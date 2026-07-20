Оболочка смартфонов Samsung добавляет много удобных функций, как это произошло после выхода обновления One UI 8.5, но часть из них работает в фоне и тратит заряд даже тогда, когда вы ими почти не пользуетесь. На примере своего старенького Galaxy S21 FE с батареей 4500 мАч я собрал шесть настроек Samsung, которые можно отключить, чтобы смартфон дольше держал заряд. Ниже разбираем каждую и объясняем, кому это действительно нужно, а кому можно не трогать.

Цифровое благополучие Android и для чего его отключать

Цифровое благополучие постоянно следит, сколько времени вы проводите в каждом приложении. Функция полезна для родительского контроля, когда телефоном пользуется ребёнок и вы хотите следить за экранным временем. Но если вы никогда не заглядываете в эту статистику, фоновый сбор данных просто расходует заряд впустую.

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Чтобы отключить доступ к данным об использовании:

Откройте «Настройки», раздел «Цифровое благополучие и родительский контроль». Нажмите на кнопку с тремя точками. Перейдите в «Настройки», затем «Доступ к данным об использовании» и снова «Настройки». Отключите разрешение.

После этого система перестанет вести журнал, пока вы снова не настроите функцию вручную. В будущем лучше её не включать.

Поиск устройств поблизости в фоне — что с ним не так

Поиск устройств поблизости заставляет смартфон постоянно сканировать окружение в поисках гаджетов для подключения. Службы печати делают примерно то же самое. Если вы не подключаете телефон к принтеру и не ищете вокруг устройства каждый день, эти постоянные проверки только тратят заряд.

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Отключить их можно так:

Откройте «Настройки», раздел «Подключения», затем «Другие настройки подключения». Выключите «Поиск устройств поблизости». Откройте «Печать» и отключите все доступные службы печати.

Можно отключить и NFC, если вы не платите через Samsung Pay. Но здесь стоит быть аккуратнее: NFC нужен и для других сценариев оплаты и передачи данных, так что отключайте его только осознанно.

Зачем отключать расширение ОЗУ на Samsung

RAM Plus — это функция, которая использует часть встроенной памяти как дополнительную оперативную, чтобы приложения дольше жили в фоне. На практике никто из нашей редакции не заметил разницы в многозадачности после отключения, поэтому дополнительный буфер памяти не нужен.

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Чтобы выключить:

Откройте «Настройки», раздел «Обслуживание устройства». Перейдите в «Память», затем «RAM Plus». Отключите функцию и нажмите «Перезапустить».

После перезапуска многозадачность работает так же, как и раньше. Стоит понимать, что это субъективное наблюдение на конкретной модели: на смартфонах с небольшим объёмом оперативной памяти эффект может быть иным.

Глубокий сон для приложений или как ограничить фоновую активность One UI

После установки приложение продолжает работать в фоне: соцсети проверяют новые посты и сообщения, другие программы ищут обновления. Проблема в том, что такой фоновый доступ нужен далеко не всем приложениям, и часть из них расходует заряд, даже если вы ими почти не пользуетесь.

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One UI умеет усыплять неиспользуемые приложения, но всё равно разрешает им периодическую фоновую активность. Более жёсткий вариант — вручную отправить лишние программы в режим глубокого сна, который полностью запрещает фоновую работу:

Откройте «Настройки», раздел «Батарея», затем «Ограничения фоновой активности». Нажмите «Приложения в глубоком сне». Нажмите «+» и выберите приложения из списка. Нажмите «Добавить».

Отдельно советую отправлять в глубокий сон предустановленные приложения Samsung, которые нельзя удалить обычным способом без ADB-инструментов. Только не отправляйте туда мессенджеры и приложения, от которых вы ждёте уведомлений, — иначе рискуете пропустить важное сообщение.

Always On Display — почему он сажает батарею

Always On Display подсвечивает только часть экрана и показывает часы, дату и уведомления, не разблокируя телефон. Функция экономная по своей природе, но всё равно тратит немного заряда, постоянно держа виджет на экране.

Компромисс — режим «Показ по касанию»: экран показывает информацию только после того, как вы по нему тапнете, и через пару секунд гаснет. Настраивается это в разделе «Экран блокировки и AOD», пункт «Always On Display», где нужно выбрать «Показ по касанию». Изменение небольшое, но заметное на дистанции дня.

Отключение лишних уведомлений на Samsung

Уведомления являются одним из главных раздражителей наряду с фоновой активностью. Сервисы доставки еды присылают акции, приложения магазинов — сообщения о падении цен, а часть сторонних программ забрасывает всплывающими окнами с рекламой и инвестиционными предложениями.

Полезные уведомления среди этого потока встречаются редко, поэтому я держу их отключёнными почти везде, оставляя только для нескольких приложений вроде мессенджеров и рабочих чатов. Логика простая: чем меньше приложений будят экран, тем меньше расход. Отключить уведомления для конкретной программы можно в её настройках в разделе «Уведомления».