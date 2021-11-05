6 особенностей смартфонов, на которые мы перестали обращать внимание

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Иван Герасимов 1

Рост популярности смартфонов привел к тому, что они изменились до неузнаваемости за последние десять лет. Помните, с чего все начиналось? К смартфонам относились с осторожностью и не рисковали их покупать, обладатели таких устройств выделялись из толпы тех, кто пользовался раскладушками, а пользоваться самыми первыми устройствами без стилусов было невозможно. А еще в самых первых смартфонах было нереально разобраться без инструкции, упакованной в коробку. Теперь смартфоны есть даже у детей, а понять как он работает не составит труда — все делается по наитию и подсказкам на экране. Мы решили обратить внимание на то, какие есть особенности у смартфонов: к чему мы привыкли и даже перестали этому удивляться. Присаживайтесь поудобнее, будет интересно!

Рассказываем об особенностях смартфонов, на которые мы не обращаем внимания

Емкостные сенсорные дисплеи

Раз уж я упомянул стилусы, то нужно немного пояснить, о чем речь. Я всегда вспоминаю свой первый смартфон Nokia 5230 добрым словом. А еще у меня появляется улыбка на лице от упоминания этого устройства: в нем был резистивный дисплей, которым было удобно пользоваться стилусом или медиатором из комплекта. Или ногтем.

Ноготь или стилус — чем пользовались вы?

Основное преимущество таких дисплеев в том, что они, как вы поняли, реагируют на нажатие любым предметом. Кроме того, они сравнительно дешевле в производстве, чем емкостные. Но именно емкостные дисплеи продвинули вперед индустрию — в них, в отличие от устаревших резистивных, была возможно реализация технология мультитач. Об этом, кстати, чуть ниже.

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Что такое мультитач в смартфоне

Multi-touch в переводе с английского — это «множественное касание». Как вы поняли, речь о том, что в современных смартфонах вы можете управлять экраном, одновременно сделав сразу несколько нажатий, информация о которых отправляется в центральный процессор.

Мультитач — это одна из важнейших технологий, благодаря которым современные смартфоны такие крутые

Кстати, мультитач важно отличать от даблтач (всего два прикосновения одновременно). Такой формат считают неполноценным мультитачем. Как вы помните, первый мультитач был использован в iPhone. Теперь же множественное касание экрана стало привычным — никто и не вспоминает о том, что так было не всегда.

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Несъемный аккумулятор в телефоне

В современных смартфонах нужно разобрать половину устройства, чтобы снять аккумулятор

Еще не так давно вы могли спокойно снять заднюю крышку телефона, вытащить аккумулятор, чтобы заменить его. Теперь смартфоны делают с несъемными аккумуляторами: такие устройства более компактные и ударопрочные. Вы ведь помните, как разлетался на части ваш старый телефон при падении? Это было чревато поломками платы и повреждением контактов. А еще смартфоны с несъемными аккумуляторами имеют цельный корпус — это позволяет делать их водонепроницаемыми. Несмотря на это, мы все же не рекомендуем купать свои смартфоны просто так.

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Кнопки управления на смартфоне

В смартфонах практически не осталось кнопок. Не удивлюсь, если через пару лет останется только клавиша включения/выключения устройства. А ведь совсем недавно в телефонах были не только физические клавиши навигации, но и полноценная удобная QWERTY-клавиатура.

Это был один из самых красивых телефонов в мире

Такого уже не встретишь: элементы управления переехали в нижнюю часть дисплея, который, к слову, теперь занимает почти всю лицевую панель смартфона. Но в этом есть определенные минусы: например, физическими кнопками можно было пользоваться вслепую, а также перезагружать зависшее устройство.

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Подключение смартфона к компьютеру

Вспомните, сколько раз вы подключали свой смартфон к компьютеру, скажем, за последний год? Думаю, раза два-три. Это намного реже, чем каких-нибудь десять лет назад. Современные смартфоны стали не только мощнее компьютеров, но и обрели самостоятельность, став автономными устройствами.

Сейчас подключать смартфон к компьютеру не требуется: спасибо быстрому Интернету и облачным хранилищам

Это объясняется тем, что операционные системы и подключение к Интернету позволяют решать все вопросы прямо с вашего телефона: скачать музыку, фильмы, книги можно через специальные сервисы. То же самое и с установкой обновлений: всё делается с помощью Wi-Fi или мобильного интернета.

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Для чего нужен Bluetooth в телефоне

ИК-порт и Bluetooth — что в них общего? Правильно, давным-давно мы использовали эти модули исключительно для передачи файлов. ИК-порт канул в лету, а Bluetooth по-прежнему нет равных. Обратите внимание на то, сколько в вашем доме устройств с этим модулем. К слову, теперь мы используем модуль Bluetooth не для передачи файлов, а для синхронизации устройств, прослушивания музыки с помощью наушников и колонок.

Bluetooth поменял назначение: теперь мы чаще используем его вместе с другими устройствами

Раньше отправить фото по Bluetooth было нормой, потом появились социальные сети, где можно было переслать файл, а теперь нам на помощь пришли мессенджеры и облачные хранилища для резервного копирования, а также кнопка «Поделиться» в приложениях.

Это лишь несколько ярких примеров того, что изменилось в смартфонах: некоторые функции не исчезли, но получили новое применение. Что-то исчезло за ненадобностью. Тем интереснее наблюдать за развитием смартфонов, что же будет дальше?

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1 комментарий
  1. FuxiuErqu

    А я, например, живу в стране, в которой даже нет понятия «безлимитный интернет», Облачные хранилища и стриминг могут позволить себе не все. Даже домашний интернет лимитирован, поэтому жалко трафик на такое. И поэтому подключение к компьютеру — почти ежедневное действие. 🙂

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