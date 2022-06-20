7 советов, как сделать хорошее селфи

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Артем Сутягин 0

Несмотря на то, что повальное увлечение селфи-палками, чтобы делать снимки самого себя, ушло в прошлое, селфи по-прежнему доминируют в галереях изображений многих пользователей. Будь то обычная прогулка, отдых с друзьями, отпуск или праздник, большинство людей по-прежнему предпочитают фронтальную камеру телефона, чтобы быстро делать снимки и публиковать их в социальных сетях. В то время, как продвинутые технологии камер на современных смартфонах прощают многие ошибки, лучше все равно вспомнить старые добрые приемы, которые сделают селфи отличными вне зависимости от того, какое у вас устройство. Ведь снимает не камера, а фотограф.

Чтобы сделать хорошее селфи, достаточно знать всего пару фундаментальных вещей.

Съемка с естественных освещением

Даже с лучшей в мире фронтальной камерой ваши селфи получатся средними, если вы не смотрите на источник света (желательно, естественный). Это относится и к селфи, и к вашим обычным фотографиям. Независимо от того, используете ли вы специальную лампу в комнате или делаете селфи на улице при солнечном свете, вы всегда должны смотреть на источник для достижения наилучших результатов. Прямой свет выделит главный объект (ваше лицо) на снимке. Вы также должны избегать жестких теней на лице. Они появляются, например, когда вы стоите боком к солнцу или другому сильному источнику света и на щеку падает тень от носа, одна половина лица пересвечена, а вторая почти черная. Это ужасно.

Солнце — самый мощный источник света, но он слишком жесткий, поэтому пользоваться им нужно, но нужно делать это с умом.

Если вы используете искусственный свет, например, кольцевой, чтобы осветлить сцену, не размещайте его над глазами, так как это может привести к появлению темных кругов под ними. Вы должны держаться на расстоянии от источника света или использовать светорассеиватель, чтобы сделать свет более мягким. Кроме того, избегайте флуоресцентного света любого рода. Это приводит к синему или зеленому оттенку кожи и портит естественный вид.

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Не пользуйтесь экранной вспышкой

Хотя большинство телефонов имеют возможность подсвечивать сцену экраном для создания эффекта вспышки, вам следует держаться подальше от этого. Экранная вспышка не так эффективна, как специальный кольцевой светильник. Экранная вспышка может выделить только центральный объект и не освещает всю сцену, оставляя вас с плохим снимком. Она даже может привести к появлению красных глаз, хотя сейчас автоматика эффективно убирает этот эффект.

Естественная улыбка на снимках

Ваш лучший ракурс или идеальные условия освещения не будут иметь значения, если вы будете делать селфи с фальшивой улыбкой. Используйте естественную улыбку, так как ваши друзья и семья могут сразу распознать фальш. Попробуйте сделать несколько селфи, чтобы найти естественное положение губ, отражающее вашу сущность. Собственно, это может быть и не улыбка, а другая эмоция, но она должна быть естественной.

Естественная улыбка лучше натянутой.

С какого ракурса лучше снять селфи

Вы же не хотите, чтобы ваш аккаунт в социальной сети заполнялся одинаковыми селфи, верно? Держите камеру сверху, опустите подбородок, повернитесь боком и пробуйте другие ракурсы. Пока не найдете тот, который достоин публикации или сохранения на память.

Некоторые люди могут выглядеть не лучшим образом, глядя прямо в камеру. Часто это смотрится слишком банально. Попробуйте смотреть в сторону, мимо камеры, а может и вовсе закрыть глаза, изображая удовольствие. В любом случае снимки немного сбоку часто смотрятся намного более выигрышно, чем в лоб.

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Портретный режим в смартфоне

Большинство фронтальных камер имеют портретный режим. Он размывает фон и фокусирует внимание на главном объекте, делая снимок визуально более профессиональным. Если на вашем телефоне нет портретного режима или вы забыли его использовать, вы всегда можете использовать Google Фото, чтобы добавить размытие фона своим селфи.

Apple даже идет на шаг впереди и предлагает различные световые эффекты в портретном режиме. Вы можете играть с контурным светом, студийным светом, сценическим светом и монохромными эффектами, чтобы применить освещение как в студии. Правда, работает это только в моделях iPhone 8 Plus и новее.

Широкоугольные снимки

Иногда бывает сложно удержать всех в кадре. Для групповых селфи стоит использовать широкий режим камеры, чтобы на финальном снимке поместились все. Если ваш телефон поддерживает такую ​​функцию, вы заметите значок с несколькими людьми в интерфейсе фронтальной камеры. Правда, имейте в виду, что чем ближе лицо человека к краям кадра (особенно к углам), тем больше оно будет искажаться в сверхшироком режиме.

Сверхширокий угол съемки неразрывно связан с искажениями. Иногда это можно сделать эффектом, но когда так же растянется лицо, его обладатель вряд ли будет рад.

Приложения для обработки фотографий

Простыми снимками, даже хорошими, сейчас мало кого удивишь. Если вам не нравятся фильтры по умолчанию на вашей камере, вы будете рады узнать, что в магазине Google Play нет недостатка в приложениях для редактирования фотографий. Многие из них или полностью бесплатны, или имеют довольно хорошую версию с инапами, которые вам не понадобятся.

Вы можете использовать приложение Pixlr для создания коллажей или использовать Photoshop Express, чтобы поиграть с различными фильтрами. Старайтесь не перебарщивать с эффектами, фильтрами, стикерами, рамками и прочим. Тонкие настройки, как правило, лучше выдерживают испытание временем.

Теперь, когда вы сделали несколько хороших селфи, пришло время поделиться ими с друзьями в социальных сетях. Мы тоже там есть. Например, вот наш канал в Telegram и Telegram-чат.

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