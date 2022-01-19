6 функций в смартфоне, которые лучше не отключать

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Иван Герасимов 0

Мы часто советуем вам отключить некоторые функции в смартфоне, чтобы он быстрее работал, расходовал меньше энергии или был не таким уязвимым перед взломами и вредноносными программами. Другое дело — важные функции, которые ни в коем случае нельзя отключать. Они влияют не только на работоспособность устройства, но и на вашу безопасность, а также на хранение данных в смартфоне. В смартфонах есть большое количество настроек, которые делают устройство безопаснее даже в случае потери. Рассказываем, какие настройки лучше никогда не отключать или активировать, если они до этого были отключены.

Рассказываем, какие функции в смартфоне лучше не выключать

Гостевой режим на смартфоне

Смартфон всегда находится в опасности — речь не столько про взломы и похищение данных, сколько про других людей, которым не терпится полазить среди ваших фотографий, пока смартфон разблокирован. Этим грешат многие, а еще смартфон лучше не давать детям. Да, есть вход по отпечатку пальцев, но иногда даже он не помогает, когда смартфон остается лежать в разблокированном состоянии.

Включайте гостевой режим, когда даете кому-то свой телефон

Если вы все-таки переживаете за сохранность своих секретов, то включите гостевой режим, создав второго пользователя в смартфоне. Создать ограниченный режим доступа, из которого нельзя будет получить доступ к приложениям или перепискам, точно стоит. А еще это очень полезно, когда смартфон находится в руках ребенка — ему точно не стоит видеть того, что хранится в вашем телефоне.

Экономия заряда батареи

Включайте экономию заряда: она выручает вообще в любой ситуации

Смартфоны из года в год получают все более мощные аккумуляторы, но одно не меняется — внезапная разрядка батареи. Чтобы этого избежать, лучше включать энергосберегающий режим при достижении определенного уровня, например, при 20%. Яркость экрана в смартфоне понизится, также снизится производительность процессора, перестанут обновляться приложения в фоновом режиме и, возможно, перестанут приходить некоторые уведомления в приложениях. Но это намного лучше, чем разряженный смартфон, а до дома с работы ехать еще не один час.

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Как обезопасить банковские приложения

Используйте все методы защиты в банковских приложениях

Приложения банков заметно упростили переводы и другие платежи, но стали главной мишенью злоумышленников. Проверьте, все ли меры предосторожности включены в вашем банковском приложении.

  • Вход в приложение по отпечатку пальца;
  • Задан сложный пароль на вход;
  • Включен контрольный вопрос.

Кроме того, рекомендуем использовать виртуальную банковскую карту: ее невозможно потерять и всегда можно заблокировать, а деньги украсть с нее практически невозможно. При желании виртуальную карту всегда можно приостановить, создав новую.

Разрешения приложений Android

Устанавливать сторонние приложения — не самая лучшая идея. В этом случае вся ответственность за дальнейшие проблемы и утечки лежит исключительно на вас. Ровно по той же причине не стоит давать разрешения всем приложениям подряд. Так, если приложению понадобится доступ к чтению сообщений или местоположению, ему всегда можно отказать. Кстати, вредоносные программы часто запрашивают следующие разрешения.

Разрешения на доступ лучше не раздавать всем приложениям

  • Отправка СМС и совершение звонков. Приложение может звонить или отправлять сообщения на платные номера, воруя деньги с баланса.
  • Наложение поверх других окон. Разрешение может искажать любое приложение на экране. А еще может заставить подтвердить денежный перевод. Будьте предельно осторожны.
  • Чтение СМС. Если думаете, что в сообщениях нет ничего важного, кроме рекламы, то сильно ошибаетесь. Как насчет одноразовых паролей соцсетей и во время покупок по банковским картам в интернете?

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Геолокация в смартфоне

Не отключайте геолокацию в смартфоне — она всегда вам пригодится

Многие считают геолокацию вредной и энергозатратной функцией, но не все задумываются о ее пользе. Например, если потеряете смартфон, то с помощью встроенных приложений для отслеживания сможете не только найти его, но и заблокировать доступ. Найденный смартфон будет бесполезен и его, скорее всего, вернут. А еще геолокация важна, если волнуетесь за своих родственников. С ее помощью можно отследить местонахождение человека.

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Резервное копирование в смартфоне

Почаще делайте бэкап вручную или включите автоматическое резервное копирование

Пользователи до сих пор не доверяют функции резервного копирования: она и вправду создает копию невовремя, съедая батарею и расходуя трафик. Зато представьте, сколько пользы, когда все ваши данные и параметры смартфона находятся в надежном месте? Вы можете разбить смартфон или безвозвратно утопить, а потом восстановить всё в новое устройство.

Кроме того, в облако лучше копировать что-то важное, если переживаете, что вторая половинка время от времени проверяет ваш смартфон, и намного надежнее, чем использовать карту памяти: настройте приложение облачного хранилища так, чтобы к нему никто не имел доступа, кроме вас. О том, почему облачный сервис удобнее и надежнее карты памяти или флэшки, читайте в нашем материале.

Какие функции еще не стоит отключать в телефоне? Расскажите в нашем Telegram-чате.

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