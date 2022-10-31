5 советов, как выжать максимум из телефона Xiaomi в играх

Кто бы как ни относился к мобильным играм, даже среди наших читателей есть много людей, любящих это дело. Мы неоднократно делали подборки, рассказывая о лучших проектах, но не уделяли достаточного внимания оптимизации смартфона для гейминга. Сегодня попробуем хотя бы частично исправить эту оплошность, дав 5 советов, позволяющих выжать максимум из телефона Xiaomi в играх. Кстати, некоторые из рекомендаций помогут владельцам и других устройств, так что читайте внимательно.

Как включить производительный режим

Одна из главных проблем современных смартфонов — время работы. Для улучшения автономности разработчики внедряют режимы энергосбережения, которые помогают сэкономить энергию. Вместе с тем на устройствах Xiaomi есть производительный режим. В угоду автономности он заставляет телефон работать быстрее. Чтобы его включить, понадобится:

Открыть настройки телефона. Перейти в раздел «Питание и производительность». Установить переключатель на пункте «Производительность».

Если на вашем Xiaomi, Redmi или POCO установлена старая версия MIUI, то производительного режима может и не быть. Не отчаивайтесь, ведь есть и другие способы ускорить смартфон. В частности, перед запуском игры настоятельно рекомендую очистить оперативную память, воспользовавшись нашей инструкцией.

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Ускорение Xiaomi

Все игры, установленные на Xiaomi, автоматически попадают в утилиту Game Turbo, которая также называется «Ускорение игр». Она предназначена для оптимизации гейминга и делает все возможное, чтобы все усилия смартфона были отданы на откуп производительности. Если Game Turbo работает, то в левом верхнем углу смартфона при запуске игры отображается дополнительное меню. Вызовите его и нажмите кнопку «Ускорение». Также советую активировать значок «Производительность».

Теперь игровой процесс должен стать плавнее. Если же в игре не отображается дополнительное меню, помогающее включить ускорение Xiaomi, сделайте следующее:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Особые возможности», а затем — «Ускорение игр». Также можно просто запустить одноименное приложение. В открывшемся меню нужно нажать «+» и добавить игру в Game Turbo.

Также отсутствие игрового переключателя может быть связано с устаревшей версией MIUI, ведь дополнительное меню появилось с приходом MIUI 12.5 Enhanced Edition. Если его нет — ускорить игровой процесс можно так:

Запустите Game Turbo по инструкции, приведенной выше. Нажмите кнопку настроек. Включите опцию «Ускорение игр» в разделе «Основные настройки». Отключите функцию «Оптимизация производительности» из раздела «Ускорение производительности».

Манипуляции нехитрые и довольно простые в исполнении, так что вы должны справиться. Но это далеко не все советы, которые я хотел дать. Поэтому идем дальше.

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Приложение Joyose

Все, о чем было сказано ранее — системные средства ускорения Xiaomi. Но порой даже они не позволяют выжать максимум. Производитель намеренно ограничивает мощность смартфона, чтобы он не перегревался. Чтобы их снять, нужно принудительно закрыть приложение Joyose:

Откройте настройки гаджета. Перейдите в раздел «Приложения», а затем — «Все приложения». Нажмите на 3 точки и активируйте опцию «Показать все приложения. Найдите Joyose. Нажмите кнопку «Закрыть».

Подробнее о том, что из себя представляет эта утилита, и почему ее отключение приводит к увеличению fps, я рассказывал здесь. В том же материале вы узнаете, с какими последствиями можно столкнуться, закрыв Joyose.

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Как сделать 120 fps

Многие смартфоны Xiaomi поддерживают частоту экрана 120 Гц. С ее помощью интерфейс выглядит более плавным. Также производитель заявляет, что 120 Гц работают в некоторых играх (Subway Surfers, Standoff 2, Brawl Stars и другие). Однако, если вы запустите одну из них, то вряд ли заметите хваленую плавность, ведь по умолчанию работают 60 Гц. А вот, как сделать 120 fps:

Откройте раздел со всеми приложениями в настройках. Активируйте отображение всех программ. Найдите «Питание и производительность». Откройте меню приложения. Нажмите кнопку «Очистить», а затем — «Очистить все».

Также учитывайте, что для работы 90, 120 или 144 fps в играх нужно предварительно включить повышенную герцовку в настройках экрана. Наконец, примите во внимание возможности процессора. Далеко не все игры будут работать в 120 fps из-за низкого уровня производительности, даже если в настройках активированы 120 Гц.

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Как увеличить чувствительность экрана

Высокая частота кадров (fps) — это хорошо, однако на качество игрового процесса влияют и другие параметры. Например, частота дискретизации сенсорного слоя. Говоря простым языком, это чувствительность тачскрина. Чтобы смартфон моментально отзывался на прикосновения, нужно ее увеличить в настройках Game Turbo:

Запустите «Ускорение игр». Откройте «Настройки». Перейдите в «Расширенные настройки» и выберите интересующую игру. Во вкладке «Сенсорное управление» передвиньте ползунки вправо.

Увеличение чувствительности заставит вашего игрового персонажа быстрее реагировать на касания. За счет этого вы получите преимущество над соперниками в различных шутерах вроде Call of Duty и PUBG Mobile. Но помните, что частота дискретизации сенсорного слоя ограничена характеристиками смартфона. Поэтому внимательно изучайте их перед покупкой.