5 самых диких проблем WhatsApp на Android, от которых аж трясет

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Герман Вологжанин

Я не знаю ни одного приложения для Android, на которое жалуются так часто, как на WhatsApp. Конечно, это во многом является следствием популярности мессенджера, ведь чем шире пользовательская база, тем больше претензий к работе программы. Однако проблемы с Ватсап настолько вопиющие, что такое объяснение воспринимается исключительно как отмазка. В качестве подтверждения хочу привести 5 самых частых и раздражающих неполадок мессенджера, с которыми вы наверняка сталкивались.

5 самых диких проблем WhatsApp на Android, от которых аж трясет. Как этим WhatsApp вообще можно пользоваться? Фото.

Как этим WhatsApp вообще можно пользоваться?

Не приходит код подтверждения Ватсап

Чуть ли не каждый день в телеграм-чате AndroidInsider.ru, где мы стараемся помогать всем пользователям устройств на операционной системе Android, появляются сообщения людей, которые жалуются, что у них не приходит код подтверждения WhatsApp. А ведь без него человек просто не сможет запустить мессенджер.

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При возникновении подобной проблемы необходимо убедиться в правильности ввода номера, проверить стабильность интернет-соединения, выключить или включить VPN, а также попробовать вместо SMS заказать звонок с кодом подтверждения Ватсап:

  1. На экране авторизации нажмите кнопку «Не получили код».
  2. Дождитесь, когда таймер отсчитает положенные 2 минуты.
  3. Нажмите «Позвонить мне».
Не приходит код подтверждения Ватсап. Не получили код? Попробуйте выбрать звонок. Фото.

Не получили код? Попробуйте выбрать звонок

Несмотря на то, что код подтверждения является стандартным средством идентификации во многих приложениях, почему-то именно в WhatsApp с ним чаще всего возникают трудности. Если ни одна из предложенных рекомендаций вам так и не поможет, придется переустановить Ватсап на телефоне и надеяться, что после этого на номер все-таки поступит желанное SMS с комбинацией цифр.

Ватсап не видит контакты

Те, кто смог авторизоваться, после ввода кода подтверждения и восстановления резервной копии сталкиваются с еще одной проблемой, когда в Ватсапе не видны контакты, хотя по логике они должны были подгрузиться автоматически. Прежде всего вам надо проверить разрешения на Андроид, а именно — доступ к контактам. Также стоит попробовать переустановить приложение и принудительно синхронизировать WhatsApp:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «Аккаунты и синхронизация».
  3. Выберите WhatsApp.
  4. Убедитесь, что напротив контактов поставлена галочка.
  5. Синхронизируйте контакты в Ватсапе через кнопку «Еще».
Ватсап не видит контакты. Для синхронизации WhatsApp необходимо подключение к интернету. Фото.

Для синхронизации WhatsApp необходимо подключение к интернету

Если в Ватсапе пропали имена контактов, но при этом отображаются их номера, кроме советов, обозначенных выше, разработчики приложения рекомендуют удалить аккаунт WhatsApp с телефона, а затем авторизоваться снова:

  1. В разделе настроек смартфона «Аккаунты и синхронизация» выберите WhatsApp.
  2. Нажмите «Еще».
  3. Выберите опцию «Удалить аккаунт» и подтвердите действие.
Ватсап не видит контакты. Удалив аккаунт, вы сможете в него зайти повторно. Фото.

Удалив аккаунт, вы сможете в него зайти повторно

После этого останется снова зайти в WhatsApp в надежде, что проблема будет исчерпана. Если ничего не изменится, обратитесь в службу поддержки мессенджера через одноименный пункт меню приложения.

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Почему не приходят уведомления в Ватсапе

WhatsApp — приложение, которое должно помогать нам всегда оставаться на связи, получая сообщения от знакомых и близких. Но почему именно при использовании этого мессенджера чаще всего не приходят уведомления на телефон? По умолчанию WhatsApp получает не все разрешения, будто не осознает своих потребностей. Поэтому приходится действовать самостоятельно:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «Приложения» и выберите WhatsApp.
  3. Активируйте автозапуск, включите опцию «Показывать уведомления» в одноименном разделе, а также снимите ограничения на работу в фоновом режиме.
Почему не приходят уведомления в Ватсапе. Дайте приложению все разрешения, чтобы не пропускать уведомления. Фото.

Дайте приложению все разрешения, чтобы не пропускать уведомления

Более подробно эта проблема рассматривалась в тексте «Что делать, если не приходят уведомления в WhatsApp». Прочитайте его, если изложенная выше инструкция не поможет устранить неполадки.

Гаснет экран при прослушивании голосовых сообщений в WhatsApp

Откровенно говоря, эта проблема свойственна не только WhatsApp, но оттого она не становится менее раздражающей. У подавляющего большинства пользователей гаснет экран телефона в Ватсапе, когда дело доходит до прослушивания голосовых сообщений.

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Проблема заключается в том, что при воспроизведении войсов ваше устройство начинает думать, будто вы переходите в режим аудиосвязи, а потому включает датчик приближения, который и гасит экран, видя перед собой заслон. Чтобы избежать неприятностей во время прослушивания голосовых сообщений, нужно просто стараться не подносить пальцы к динамику.

Ватсап занимает много места

Если никаких ошибок в WhatsApp вы никогда не замечали, то рано или поздно все равно пожалуетесь на то, что Ватсап занимает много памяти. Происходит это из-за автозагрузки медиа, которую, к счастью, можно отключить:

  1. Откройте настройки мессенджера.
  2. Перейдите в раздел «Чаты».
  3. Передвиньте влево ползунок, расположенный напротив пункта «Видимость медиа».
Ватсап занимает много места. И почему WhatsApp так любит сохранять фото на телефон? Фото.

И почему WhatsApp так любит сохранять фото на телефон?

Теперь фотографии перестанут загружаться, но для освобождения уже занятого места вам все равно стоит очистить данные WhatsApp. О том, как это сделать, вы узнаете в отдельном материале.

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