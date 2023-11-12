5 скрытых настроек Android, которые вам нужно сейчас же изменить на своем смартфоне

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

В настройках Андроид есть скрытый раздел «Для разработчиков». Несмотря на такое название, в нем прячутся функции, которые требуются отнюдь не только программистам. И сегодня вы узнаете, какие настройки необходимо изменить. Но прежде напомним, как включить режим разработчика. Для этого нужно открыть вкладку «О телефоне», а затем — несколько раз нажать на пункт «Номер сборки» или «Версия MIUI» (Xiaomi). Вот теперь-то вы готовы к исследованию мира скрытых настроек.

5 скрытых настроек Android, которые вам нужно сейчас же изменить на своем смартфоне. Эти функции кардинально изменят ваш смартфон. Фото.

Эти функции кардинально изменят ваш смартфон

Ограничение запросов Wi-Fi

Пойдем по порядку и начнем с опции «Ограничение запросов Wi-Fi». Она работает по умолчанию и запрещает приложениям искать маршрутизаторы чаще, чем 4 раза каждые 2 минуты. Сделано это с целью экономии энергии, однако работа функции негативным образом сказывается на точности геолокации, в связи с чем ее рекомендуется отключить.

Ограничение запросов Wi-Fi. Отключите функцию, чтобы планшет точнее определял местоположение. Фото.

Отключите функцию, чтобы планшет точнее определял местоположение

Если вы редко пользуетесь навигатором и не испытываете проблемы с геолокацией, можете ничего не менять. Так смартфон будет потреблять чуточку меньше энергии при выполнении задач, напрямую не связанных с поиском местоположения пользователя.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Аппаратное ускорение в режиме модема

Ниже прячется функция «Аппаратное ускорение в режиме модема». В отличие от предыдущей опции, она обычно отключена, чтобы не провоцировать большое потребление трафика при раздаче интернета с телефона. Включать аппаратное ускорение в режиме модема нужно в том случае, если вы хотите снять ограничения и получить максимальную стабильность соединения на подключенном устройстве.

Аппаратное ускорение в режиме модема. Функция повышает стабильность соединения при раздаче интернета. Фото.

Функция повышает стабильность соединения при раздаче интернета

Опять же, функция нужна не всем, поэтому необходимо исходить из собственных потребностей. Никогда не испытывали проблем с раздачей интернета — не трогайте этот пункт. Хотите увеличить скорость загрузки страниц и другой информации на принимающем устройстве? Тогда другое дело.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Конфигурация USB на Андроид

Когда мы подключаем телефон к компьютеру, по умолчанию мобильное устройство просто заряжается. Чтобы активировать передачу данных, необходимо снять блокировку, а затем вручную выбрать соответствующий вариант настройки. Если вам надоело постоянно менять конфигурацию, откройте одноименную вкладку в режиме разработчика и установите значение «Передача файлов».

Конфигурация USB на Андроид. Теперь смартфон всегда будет подключаться к ПК с передачей данных. Фото.

Теперь смартфон всегда будет подключаться к ПК с передачей данных

Но почему изначально смартфон только заряжается от компьютера? Это одна из мер безопасности, позволяющих защитить данные пользователя от кражи, ведь посторонний человек, подключивший ваше устройство к ПК, не сможет получить доступ к файлам без разблокировки экрана. Поэтому не активируйте передачу, если переживаете, что смартфон окажется в руках третьих лиц.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Как отключить анимацию на Андроид

Следующая настройка пригодится владельцам слабых смартфонов. В разделе «Для разработчиков» есть несколько пунктов, связанных с анимацией системы. Изначально везде установлено значение «1x». Но вы можете изменить его на «0.5x» или полностью отключить анимации на телефоне, чтобы снизить нагрузку на процессор и сократить время отклика.

Как отключить анимацию на Андроид. Без анимаций смартфон визуально работает быстрее. Фото.

Без анимаций смартфон визуально работает быстрее

Визуально будет казаться, что смартфон работает быстрее, однако все это — дело вкуса. Многим людям не нравится отсутствие анимаций, без которых взаимодействие с оболочкой доставляет меньше удовольствия.

Читайте также: 5 очень полезных функций смартфонов на Android, о которых вы постоянно забываете

Что такое 4x MSAA на Андроид

Последняя функция, которую есть смысл включить, — 4x MSAA. Это эффект сглаживания, позволяющий устранить зернистость картинки в играх. Включите его, и тогда вы сможете получить более качественное изображение.

Что такое 4x MSAA на Андроид. Вы почувствуете эффект в 3D-играх. Фото.

Вы почувствуете эффект в 3D-играх

В обычных приложениях толку от сглаживания нет, а в процессе гейминга активная функция чуть сильнее нагружает процессор, чем без дополнительных эффектов. Если ваш смартфон еле-еле тянет любимую игру, не включайте 4x MSAA. В противном случае вы рискуете столкнуться с повышением температуры корпуса, увеличением энергопотребления и снижением частоты кадров. Так что пользуйтесь сглаживанием только на смартфонах с мощным железом.

Теги
Лонгриды для вас
Что нового будет в MIUI 15, когда выйдет и какие смартфоны Xiaomi получат обновление

В 2023 году популярную оболочку MIUI, на которой работают смартфоны Xiaomi, Redmi и POCO, ждет очередное обновление. Несмотря на то, что многие владельцы устройств китайской компании до сих пор не перешли на 14-ю версию, уже сейчас известны некоторые подробности о свежей прошивке. Разберемся, что из себя будет представлять обновление MIUI 15, обладатели каких смартфонов Xiaomi могут рассчитывать на получение апдейта, и когда выйдет свежая оболочка.

Читать далее
Не прикасайтесь к этим настройкам Android! Они превратят ваш смартфон в кирпич

Операционная система Android открывает перед пользователем безграничные возможности, позволяя адаптировать смартфон под собственные нужды. Специально для этого на главном экране располагается иконка приложения Настройки. Через него нам и предлагают изменить стандартные параметры. Увы, подобные действия далеко не всегда приводят к желаемому результату, а порой даже становятся причиной окирпичивания устройства. Если вы не хотите распрощаться со своим смартфоном из-за лишней любознательности, познакомьтесь с опасными настройками Андроид, которые лучше не трогать.

Читать далее
Правда ли, что поиск сетей Wi-Fi разряжает аккумулятор Android-смартфона

Основной недостаток смартфонов — автономность. В отличие от кнопочных устройств начала нулевых, они работают в лучшем случае 2 дня, а при активном использовании уже к вечеру аккумулятор просится на зарядку. Виной тому и большой экран, и огромное количество задач, которые решает смартфон. Из-за невозможности увеличить емкость аккумулятора без ущерба для эргономики разработчики Android вынуждены внедрять в операционную систему специальные функции, улучшающие автономность. Одна из таких — ограничение поиска сетей Wi-Fi. Что она делает, как регулируется и действительно ли продлевать время работы.

Читать далее