6 особенностей смартфонов, на которые мы перестали обращать внимание

Рост популярности смартфонов привел к тому, что они изменились до неузнаваемости за последние десять лет. Помните, с чего все начиналось? К смартфонам относились с осторожностью и не рисковали их покупать, обладатели таких устройств выделялись из толпы тех, кто пользовался раскладушками, а пользоваться самыми первыми устройствами без стилусов было невозможно. А еще в самых первых смартфонах было нереально разобраться без инструкции, упакованной в коробку. Теперь смартфоны есть даже у детей, а понять как он работает не составит труда — все делается по наитию и подсказкам на экране. Мы решили обратить внимание на то, какие есть особенности у смартфонов: к чему мы привыкли и даже перестали этому удивляться. Присаживайтесь поудобнее, будет интересно!

Емкостные сенсорные дисплеи

Раз уж я упомянул стилусы, то нужно немного пояснить, о чем речь. Я всегда вспоминаю свой первый смартфон Nokia 5230 добрым словом. А еще у меня появляется улыбка на лице от упоминания этого устройства: в нем был резистивный дисплей, которым было удобно пользоваться стилусом или медиатором из комплекта. Или ногтем.

Основное преимущество таких дисплеев в том, что они, как вы поняли, реагируют на нажатие любым предметом. Кроме того, они сравнительно дешевле в производстве, чем емкостные. Но именно емкостные дисплеи продвинули вперед индустрию — в них, в отличие от устаревших резистивных, была возможно реализация технология мультитач. Об этом, кстати, чуть ниже.

Читайте также: Как соцсети повлияли на отношения между людьми

Что такое мультитач в смартфоне

Multi-touch в переводе с английского — это «множественное касание». Как вы поняли, речь о том, что в современных смартфонах вы можете управлять экраном, одновременно сделав сразу несколько нажатий, информация о которых отправляется в центральный процессор.

Кстати, мультитач важно отличать от даблтач (всего два прикосновения одновременно). Такой формат считают неполноценным мультитачем. Как вы помните, первый мультитач был использован в iPhone. Теперь же множественное касание экрана стало привычным — никто и не вспоминает о том, что так было не всегда.

5 вещей, за которые Android-смартфоны мне нравятся больше, чем iPhone

Несъемный аккумулятор в телефоне

Еще не так давно вы могли спокойно снять заднюю крышку телефона, вытащить аккумулятор, чтобы заменить его. Теперь смартфоны делают с несъемными аккумуляторами: такие устройства более компактные и ударопрочные. Вы ведь помните, как разлетался на части ваш старый телефон при падении? Это было чревато поломками платы и повреждением контактов. А еще смартфоны с несъемными аккумуляторами имеют цельный корпус — это позволяет делать их водонепроницаемыми. Несмотря на это, мы все же не рекомендуем купать свои смартфоны просто так.

Есть вопросы по смартфону? Присоединяйтесь к нашему Telegram-чату! Подскажем решение проблемы!

Кнопки управления на смартфоне

В смартфонах практически не осталось кнопок. Не удивлюсь, если через пару лет останется только клавиша включения/выключения устройства. А ведь совсем недавно в телефонах были не только физические клавиши навигации, но и полноценная удобная QWERTY-клавиатура.

Такого уже не встретишь: элементы управления переехали в нижнюю часть дисплея, который, к слову, теперь занимает почти всю лицевую панель смартфона. Но в этом есть определенные минусы: например, физическими кнопками можно было пользоваться вслепую, а также перезагружать зависшее устройство.

Важно знать: 5 вещей, которые я хотел бы не знать о смартфонах

Подключение смартфона к компьютеру

Вспомните, сколько раз вы подключали свой смартфон к компьютеру, скажем, за последний год? Думаю, раза два-три. Это намного реже, чем каких-нибудь десять лет назад. Современные смартфоны стали не только мощнее компьютеров, но и обрели самостоятельность, став автономными устройствами.

Это объясняется тем, что операционные системы и подключение к Интернету позволяют решать все вопросы прямо с вашего телефона: скачать музыку, фильмы, книги можно через специальные сервисы. То же самое и с установкой обновлений: всё делается с помощью Wi-Fi или мобильного интернета.

Еще больше интересных статей о смартфонах ищите в нашем Яндекс.Дзен! И не забудьте подписаться!

Для чего нужен Bluetooth в телефоне

ИК-порт и Bluetooth — что в них общего? Правильно, давным-давно мы использовали эти модули исключительно для передачи файлов. ИК-порт канул в лету, а Bluetooth по-прежнему нет равных. Обратите внимание на то, сколько в вашем доме устройств с этим модулем. К слову, теперь мы используем модуль Bluetooth не для передачи файлов, а для синхронизации устройств, прослушивания музыки с помощью наушников и колонок.

Раньше отправить фото по Bluetooth было нормой, потом появились социальные сети, где можно было переслать файл, а теперь нам на помощь пришли мессенджеры и облачные хранилища для резервного копирования, а также кнопка «Поделиться» в приложениях.

Это лишь несколько ярких примеров того, что изменилось в смартфонах: некоторые функции не исчезли, но получили новое применение. Что-то исчезло за ненадобностью. Тем интереснее наблюдать за развитием смартфонов, что же будет дальше?