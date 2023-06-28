5 способов бесконтактно платить в магазине, если смартфон не поддерживает NFC

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Бесконтактная оплата на Андроид — очень полезная функция, которая освободила наши руки от громоздких кошельков. Сегодня, имея на руках смартфон с NFC, вы можете поднести его к терминалу, чтобы подтвердить транзакцию, а в специальном приложении получится собрать все скидочные карты. Это невероятно удобно, но подходит далеко не всем. Почему? Да потому что в России все еще остаются люди, которые пользуются смартфоном без NFC или не имеют на руках банковскую карту МИР. Если вы один из них, то все равно можете бесконтактно платить в магазине, обратившись к одному из наших лайфхаков.

5 способов бесконтактно платить в магазине, если смартфон не поддерживает NFC. Отсутствие NFC — не приговор. Фото.

Отсутствие NFC — не приговор

Оплата телефоном по QR-коду

Прекращение работы Visa и MasterCard на территории России и отсутствие поддержки карт МИР в Google Pay заставили придумать новые способы бесконтактной оплаты с телефона. Один из них — покупка по QR-коду. Покажу, как она работает на примере СберБанка:

  1. Добавьте виджет оплаты по QR на главный экран или просто запустите приложение банка.
  2. Предупредите продавца, что планируете платить через QR-код.
  3. Нажмите кнопку сканера QR на главном экране или в приложении банка.
  4. Отсканируйте код и подтвердите платеж.
Оплата телефоном по QR-коду. Платить через виджет намного удобнее, чем искать нужную кнопку в приложении банка. Фото.

Платить через виджет намного удобнее, чем искать нужную кнопку в приложении банка

Если вы никогда не использовали такой способ бесконтактной оплаты на Андроид, то прочитайте наш текст, где мы сравнивали QR и Mir Pay, чтобы понять, может ли подобный вариант стать полноценной заменой NFC.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

NFC-стикер для телефона

Владельцы Apple iPhone из России в 2022 году столкнулись с еще более серьезными проблемами, не позволяющими бесконтактно оплачивать покупки. Операционная система iOS поддерживает только сервис Apple Pay, который перестал работать в нашей стране. Но российские банки придумали колхозный аксессуар, позволяющий чувствовать себя королем в магазине, невзирая на санкции, — платежный стикер.

NFC-стикер для телефона. Такие стикеры выпускают самые разные банки. Фото.

Такие стикеры выпускают самые разные банки

О том, как получить платежный стикер, рассказывали коллеги с сайта AppleInsider.ru. Хотя аксессуар в первую очередь ориентирован на владельцев техники Apple, никто не запрещает вам пользоваться NFC-стикером на Андроид. Просто закажите его в банке, а потом наклейте на смартфон или чехол.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Карта под чехлом телефона

Сегодня практически все банковские карты обладают встроенным NFC-чипом. Проверьте свою: если на ней есть значок бесконтактной оплаты, то ее получится испрльзовать, прикладывая к терминалу. При чем здесь смартфон? А вы положите карту под чехол. Все гениальное просто, согласны?

Карта под чехлом телефона. Положите такую карту, чтобы лишний раз не доставать кошелек. Фото.

Положите такую карту, чтобы лишний раз не доставать кошелек

Это очень похоже на использование NFC-стикера. Да, колхоз, но выполняющий пятилетку за 4 года, ведь вам не нужно доставать кошелек с картой, так как все находится в одном месте. Другое дело, что класть карту под чехол телефона не обязательно, когда есть более элегантные способы объединить платежный инструмент и Android-девайс.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Чехол с карманом для карты

Чехол с карманом для карты. Стильное и удобное решение для бесконтактных платежей. Фото.

Стильное и удобное решение для бесконтактных платежей

Лучший выход для тех, кто хочет платить, прикладывая телефон без NFC к терминалу, — купить чехол-кошелек. Такие аксессуары имеют специальный карман, куда без труда помещается пластик. Посмотрите, возможно, найдется чехол с отделением для карты именно под вашу модель.

Чехол-кошелек для Xiaomi

Чехол-кошелек для Samsung

Чехол-кошелек для realme

Если вы пользуетесь смартфоном realme, познакомьтесь с недавней подборкой чехлов. В ней представлено сразу несколько вариантов с карманом от прозрачных бамперов до книжек.

Читайте также: 10 крутых чехлов для смартфонов Xiaomi

Чехол для карты на телефон

Чехол для карты на телефон. Кармашек сядет на любой смартфон подходящего размера. Фото.

Кармашек сядет на любой смартфон подходящего размера

Напоследок вернемся к дивному миру фанатов Apple, видимо, не знающих о существовании чехлов с карманом, а потому использующих MagSafe Wallet за $59 (~ 5 000 ₽) — магнитный бумажник, который крепится на спинку iPhone. Для Android-девайсов есть более надежная альтернатива в лице универсального чехла для карты с клейкой основой.

Купить чехол для карты на телефон

Если вы из тех, кто считает MagSafe Wallet гениальным изобретением Apple, то можете купить и его. Но вдобавок к магнитному чехлу для карты придется взять магнит для смартфона.

Магнитный чехол для карты

Магнит для смартфона

Что делать с магнитом для телефона — решайте сами. Можете положить его под чехол, наклеить на спинку устройства или бампер. Но китайский аналог MagSafe Wallet вряд ли будет надежно держаться, поэтому придется искать компромисс между кичем и удобством.

Теги
Лонгриды для вас
Новые телеграм-каналы, на которые сложно не подписаться

В отличие от других медиаплатформ вроде YouTube или Дзен, мессенджер Telegram лишен рекомендательной ленты. Из-за этого многие пользователи попадают в информационный пузырь. Чтобы выбраться из него, нужно периодически подписываться на новые каналы в Телеграме. Наша подборка поможет освежить ленту, а еще вы узнаете, где искать стикеры, скачивать обои на телефон и путешествовать по всему миру почти бесплатно. Поехали!

Читать далее
Как правильно пользоваться заметками на Android

Смартфон — не только средство коммуникации, но и инструмент, помогающий в организации рабочего процесса. Мы устанавливаем будильник, чтобы проснуться вовремя, делаем напоминания в календаре, а также пользуемся вспомогательными приложениями. Одно из таких — Заметки в телефоне. Оно представляет из себя стандартную программу, которая есть на любом устройстве под управлением Android. Это приложение помогает быстро зафиксировать идею, неожиданно пришедшую в голову, а также сделать набросок или составить план для будущего проекта.

Читать далее
Эмулятор PSP на Android превращает смартфон в игровую консоль. Показываю, как им пользоваться

Подавляющее большинство игр для смартфонов представляет из себя аркадные проекты без какого-либо сюжета с кучей рекламы и необходимостью иметь постоянное подключение к интернету. Получить от них удовольствие сложно, а вот потратить время впустую — пожалуйста. К счастью, существует эмулятор PSP на Андроид, превращающий любой телефон в легендарную консоль Sony, для которой вышло огромное количество крутых игр от GTA: Liberty City Stories до God of War: Ghost of Sparta.

Читать далее