5 скрытых фишек смартфонов Xiaomi

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Кирилл Пироженко 0

Xiaomi оснащает свои смартфоны достаточно функциональной оболочкой MIUI. Большинство ее функций легко доступны всем желающим, и их включение лежит на поверхности. Но случается и так, что действительно полезные вещи необходимо искать в недрах самой системы и активировать обходными путями. В одном из наших материалов мы уже разбирали, как откалибровать датчик приближения и отключить всплывающие уведомления, которые работают некорректно уже не одну версию MIUI.

MIUI удобная система, но зачем прятать эти функции так глубоко совсем непонятно.

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Теперь давайте посмотрим, как определить остаточную емкость аккумулятора, включить и отслеживать историю уведомлений, можно ли измерить пульс с помощью смартфона, как активировать экранное время и настроить пользовательские эффекты для наушников.

Xiaomi — емкость аккумулятора

Раньше емкость аккумулятора в MIUI можно было посмотреть без этих ухищрений.

Для всех действий, представленных в этой статье, нам понадобится Activity Launcher. Скачайте его по ссылке и установите на свой смартфон. Раньше это приложение было доступно для загрузки из Google Play, но с весны этого года его можно скачать только с аккаунтов, зарегистрированных не в России.

Рано или поздно, в зависимости от стиля использования, наши смартфоны начинают держать заряд меньше по времени. В такой ситуации надо принимать решение о замене аккумулятора или самого устройства. Но что, если произошел какой-то программный сбой, например, криво встала прошивка при обновлении, а емкость аккумулятора позволяет работать в прежнем режиме или близком к нему? Чтобы это понять, необходимо проверить износ батареи. Самое главное, что это можно сделать практически штатными средствами, не используя сторонние программы по оценке состояния аккумулятора.

Хоть это меню и на китайском языке, но суть понять можно.

  • Откройте установленный ранее Activity Launcher.
  • Введите в поиске «powertools.module.batterylife».
  • Нажмите на результат поиска, и перед вами откроется приложение с данными аккумулятора.
  • В правом верхнем окошке будет емкость батареи с учетом износа, а в левом — изначальная.

Благодаря этой информации вы сможете понять, пришло ли время менять аккумулятор или смартфону необходим cброс до заводских настроек с перепрошивкой. Если емкость снизилась более чем на 20%, то ваш путь лежит в сервисный центр.

Как настроить наушники на Xiaomi

Персонализация звука применяется даже к AirPods Pro.

Следующей скрытой функцией, которая может вам помочь повысить качество звучания ваших наушников — это пользовательские эффекты. Сразу стоит отметить, что лучше всего они работают с наушниками фирмы Xiaomi и Redmi. При их использовании в этом разделе будет даже отображаться изображение с соответствующими «ушами». Для открытия меню «Пользовательские эффекты» потребуется:

Обязательно прослушайте все представленные образцы и выберите лучший для вас.

  • Откройте установленный ранее Activity Launcher.
  • Введите в поиске «пользовательские эффекты».
  • Нажмите на результат поиска, и перед вами откроется меню настройки пользовательских эффектов.

В этом разделе можно отрегулировать громкость в зависимости от возраста и иных настроек. Но отдельно следует отметить персонализацию звука. Здесь вам будет предложено прослушать несколько образцов воспроизведения и выбрать тот, который придется вам больше по душе. После этого система будет применять такие же параметры к вашей музыке.

История уведомлений — Xiaomi

Просмотр истории уведомлений, к сожалению, доступен только из этого же меню.

Иногда бывают ситуации, когда может потребоваться просмотреть историю приходящих на смартфон уведомлений. Хранить их в центре уведомлений не всегда хорошая идея, просто из-за того, что можно случайно одним нажатием все их удалить. Для этого в смартфоне есть возможность фиксации истории уведомлений. Для этого необходимо:

  • Открыть установленный ранее Activity Launcher.
  • В поиске ввести «уведомления».
  • Развернуть «Настройки» и выбрать там раздел «Уведомления».
  • В появившемся разделе открыть пункт «История уведомлений» и включить ее.

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Просмотреть все недавние и отложенные уведомления можно будет в этом же разделе. Жаль, что до него не добраться более быстрым способом.

Как измерить пульс на Xiaomi

Слабо представляю ситуации, когда понадобится подобный замер пульса, но знать, что такая функция есть необходимо.

Все современные умные часы могут измерять пульс, а некоторые из них еще и насыщенность крови кислородом. Но может сложиться так, что часов или пульсометра под руками нет, а срочно произвести замер необходимо. Тут вас может выручить ваш мобильный телефон. С помощью камеры можно заставить смартфоны Xiaomi определить частоту сердечных сокращений. В определенной ситуации подобный замер поможет принять необходимые решения. Для замера пульса с помощью смартфона выполните следующие действия:

  • Откройте Activity Launcher.
  • В поиске введите «пульс».
  • Откройте результат поиска.
  • Нажмите кнопку «начать» и следуйте инструкциям на экране.

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Следует иметь в виду, что полагаться на результаты этого замера как на медицинский прибор не стоит. Ведь при отсутствии специального датчика может быть погрешность в измерениях. Однако, произведя тестовый замер на Xiaomi Mi 10T Pro и Amazfit GTR 2 в условиях полного покоя, смартфон показал 77 ударов в минуту, а часы — 78. Показатели оказались очень близки.

Экранное время — Xiaomi

Можно установить суточный лимит экранного времени и проводить свободное время с большей пользой, чем в телефоне.

При первичной настройке смартфонов Xiaomi всегда предлагается активировать замер экранного времени. Эта функция позволяет отслеживать, сколько времени вы провели в вашем гаджете и в каком приложении. Но если не включить его сразу, то в дальнейшем найти этот параметр в настройках будет очень непросто. Если вы решили, что вам необходимо отслеживать экранное время, то сделайте следующее:

  • Откройте Activity Launcher.
  • В поиске введите «UsageStatsMainActivity».
  • Откройте результат поиска.
  • Нажмите кнопку «Согласиться» и экранное время в вашем смартфоне заработает.

Это очень полезная функция для контроля за временем, проведенным детьми в смартфонах. Но пригодится она и взрослым, чтобы не просиживать все свободное время в социальных сетях.

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