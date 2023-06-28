5 способов бесконтактно платить в магазине, если смартфон не поддерживает NFC

Бесконтактная оплата на Андроид — очень полезная функция, которая освободила наши руки от громоздких кошельков. Сегодня, имея на руках смартфон с NFC, вы можете поднести его к терминалу, чтобы подтвердить транзакцию, а в специальном приложении получится собрать все скидочные карты. Это невероятно удобно, но подходит далеко не всем. Почему? Да потому что в России все еще остаются люди, которые пользуются смартфоном без NFC или не имеют на руках банковскую карту МИР. Если вы один из них, то все равно можете бесконтактно платить в магазине, обратившись к одному из наших лайфхаков.

Оплата телефоном по QR-коду

Прекращение работы Visa и MasterCard на территории России и отсутствие поддержки карт МИР в Google Pay заставили придумать новые способы бесконтактной оплаты с телефона. Один из них — покупка по QR-коду. Покажу, как она работает на примере СберБанка:

Добавьте виджет оплаты по QR на главный экран или просто запустите приложение банка. Предупредите продавца, что планируете платить через QR-код. Нажмите кнопку сканера QR на главном экране или в приложении банка. Отсканируйте код и подтвердите платеж.

Если вы никогда не использовали такой способ бесконтактной оплаты на Андроид, то прочитайте наш текст, где мы сравнивали QR и Mir Pay, чтобы понять, может ли подобный вариант стать полноценной заменой NFC.

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NFC-стикер для телефона

Владельцы Apple iPhone из России в 2022 году столкнулись с еще более серьезными проблемами, не позволяющими бесконтактно оплачивать покупки. Операционная система iOS поддерживает только сервис Apple Pay, который перестал работать в нашей стране. Но российские банки придумали колхозный аксессуар, позволяющий чувствовать себя королем в магазине, невзирая на санкции, — платежный стикер.

О том, как получить платежный стикер, рассказывали коллеги с сайта AppleInsider.ru. Хотя аксессуар в первую очередь ориентирован на владельцев техники Apple, никто не запрещает вам пользоваться NFC-стикером на Андроид. Просто закажите его в банке, а потом наклейте на смартфон или чехол.

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Карта под чехлом телефона

Сегодня практически все банковские карты обладают встроенным NFC-чипом. Проверьте свою: если на ней есть значок бесконтактной оплаты, то ее получится испрльзовать, прикладывая к терминалу. При чем здесь смартфон? А вы положите карту под чехол. Все гениальное просто, согласны?

Это очень похоже на использование NFC-стикера. Да, колхоз, но выполняющий пятилетку за 4 года, ведь вам не нужно доставать кошелек с картой, так как все находится в одном месте. Другое дело, что класть карту под чехол телефона не обязательно, когда есть более элегантные способы объединить платежный инструмент и Android-девайс.

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Чехол с карманом для карты

Лучший выход для тех, кто хочет платить, прикладывая телефон без NFC к терминалу, — купить чехол-кошелек. Такие аксессуары имеют специальный карман, куда без труда помещается пластик. Посмотрите, возможно, найдется чехол с отделением для карты именно под вашу модель.

Чехол-кошелек для Xiaomi

Чехол-кошелек для Samsung

Чехол-кошелек для realme

Если вы пользуетесь смартфоном realme, познакомьтесь с недавней подборкой чехлов. В ней представлено сразу несколько вариантов с карманом от прозрачных бамперов до книжек.

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Чехол для карты на телефон

Напоследок вернемся к дивному миру фанатов Apple, видимо, не знающих о существовании чехлов с карманом, а потому использующих MagSafe Wallet за $59 (~ 5 000 ₽) — магнитный бумажник, который крепится на спинку iPhone. Для Android-девайсов есть более надежная альтернатива в лице универсального чехла для карты с клейкой основой.

Купить чехол для карты на телефон

Если вы из тех, кто считает MagSafe Wallet гениальным изобретением Apple, то можете купить и его. Но вдобавок к магнитному чехлу для карты придется взять магнит для смартфона.

Магнитный чехол для карты

Магнит для смартфона

Что делать с магнитом для телефона — решайте сами. Можете положить его под чехол, наклеить на спинку устройства или бампер. Но китайский аналог MagSafe Wallet вряд ли будет надежно держаться, поэтому придется искать компромисс между кичем и удобством.