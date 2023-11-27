5 советов, которые помогут вам наклеить защитное стекло на телефон в домашних условиях

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Герман Вологжанин

Как бы производители смартфонов ни нахваливали прочность своих экранов, они все равно остаются довольно хрупкими. Плюс ко всему поверхность дисплея царапается буквально о воздух, а потому мы просто вынуждены устанавливать защитное стекло. Эту услугу предоставляют магазины электроники, но просят за ее выполнение минимум 500 рублей. Хотите сэкономить? Тогда обязательно познакомьтесь с нашей инструкцией, как наклеить защитное стекло на телефон, чтобы случайно не испортить его.

5 советов, которые помогут вам наклеить защитное стекло на телефон в домашних условиях. Все, что необходимо для установки стекла. Фото: GVIEWIN. Фото.

Все, что необходимо для установки стекла. Фото: GVIEWIN

Как наклеить стекло без пузырей

Главная опасность при установке стекла — пыль. Она постоянно циркулирует в воздухе и становится главной причиной появления пузырей, а потому первым делом нужно провести тщательную уборку помещения. Добиться идеальной чистоты у вас вряд ли получится, в связи с чем перед выполнением процедуры рекомендуется включить на некоторые время увлажнитель воздуха в режиме максимальной мощности. Это заставит пыль осесть.

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Еще лучше наклеивать защитное стекло на экран в ванной, где априори высокая влажность. Предварительно включите на несколько минут горячую воду или примите душ, ведь чистота вашего тела в этом нелегком деле тоже не будет лишней.

Как ровно наклеить защитное стекло

Чтобы стекло ровно легло на экран, сначала его следует примерить. Для этого положите его на смартфон стороной с клейкой основой, не снимая защитную пленку. Убедившись, что стекло лежит ровно, закрепите его в нужном положении при помощи направляющих стикеров. Если их нет в комплекте — воспользуйтесь узким скотчем.

Как ровно наклеить защитное стекло. Стикеры можно заменить скотчем. Фото: MOMMY GAYLE. Фото.

Стикеры можно заменить скотчем. Фото: MOMMY GAYLE

Далее вам останется развернуть стекло, как книжку, снять защитную пленку, а затем — закрыть им экран. Но прежде, чем это сделать, не забудьте о еще одном очень важном мероприятии.

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Как убрать пыль с экрана

Разумеется, чистой должна быть и поверхность экрана. Для этого в комплект с защитным стеклом кладут специальные салфетки. Сначала нужно протереть экран влажной, а затем — сухой тряпочкой из набора.

Как убрать пыль с экрана. Влажная салфетка в пакетике №1, а сухая — в пакетике №2. Фото: Masking. Фото.

Влажная салфетка в пакетике №1, а сухая — в пакетике №2. Фото: Masking

Ничего из этого в наборе нет? Тогда воспользуйтесь любой влажной салфеткой, которую найдете дома, или протрите экран влажной тряпкой. Только не забудьте потом пройтись по поверхности сухим материалом.

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Как убрать пузыри с защитного стекла

Появление пузырей под защитным стеклом — обычное дело даже в случае, если процедура выполнялась в абсолютно стерильном помещении. Его не обязательно переклеивать. Просто сделайте несколько движений пластиковой картой или пальцами от центра экрана к его краям, чтобы воздух вышел за пределы защитного стекла.

Как убрать пузыри с защитного стекла. Пузырь под стеклом легко разгладить. Фото: Everyday Things. Фото.

Пузырь под стеклом легко разгладить. Фото: Everyday Things

Увы, пузыри под защитным стеклом появляются не только из-за воздуха. Если причиной их образования стала соринка, необходимо действовать иначе. Как — узнаете дальше.

Как убрать пылинку из-под стекла

Чтобы удалить соринку из-под стекла, вам придется снять защиту. После этого наклейте на стекло скотч и повторно протрите экран смартфона. Далее останется воспользоваться направляющими стикерами и выполнить действия, описанные в инструкции выше.

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Если пылинки продолжат появляться под стеклом, образуя пузыри, необходимо выполнять очистку другим способом. Например, приподнимая защиту и попутно продувая ее. Сделать это можно при помощи баллончика со сжатым воздухом, но лучше — наклеить другое стекло.

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