5 способов улучшить точность геолокации на Android-смартфоне в России

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Герман Вологжанин

Начиная с 2022 года жители России стали чаще жаловаться на то, что плохо работает навигатор на Андроиде. Проблема объясняется тремя причинами: глушилки в городе, ограничение доступа к зарубежным системам геопозиционирования, отключение важных функций смартфона. На каждый фактор можно повлиять, чтобы в конечном итоге улучшить геолокацию на Андроид. В этом нам помогут 5 способов, каждым из которых обязательно нужно воспользоваться.

5 способов улучшить точность геолокации на Android-смартфоне в России. Плохо работает GPS? Сейчас исправим! Фото.

Плохо работает GPS? Сейчас исправим!

Улучшаем точность геолокации при помощи Bluetooth и Wi-Fi

Прежде всего необходимо проверить настройки геолокации в телефоне. Важно, чтобы был разрешен поиск сетей Wi-Fi и Bluetooth-устройств, так как окружающие нас гаджеты помогают быстрее и точнее определить местоположение:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «Местоположение», а затем — «Сервисы геолокации».
  3. Включите определение местоположения по Wi-Fi и Bluetooth.
Улучшаем точность геолокации при помощи Bluetooth и Wi-Fi. В зависимости от производителя смартфона названия некоторых пунктов меню могут отличаться. Фото.

В зависимости от производителя смартфона названия некоторых пунктов меню могут отличаться

Также желательно держать включенными Wi-Fi и Bluetooth, а еще дать разрешение на доступ к этим службам своему приложению-навигатору. В противном случае с работой GPS будет беда, и ни один из следующих способов не поможет.

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Зачем снимать ограничение на поиск сетей Wi-Fi

Выпустив операционную систему Android 8, компания Google начала бороться с постоянным поиском сетей Wi-Fi, которые помогали улучшить работу GPS на телефоне. Отныне приложениям запрещается искать маршрутизаторы чаще, чем 4 раза каждые 2 минуты. Но обладатели смартфонов на Android 10 и выше могут принудительно снять ограничение:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Включите режим разработчика на телефоне.
  3. Перейдите в раздел «Расширенные настройки», а затем — «Для разработчиков».
  4. Отключите функцию «Ограничение запросов Wi-Fi» (на вашем смартфоне может называться иначе).
Зачем снимать ограничение на поиск сетей Wi-Fi. Если функция включена, смартфон дольше работает, но хуже определяет местоположение. Фото.

Если функция включена, смартфон дольше работает, но хуже определяет местоположение

Сняв ограничение на поиск Wi-Fi, вы улучшите определение геолокации, но смартфон начнет разряжаться чуточку быстрее. Именно это заставило Google в свое время ввести ограничения, снять которые можно только через настройки разработчика на Андроид.

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Калибровка GPS на Android

Также не забудьте откалибровать GPS на Android. В этом вам поможет приложение Google Карты, установленное на большинстве смартфонов по умолчанию:

  1. Запустите Google Maps.
  2. Нажмите на свою геолокацию, а в появившемся меню — кнопку «Настроить».
  3. Своим смартфоном несколько раз нарисуйте воображаемую цифру «8» в воздухе.
Калибровка GPS на Android. Восьмерку можно нарисовать и в другом приложении, но в Google Maps есть наглядная инструкция. Фото.

Восьмерку можно нарисовать и в другом приложении, но в Google Maps есть наглядная инструкция

Справедливости ради, это калибровка компаса на Андроид, а не системы GPS. Однако подобная настройка не в последнюю очередь влияет на точность геолокации, а потому все равно будет весьма полезной.

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Как VPN улучшает работу GPS в России

Одной из причин, почему плохо работает GPS в России, является ограничение доступа к спутникам системы глобального геопозиционирования. Чтобы их обойти, порой достаточно включить VPN на смартфоне. На помощь вам придут специальные приложения.

Как VPN улучшает работу GPS в России. VPN настраивается в два счета. Фото.

VPN настраивается в два счета

Обратите внимание, что в России постоянно блокируются VPN-сервисы. Но это не причина отказываться от их использования. При возникновении проблем обратитесь к материалу, где мы рассказали, что делать, если не работает VPN.

Почему важно обновить навигатор на телефоне

Наконец, не забывайте своевременно обновлять приложение навигатора на Андроид, которое вы используете в качестве навигатора. Особенно это касается российских программ. Так, 13 сентября Яндекс выпустил апдейт своих карт, добавив возможность постоянно мониторить сети Wi-Fi для улучшения геолокации. Раньше функция работала в ограниченном режиме.

Читайте также: Все, что нужно знать о настройках геолокации в телефоне

Не исключено, что подобные изменения в работу своего софта вносят и другие команды программистов. Поэтому освежите в памяти, как обновить приложение на Android, и установите последний апдейт. Хуже точно не будет, а точность геолокации, глядишь, действительно станет лучше.

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