Оболочка смартфонов Samsung добавляет много удобных функций, как это произошло после выхода обновления One UI 8.5, но часть из них работает в фоне и тратит заряд даже тогда, когда вы ими почти не пользуетесь. На примере своего старенького Galaxy S21 FE с батареей 4500 мАч я собрал шесть настроек Samsung, которые можно отключить, чтобы смартфон дольше держал заряд. Ниже разбираем каждую и объясняем, кому это действительно нужно, а кому можно не трогать.

Показываю, что нужно отключить для экономии заряда. Фото.

Показываю, что нужно отключить для экономии заряда

Цифровое благополучие Android и для чего его отключать

Цифровое благополучие постоянно следит, сколько времени вы проводите в каждом приложении. Функция полезна для родительского контроля, когда телефоном пользуется ребёнок и вы хотите следить за экранным временем. Но если вы никогда не заглядываете в эту статистику, фоновый сбор данных просто расходует заряд впустую.

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Чтобы отключить доступ к данным об использовании:

  1. Откройте «Настройки», раздел «Цифровое благополучие и родительский контроль».
  2. Нажмите на кнопку с тремя точками.
  3. Перейдите в «Настройки», затем «Доступ к данным об использовании» и снова «Настройки».
  4. Отключите разрешение.
Цифровое благополучие приносит мало пользы и сильно высаживает батарею. Фото.

Цифровое благополучие приносит мало пользы и сильно высаживает батарею

После этого система перестанет вести журнал, пока вы снова не настроите функцию вручную. В будущем лучше её не включать.

Поиск устройств поблизости в фоне — что с ним не так

Поиск устройств поблизости заставляет смартфон постоянно сканировать окружение в поисках гаджетов для подключения. Службы печати делают примерно то же самое. Если вы не подключаете телефон к принтеру и не ищете вокруг устройства каждый день, эти постоянные проверки только тратят заряд.

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Отключить их можно так:

  1. Откройте «Настройки», раздел «Подключения», затем «Другие настройки подключения».
  2. Выключите «Поиск устройств поблизости».
  3. Откройте «Печать» и отключите все доступные службы печати.
Абсолютно бесполезная функция при повседневном использовании. Фото.

Абсолютно бесполезная функция при повседневном использовании

Можно отключить и NFC, если вы не платите через Samsung Pay. Но здесь стоит быть аккуратнее: NFC нужен и для других сценариев оплаты и передачи данных, так что отключайте его только осознанно.

Зачем отключать расширение ОЗУ на Samsung

RAM Plus — это функция, которая использует часть встроенной памяти как дополнительную оперативную, чтобы приложения дольше жили в фоне. На практике никто из нашей редакции не заметил разницы в многозадачности после отключения, поэтому дополнительный буфер памяти не нужен.

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Чтобы выключить:

  1. Откройте «Настройки», раздел «Обслуживание устройства».
  2. Перейдите в «Память», затем «RAM Plus».
  3. Отключите функцию и нажмите «Перезапустить».
Расширение ОЗУ отключаем обязательно. Фото.

Расширение ОЗУ отключаем обязательно

После перезапуска многозадачность работает так же, как и раньше. Стоит понимать, что это субъективное наблюдение на конкретной модели: на смартфонах с небольшим объёмом оперативной памяти эффект может быть иным.

Глубокий сон для приложений или как ограничить фоновую активность One UI

После установки приложение продолжает работать в фоне: соцсети проверяют новые посты и сообщения, другие программы ищут обновления. Проблема в том, что такой фоновый доступ нужен далеко не всем приложениям, и часть из них расходует заряд, даже если вы ими почти не пользуетесь.

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One UI умеет усыплять неиспользуемые приложения, но всё равно разрешает им периодическую фоновую активность. Более жёсткий вариант — вручную отправить лишние программы в режим глубокого сна, который полностью запрещает фоновую работу:

  1. Откройте «Настройки», раздел «Батарея», затем «Ограничения фоновой активности».
  2. Нажмите «Приложения в глубоком сне».
  3. Нажмите «+» и выберите приложения из списка.
  4. Нажмите «Добавить».
Все лишние приложения отправляем в глубокий сон. Фото.

Все лишние приложения отправляем в глубокий сон

Отдельно советую отправлять в глубокий сон предустановленные приложения Samsung, которые нельзя удалить обычным способом без ADB-инструментов. Только не отправляйте туда мессенджеры и приложения, от которых вы ждёте уведомлений, — иначе рискуете пропустить важное сообщение.

Always On Display — почему он сажает батарею

Always On Display подсвечивает только часть экрана и показывает часы, дату и уведомления, не разблокируя телефон. Функция экономная по своей природе, но всё равно тратит немного заряда, постоянно держа виджет на экране.

Не используйте AOD, чтобы лишний раз не высаживать батарею. Фото.

Не используйте AOD, чтобы лишний раз не высаживать батарею

Компромисс — режим «Показ по касанию»: экран показывает информацию только после того, как вы по нему тапнете, и через пару секунд гаснет. Настраивается это в разделе «Экран блокировки и AOD», пункт «Always On Display», где нужно выбрать «Показ по касанию». Изменение небольшое, но заметное на дистанции дня.

Отключение лишних уведомлений на Samsung

Уведомления являются одним из главных раздражителей наряду с фоновой активностью. Сервисы доставки еды присылают акции, приложения магазинов — сообщения о падении цен, а часть сторонних программ забрасывает всплывающими окнами с рекламой и инвестиционными предложениями.

Отрубите уведомления всем, кроме мессенджеров. Фото.

Отрубите уведомления всем, кроме мессенджеров

Полезные уведомления среди этого потока встречаются редко, поэтому я держу их отключёнными почти везде, оставляя только для нескольких приложений вроде мессенджеров и рабочих чатов. Логика простая: чем меньше приложений будят экран, тем меньше расход. Отключить уведомления для конкретной программы можно в её настройках в разделе «Уведомления».