5 советов, как выжать максимум из телефона Xiaomi в играх

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Герман Вологжанин 0

Кто бы как ни относился к мобильным играм, даже среди наших читателей есть много людей, любящих это дело. Мы неоднократно делали подборки, рассказывая о лучших проектах, но не уделяли достаточного внимания оптимизации смартфона для гейминга. Сегодня попробуем хотя бы частично исправить эту оплошность, дав 5 советов, позволяющих выжать максимум из телефона Xiaomi в играх. Кстати, некоторые из рекомендаций помогут владельцам и других устройств, так что читайте внимательно.

Расскажу, как оптимизировать твой Xiaomi для игр

Как включить производительный режим

Одна из главных проблем современных смартфонов — время работы. Для улучшения автономности разработчики внедряют режимы энергосбережения, которые помогают сэкономить энергию. Вместе с тем на устройствах Xiaomi есть производительный режим. В угоду автономности он заставляет телефон работать быстрее. Чтобы его включить, понадобится:

  1. Открыть настройки телефона.
  2. Перейти в раздел «Питание и производительность».
  3. Установить переключатель на пункте «Производительность».

По умолчанию включен сбалансированный режим

Если на вашем Xiaomi, Redmi или POCO установлена старая версия MIUI, то производительного режима может и не быть. Не отчаивайтесь, ведь есть и другие способы ускорить смартфон. В частности, перед запуском игры настоятельно рекомендую очистить оперативную память, воспользовавшись нашей инструкцией.

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Ускорение Xiaomi

Все игры, установленные на Xiaomi, автоматически попадают в утилиту Game Turbo, которая также называется «Ускорение игр». Она предназначена для оптимизации гейминга и делает все возможное, чтобы все усилия смартфона были отданы на откуп производительности. Если Game Turbo работает, то в левом верхнем углу смартфона при запуске игры отображается дополнительное меню. Вызовите его и нажмите кнопку «Ускорение». Также советую активировать значок «Производительность».

Нажмите кнопку «Ускорение»

Также активируйте переключатель «Производительность»

Теперь игровой процесс должен стать плавнее. Если же в игре не отображается дополнительное меню, помогающее включить ускорение Xiaomi, сделайте следующее:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Перейдите в раздел «Особые возможности», а затем — «Ускорение игр». Также можно просто запустить одноименное приложение.
  3. В открывшемся меню нужно нажать «+» и добавить игру в Game Turbo.

Игровой раздел представлен как в настройках, так и в отдельном приложении

Также отсутствие игрового переключателя может быть связано с устаревшей версией MIUI, ведь дополнительное меню появилось с приходом MIUI 12.5 Enhanced Edition. Если его нет — ускорить игровой процесс можно так:

  1. Запустите Game Turbo по инструкции, приведенной выше.
  2. Нажмите кнопку настроек.

    3. Кнопка настроек располагается в правом верхнем углу

  3. Включите опцию «Ускорение игр» в разделе «Основные настройки».

    4. Опция должна быть всегда включена

  4. Отключите функцию «Оптимизация производительности» из раздела «Ускорение производительности».

    5. А вот «Оптимизацию производительности» лучше отключить

Манипуляции нехитрые и довольно простые в исполнении, так что вы должны справиться. Но это далеко не все советы, которые я хотел дать. Поэтому идем дальше.

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Приложение Joyose

Все, о чем было сказано ранее — системные средства ускорения Xiaomi. Но порой даже они не позволяют выжать максимум. Производитель намеренно ограничивает мощность смартфона, чтобы он не перегревался. Чтобы их снять, нужно принудительно закрыть приложение Joyose:

  1. Откройте настройки гаджета.
  2. Перейдите в раздел «Приложения», а затем — «Все приложения».
  3. Нажмите на 3 точки и активируйте опцию «Показать все приложения.
  4. Найдите Joyose.
  5. Нажмите кнопку «Закрыть».

Joyose снова запустится после перезагрузки смартфона

Подробнее о том, что из себя представляет эта утилита, и почему ее отключение приводит к увеличению fps, я рассказывал здесь. В том же материале вы узнаете, с какими последствиями можно столкнуться, закрыв Joyose.

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Как сделать 120 fps

Многие смартфоны Xiaomi поддерживают частоту экрана 120 Гц. С ее помощью интерфейс выглядит более плавным. Также производитель заявляет, что 120 Гц работают в некоторых играх (Subway Surfers, Standoff 2, Brawl Stars и другие). Однако, если вы запустите одну из них, то вряд ли заметите хваленую плавность, ведь по умолчанию работают 60 Гц. А вот, как сделать 120 fps:

  1. Откройте раздел со всеми приложениями в настройках.
  2. Активируйте отображение всех программ.
  3. Найдите «Питание и производительность».
  4. Откройте меню приложения.
  5. Нажмите кнопку «Очистить», а затем — «Очистить все».

Очистку придется повторять после каждой перезагрузки смартфона

Также учитывайте, что для работы 90, 120 или 144 fps в играх нужно предварительно включить повышенную герцовку в настройках экрана. Наконец, примите во внимание возможности процессора. Далеко не все игры будут работать в 120 fps из-за низкого уровня производительности, даже если в настройках активированы 120 Гц.

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Как увеличить чувствительность экрана

Высокая частота кадров (fps) — это хорошо, однако на качество игрового процесса влияют и другие параметры. Например, частота дискретизации сенсорного слоя. Говоря простым языком, это чувствительность тачскрина. Чтобы смартфон моментально отзывался на прикосновения, нужно ее увеличить в настройках Game Turbo:

  1. Запустите «Ускорение игр».
  2. Откройте «Настройки».
  3. Перейдите в «Расширенные настройки» и выберите интересующую игру.

    4. Выберите нужную игру в меню ускорения

  4. Во вкладке «Сенсорное управление» передвиньте ползунки вправо.

    5. Передвиньте ползунки максимально вправо

Увеличение чувствительности заставит вашего игрового персонажа быстрее реагировать на касания. За счет этого вы получите преимущество над соперниками в различных шутерах вроде Call of Duty и PUBG Mobile. Но помните, что частота дискретизации сенсорного слоя ограничена характеристиками смартфона. Поэтому внимательно изучайте их перед покупкой.

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