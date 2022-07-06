5 скрытых фишек смартфонов Xiaomi

Xiaomi оснащает свои смартфоны достаточно функциональной оболочкой MIUI. Большинство ее функций легко доступны всем желающим, и их включение лежит на поверхности. Но случается и так, что действительно полезные вещи необходимо искать в недрах самой системы и активировать обходными путями. В одном из наших материалов мы уже разбирали, как откалибровать датчик приближения и отключить всплывающие уведомления, которые работают некорректно уже не одну версию MIUI.

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Теперь давайте посмотрим, как определить остаточную емкость аккумулятора, включить и отслеживать историю уведомлений, можно ли измерить пульс с помощью смартфона, как активировать экранное время и настроить пользовательские эффекты для наушников.

Xiaomi — емкость аккумулятора

Для всех действий, представленных в этой статье, нам понадобится Activity Launcher. Скачайте его по ссылке и установите на свой смартфон. Раньше это приложение было доступно для загрузки из Google Play, но с весны этого года его можно скачать только с аккаунтов, зарегистрированных не в России.

Рано или поздно, в зависимости от стиля использования, наши смартфоны начинают держать заряд меньше по времени. В такой ситуации надо принимать решение о замене аккумулятора или самого устройства. Но что, если произошел какой-то программный сбой, например, криво встала прошивка при обновлении, а емкость аккумулятора позволяет работать в прежнем режиме или близком к нему? Чтобы это понять, необходимо проверить износ батареи. Самое главное, что это можно сделать практически штатными средствами, не используя сторонние программы по оценке состояния аккумулятора.

Откройте установленный ранее Activity Launcher .

. Введите в поиске «powertools.module.batterylife».

Нажмите на результат поиска, и перед вами откроется приложение с данными аккумулятора.

В правом верхнем окошке будет емкость батареи с учетом износа, а в левом — изначальная.

Благодаря этой информации вы сможете понять, пришло ли время менять аккумулятор или смартфону необходим cброс до заводских настроек с перепрошивкой. Если емкость снизилась более чем на 20%, то ваш путь лежит в сервисный центр.

Как настроить наушники на Xiaomi

Следующей скрытой функцией, которая может вам помочь повысить качество звучания ваших наушников — это пользовательские эффекты. Сразу стоит отметить, что лучше всего они работают с наушниками фирмы Xiaomi и Redmi. При их использовании в этом разделе будет даже отображаться изображение с соответствующими «ушами». Для открытия меню «Пользовательские эффекты» потребуется:

Откройте установленный ранее Activity Launcher .

. Введите в поиске «пользовательские эффекты».

Нажмите на результат поиска, и перед вами откроется меню настройки пользовательских эффектов.

В этом разделе можно отрегулировать громкость в зависимости от возраста и иных настроек. Но отдельно следует отметить персонализацию звука. Здесь вам будет предложено прослушать несколько образцов воспроизведения и выбрать тот, который придется вам больше по душе. После этого система будет применять такие же параметры к вашей музыке.

История уведомлений — Xiaomi

Иногда бывают ситуации, когда может потребоваться просмотреть историю приходящих на смартфон уведомлений. Хранить их в центре уведомлений не всегда хорошая идея, просто из-за того, что можно случайно одним нажатием все их удалить. Для этого в смартфоне есть возможность фиксации истории уведомлений. Для этого необходимо:

Открыть установленный ранее Activity Launcher .

. В поиске ввести «уведомления».

Развернуть «Настройки» и выбрать там раздел «Уведомления».

В появившемся разделе открыть пункт «История уведомлений» и включить ее.

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Просмотреть все недавние и отложенные уведомления можно будет в этом же разделе. Жаль, что до него не добраться более быстрым способом.

Как измерить пульс на Xiaomi

Все современные умные часы могут измерять пульс, а некоторые из них еще и насыщенность крови кислородом. Но может сложиться так, что часов или пульсометра под руками нет, а срочно произвести замер необходимо. Тут вас может выручить ваш мобильный телефон. С помощью камеры можно заставить смартфоны Xiaomi определить частоту сердечных сокращений. В определенной ситуации подобный замер поможет принять необходимые решения. Для замера пульса с помощью смартфона выполните следующие действия:

Откройте Activity Launcher .

. В поиске введите «пульс».

Откройте результат поиска.

Нажмите кнопку «начать» и следуйте инструкциям на экране.

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Следует иметь в виду, что полагаться на результаты этого замера как на медицинский прибор не стоит. Ведь при отсутствии специального датчика может быть погрешность в измерениях. Однако, произведя тестовый замер на Xiaomi Mi 10T Pro и Amazfit GTR 2 в условиях полного покоя, смартфон показал 77 ударов в минуту, а часы — 78. Показатели оказались очень близки.

Экранное время — Xiaomi

При первичной настройке смартфонов Xiaomi всегда предлагается активировать замер экранного времени. Эта функция позволяет отслеживать, сколько времени вы провели в вашем гаджете и в каком приложении. Но если не включить его сразу, то в дальнейшем найти этот параметр в настройках будет очень непросто. Если вы решили, что вам необходимо отслеживать экранное время, то сделайте следующее:

Откройте Activity Launcher .

. В поиске введите «UsageStatsMainActivity».

Откройте результат поиска.

Нажмите кнопку «Согласиться» и экранное время в вашем смартфоне заработает.

Это очень полезная функция для контроля за временем, проведенным детьми в смартфонах. Но пригодится она и взрослым, чтобы не просиживать все свободное время в социальных сетях.