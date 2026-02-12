5 проблем, знакомых только владельцам смартфонов Xiaomi

Несмотря на то, что смартфоны Xiaomi являются самыми популярными в России, именно они доставляют пользователям больше всего проблем. Причем это не просто лаги или случайные перезагрузки, с которыми могут столкнуться владельцы устройств любой другой компании, а уникальные трудности, знакомые только поклонникам бренда. Сегодня рассказываем именно о таких проблемах Xiaomi, неведомых владельцам смартфонов всех остальных марок.

Датчик приближения на смартфонах Xiaomi

Сложно точно сказать, когда это началось, но несколько лет назад Xiaomi начала выпускать смартфоны с виртуальным датчиком приближения, и разразился сущий ад. Тысячи пользователей завалили интернет жалобами на то, что у них случайно сбрасываются звонки и отключается микрофон во время разговора по телефоне.

Все это происходит по причине того, что виртуальный датчик некорректно определяет сценарий, из-за чего во время звонка загорается экран телефона, и человек случайно нажимает щекой на виртуальные кнопки. Аналогичных жалоб от владельцев других смартфонов не поступает.

HyperOS со встроенной рекламой

Xiaomi — пожалуй, самый наглый производитель смартфонов. Заливая в уши про работу едва ли не в убыток ради достижения оптимальной цены, китайская компания пихает рекламу во все щели своей забагованной оболочки HyperOS (ранее — MIUI). Даже мелодию будильника нормально не поменяешь!

Реклама есть во всех приложениях Xiaomi от «Проводника» до «Галереи». Что бы вы ни пытались сделать на смартфоне, рано или поздно где-нибудь вылезет баннер, который к тому же сложно скрыть. Владельцы Samsung, HUAWEI и realme даже не подозревают о таком беспределе.

Постоянные уведомления на Xiaomi

Почти все китайские смартфоны завалены мусором в виде предустановленных игр и программ, не имеющих прямого отношения к оболочке. Но только на Xiaomi они постоянно присылают уведомления, мешающие нормально пользоваться смартфоном.

«Цветы любишь? Заверши свой телефон!» — подобное прилетает постоянно. Особенно, если Xiaomi новый. Да, лишние уведомления, как и рекламу, всегда можно отключить, но хочется ли кому-то тратить время на дополнительные манипуляции?

Запутанные разрешения и угрозы Xiaomi

Включаете вы отладку по USB или, например, просто даете разрешение на установку приложений из неизвестных источников, Xiaomi все время будет вам угрожать. Туда — не иди, сюда — не нажимай. Да после такого ты начинаешь чувствовать себя ребенком, который лезет в розетку.

Просто, чтобы посеять панику и заставить человека ждать 10 секунд, прежде чем Xiaomi даст разрешение на дальнейшее действие. Ни на одном другом смартфоне подобного нет.

Ограничения Always on Display на 15 секунд

Наконец, только Xiaomi ограничивает работу функции активного экрана. На подавляющем большинстве смартфонов компании AOD отображается лишь 10 секунд. И какой тогда толк от этой функции?

Никто из конкурентов не страдает подобной ерундой. Раз уж добавили функцию Always on Display — пользуйся ею на здоровье. Но, если у тебя Xiaomi, будь добр страдать.