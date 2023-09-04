5 самых бесполезных функций Android-смартфонов, которые ни на что не влияют

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Герман Вологжанин

Все мы любим операционную систему Android за ее безграничные возможности. Мобильная ОС позволяет нам настроить каждую деталь под себя, а также предлагает много полезных функций. Однако наряду с возможностями, от которых действительно есть толк, существуют совершенно лишние. Многие из них разработчики позиционируют как нечто инновационное и чрезвычайно нужное, но на практике эти функции Android оказываются бесполезными, а порой даже губительными.

5 самых бесполезных функций Android-смартфонов, которые ни на что не влияют. Далеко не все функции Android вам пригодятся. Фото.

Далеко не все функции Android вам пригодятся

Аккаунт на смартфоне (Samsung, Xiaomi и другие)

При первом включении любого смартфона на Android за исключением HUAWEI нам предлагается создать Google-аккаунт. Профиль играет очень важную роль, ведь именно он позволяет загружать приложения из Play Маркета, резервировать данные, а также быстро проходить авторизацию в YouTube и других сервисах. Но параллельно с учетной записью Google смартфон предлагает создать аккаунт Xiaomi, Samsung, vivo, TECNO и других производителей.

Аккаунт на смартфоне (Samsung, Xiaomi и другие). Забудете пароль от аккаунта производителя — ваш смартфон заблокируют. Фото.

Забудете пароль от аккаунта производителя — ваш смартфон заблокируют

От учетки производителя нет никакой пользы. Вот зачем нужен аккаунт Xiaomi? В лучшем случае для синхронизации заметок. При этом, регистрируя навязчивый профиль, многие люди придумывают логин и пароль от балды, из-за чего не могут включить телефон после сброса настроек.

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Расширение оперативной памяти на Андроид

Не так давно на Android-смартфонах появилась функция расширения оперативной памяти. На многих из них она даже включена по умолчанию, а некоторые производители гордо заявляют, что девайс имеет 16 Гб ОЗУ, хотя по факту их 8, а остальные 8 Гб — бесполезный файл подкачки.

Расширение оперативной памяти на Андроид. Одна из самых бестолковых функций Android. Фото.

Одна из самых бестолковых функций Android

Весной 2023 года мы проверяли, помогает ли расширение ОЗУ ускорить смартфон или держать больше приложений в фоне. Спойлер: нет. При этом файл подкачки отнимает место на внутреннем накопителе, а еще постоянно перезаписывает данные, что впоследствии может привести к замедлению работы устройства.

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Производительный режим на телефоне

Режим экономии энергии на Android помогает улучшить автономность смартфона в критических ситуациях, когда важен каждый процент. А помимо энергосбережения новые версии ОС предлагают производительный режим. Как обещают разработчики, он должен помочь ускорить телефон. Стоит ли говорить, что от него тоже нет никакого толка?

Производительный режим на телефоне. Хотите разогнать смартфон? Производительный режим вам не поможет. Фото.

Хотите разогнать смартфон? Производительный режим вам не поможет

Как показывают тесты, производительный режим не сказывается на скорости работы смартфона. Никакого прироста вы не заметите ни бенчмарках, ни при выполнении реальных задач. А для реального ускорения нужно добавить приложение или игру в специальную утилиту вроде Game Turbo (Xiaomi). Подобные есть почти на всех смартфонах.

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Помогает ли режим чтения

Многие люди ошибочно полагают, что режим чтения на Android предназначен для защиты зрения. Открою тайну: ваши глаза не будут уставать меньше, если вы его включите. Режим чтения делает цветовую схему более теплой, снижая концентрацию синих оттенков. Это приводит к увеличению выработки мелатонина (гормона для регуляции биологических часов) нашим организмом, но не улучшает здоровье глаз.

Помогает ли режим чтения. В лучшем случае этот режим поможет быстрее уснуть. Фото.

В лучшем случае этот режим поможет быстрее уснуть

Напротив, постоянное использование режима чтения на телефоне может вызвать раздражение. Включив его, картинка покажется вам неестественной, но вы быстро привыкните. А потом, когда вновь переключитесь с режима чтения на обычный, ощутите дискомфорт от синего цвета, и вот тогда-то вашим глазам не поздоровится и придется снова проходить адаптацию.

Читайте также: помогает ли функция защиты зрения на смартфоне и как ее включить

Как отключить Play Защиту

Android изо всех сил старается позиционировать себя как максимально безопасную ОС. Для этого разработчики системы придумали целую россыпь функций, одна из которых — Гугл Плей Защита. Заявляется, что она проверяет устройство на предмет наличия вирусов и удаляет вредоносный софт. Но есть пара нюансов.

Как отключить Play Защиту. Эта функция сделает только хуже. Фото.

Эта функция сделает только хуже

Во-первых, все приложения в Play Маркете изначально проходят предварительную проверку перед размещением в магазине. Во-вторых, эта бестолковая функция может запросто удалить программу с вашего устройства, ошибочно назвав ее вредоносной. Так что лучше отключите Play Защиту:

  1. Запустите Google Play.
  2. Тапните по иконке своего профиля.
  3. Перейдите в раздел «Play Защита».
  4. Откройте настройки функции.
  5. Сдвиньте влево переключатели «Сканирование приложений с помощью Play Защиты» и «Помочь улучшить защиту».
Как отключить Play Защиту. Самая бестолковая защита, которую только можно придумать. Фото.

Самая бестолковая защита, которую только можно придумать

Если скачивания программ используются проверенные источники, то уязвимей смартфон не станет. А вы наконец-то перестанете жаловаться, что Play Защита заблокировала приложение.

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