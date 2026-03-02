6 настроек Android, которые реально экономят заряд батареи на телефоне

Вы когда-нибудь замечали, что смартфон к обеду уже просит зарядки, хотя вы почти не пользовались им с утра? Это не дефект батареи, а, скорее всего, кривые системные настройки, которые активны по умолчанию и незаметно «съедают» заряд в фоне. Мы уже сталкивались с таким, так что нашли шесть переключателей в настройках Android, которые дают ощутимый результат и не влияют на удобство использования устройства.

Большинство лайфхаков из интернета сводятся к двум крайностям: либо советуют выключить все подряд (Wi-Fi, Bluetooth, геолокацию), превращая телефон в бесполезный «кирпич», либо предлагают скачать очередное приложение-оптимизатор, которое мало того что бесполезное, так ещё и само потребляет ресурсы. Ни то ни другое не даёт стабильного результата.

Секрет в другом: нужно отключить не сами функции, а их фоновую активность — то, что работает, когда экран выключен и вы не держите телефон в руках.

Отключите фоновое сканирование Wi-Fi и Bluetooth

Это, пожалуй, самая недооцененная настройка. Даже когда Wi-Fi и Bluetooth выключены, Android по умолчанию продолжает сканировать эфир в поисках сетей и устройств — это нужно для точного определения местоположения. Радиомодули при этом всё равно работают.

Как отключить:

Открываем «Настройки» Переходим в «Геолокация» → «Сервисы геолокации» Отключаем «Поиск сетей Wi-Fi» и «Поиск устройств Bluetooth»

Отключение этих двух переключателей не мешает пользоваться Wi-Fi и Bluetooth в обычном режиме, но убирает паразитный расход заряда в фоне. Впрочем, скоро выйдет Bluetooth 6.1, который станет энергоэффективнее, а значит будет меньше жрать аккумулятор.

Ограничьте фоновую активность приложений

Большинство приложений, особенно социальные сети, постоянно «просыпаются» в фоне, чтобы обновить ленту, проверить уведомления или соединиться с серверами. Ограничение фоновой активности приложений — один из самых эффективных способов сэкономить заряд.

На смартфонах Xiaomi с прошивкой HyperOS:

«Настройки», затем в «Приложения» Выбираем нужное приложение Открываем «Управление батареей» Ставим галочку рядом с «Ограничить фоновую активность»

Каким приложениям можно ограничить фон: Instagram*, TikTok, Facebook*, ВКонтакте, маркетплейсы (Ozon, Wildberries), игры. Мессенджерам (MAX, WhatsApp*, Telegram) — нет, иначе сообщения будут приходить с задержкой. А если звуки вообще мешают, то вот инструкция, как отключить уведомления в мессенджере.

Настройте адаптивную зарядку и лимит заряда

Ограничение заряда батареи до 80% звучит парадоксально, но продлевает срок службы аккумулятора и косвенно улучшает автономность в долгосрочной перспективе. Литиевые аккумуляторы деградируют быстрее, если их постоянно держать на максимуме. Мы уже рассказывали, почему вредно заряжать аккумулятор до 100%.

Открываем «Настройки», переходим в «Батарея» и выбираем «Защита батареи» Выбираем «Оптимизированная зарядка» или «Лимит заряда» Устанавливаем не более 80%

Если вы часто уезжаете на целый день и вам нужен максимальный запас — установите лимит 95% или оставьте 100%. От одного и даже десятка полных зарядов с батареей ничего не случится.

Отключите «Мобильные данные всегда активны»

Это скрытая опция в меню для разработчиков. По умолчанию Android держит мобильный интернет активным даже при подключении к Wi-Fi — чтобы переключение между сетями было бесшовным. На практике это означает, что радиомодуль 4G/5G работает постоянно.

Идем в «Настройки», затем «О телефоне» Нажимаем 7 раз подряд на пункт с версией прошивки — активируется меню разработчика Возвращаемся в «Настройки», после чего отправляемся в «Расширенные настройки» Открываем «Для разработчиков», находим «Мобильные данные всегда активны» и выключаем

В меню разработчика не меняйте никакие другие настройки без понимания их назначения — иначе можно получить баги, которые устраняются только полным сбросом на заводские.

Управление частотой обновления экрана

Флагманские смартфоны поддерживают экраны с частотой до 120–144 Гц. Это делает прокрутку плавной, но заметно расходует энергию. Адаптивная частота обновления экрана автоматически снижает её до 60 Гц при статическом контенте. Поэтому:

Открываем «Настройки», затем «Экран» Выбираем «Частота обновления экрана» Ставим «Авто» вместо фиксированных 120 или 144 Гц

Реальная экономия: переход с постоянных 120 Гц на адаптивный режим может сэкономить от 10 до 20% заряда за день.

Отключите Always-On Display или настройте расписание

Если на вашем устройстве OLED-дисплей, скорее всего у него есть функция Always-On Display (AOD) — постоянно активный экран с часами и уведомлениями. Технология потребляет от 1 до 3% заряда в час даже в режиме ожидания. За сутки это может вылиться в 24–72% дополнительного расхода батареи. Можно отключить:

Отправляемся в «Настройки», затем «Экран блокировки» Находим Always-on Display и выключаем Или задаем расписание (например, с 8:00 до 22:00)

Кстати, Always On не только является причиной повышенного расхода батареи, но еще может привести к выгоранию экрана.

Чего делать не нужно: распространённые ошибки

Не закрывайте приложения вручную. Постоянное принудительное закрытие и перезапуск тратит больше энергии, чем если оставить их в фоне под управлением системы.

Постоянное принудительное закрытие и перезапуск тратит больше энергии, чем если оставить их в фоне под управлением системы. Не устанавливайте сторонние «оптимизаторы батареи». Они сами потребляют ресурсы в фоне. Android справляется с управлением памятью и питанием лучше большинства таких утилит. А вот подборка приложений, которые можно и даже нужно установить на свой смартфон.

Они сами потребляют ресурсы в фоне. Android справляется с управлением памятью и питанием лучше большинства таких утилит. А вот подборка приложений, которые можно и даже нужно установить на свой смартфон. Не выключайте Wi-Fi, если вы дома. Передача данных через Wi-Fi потребляет меньше энергии, чем через мобильную сеть.

