого избежать.

Выберите в Настройках «Данные и память».

В пункте «Автозагрузка медиа» нажмите «Через мобильную сеть».

Отключите «Загружать автоматически».

Кроме того, вы можете выставить расход трафика, а также отключить загрузку медиа для конкретных файлов: фото, видео и прочих форматов.

В настройках файлов можно выбрать, от каких источников их нужно загружать: от своих контактов, других чатов, групп или каналов.

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