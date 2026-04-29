По данным «Коммерсанта» и Русской службы Би-би-си, в Москве на майские праздники отключат мобильную связь. В столице 5, 7 и 9 мая планируются отключения мобильного интернета в «целях безопасности», но на этот раз речь идёт не только об интернете — под удар могут попасть голосовые вызовы и СМС. Для владельцев Android-смартфонов это значит несколько часов с фактически бесполезным телефоном. И всё это на фоне того, что операторы уже принудительно подключают абонентам «Защиту интернета» — без спроса и предупреждения.

Какие даты называют и насколько масштабными будут отключения

Источники «Коммерсанта» на телеком-рынке говорят, что 5, 7 и 9 мая не будет работать интернет в Москве. Однако другой собеседник издания утверждает, что ограничения будут только 7 мая, в день репетиции парада Победы, и 9 мая, а масштаб пока непонятен.

По другим данным, ограничения мобильной связи в столице станут «более мощными», чем прежде: власти планируют ограничивать всю мобильную связь и, возможно, отправку СМС-сообщений, а также работу «белых списков». Мы рассказывали про «Белые списки» — это перечень сайтов, которые обычно остаются доступны даже при отключении мобильного интернета (Госуслуги, банковские приложения и ряд других российских сервисов).

Если информация подтвердится, это значит, что ни мессенджеры, ни навигаторы, ни мобильные платёжные сервисы через сотовую сеть работать не будут. Даже минимальный набор сервисов из «белого списка» может оказаться недоступен.

Ограничения затронут всю Москву внутри МКАД

Предполагается, что отключать связь будут в пределах МКАД. В прошлом году перед 9 мая в Москве также наблюдались отключения мобильного интернета. Тогда, по опыту пользователей, хуже всего ситуация была в центре города, а на окраинах связь работала с перебоями. На этот раз, судя по утечкам, зона покрытия ограничений может быть значительно шире.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, где оперативно выходят новости и инструкции про Android.

В начале марта 2026 года в столице уже отключали мобильный интернет более чем на полторы недели из-за «внешних ограничений по соображениям безопасности». Затем в Москве включили «белые списки» доступных сайтов, а полностью ограничения сняли только 24 марта.

Операторы молчат, но Путин уже высказался

В «Вымпелкоме» (Билайн) и МТС на запрос «Коммерсанта» не ответили. В «Ростелекоме» отказались от комментариев. Представители крупнейших сотовых операторов пока не дали официальных комментариев по поводу новых ограничений. Это уже привычная ситуация: операторы традиционно говорят, что сети работают штатно, а перебои со связью вызваны «внешними ограничениями», не зависящими от них.

23 апреля Владимир Путин впервые прокомментировал отключения мобильного интернета в стране. Он подчеркнул, что безопасность граждан остаётся в приоритете, однако попросил силовиков координировать свои действия с гражданскими органами власти. Оповещать заранее, по словам президента, нельзя, чтобы не «нанести ущерб оперативной разработке». Однако «белые списки» должны работать в любой ситуации.

Путин поручил главе Минцифры Максуту Шадаеву обеспечить работу портала Госуслуг, платёжных систем и онлайн-записи к врачу даже при общих ограничениях. Но если данные источников «Коммерсанта» подтвердятся, белые списки на этот раз могут не сработать.

Как подготовиться к отключению мобильного интернета в Москве

Опыт прошлогодних и мартовских отключений уже показал, с какими проблемами сталкиваются москвичи. К счастью, сформировался уже целый чек-лист, который поможет подготовиться. Вот что имеет смысл сделать заранее:

Снимите наличные. Оплата по QR-коду и через мобильные приложения банков через сотовую сеть может быть недоступна. Карты с бесконтактной оплатой (NFC) при офлайн-лимитах тоже могут не сработать, если терминал требует связь для авторизации.

Скачайте офлайн-карты. В Яндекс Картах и Google Картах можно заранее загрузить карту Москвы для навигации без интернета.

Договоритесь о встречах и планах заранее. Мессенджеры и звонки через интернет (WhatsApp, Telegram) не будут работать. Если отключат и голосовую связь, связаться не получится вообще.

Домашний проводной интернет и Wi-Fi, по опыту прошлых ограничений, продолжают работать. Если вам критически нужна связь, планируйте дела так, чтобы оставаться в зоне доступа Wi-Fi.

Предупредите близких. Особенно пожилых родственников, которые могут не понять, почему телефон перестал работать.

Для владельцев умных часов на Wear OS, например, новых OnePlus Watch 4, и фитнес-браслетов стоит учесть: если часы работают через смартфон по Bluetooth, базовые функции (шаги, пульс, время) сохранятся. Но уведомления, навигация и любые функции, требующие сети, будут недоступны.

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС В MAX, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ НАС ДАЖЕ БЕЗ ИНТЕРНЕТА

Стоит ли волноваться из-за отключений мобильного интернета в Москве

Отдельных официальных объявлений, почему отключат связь на 9 мая 2026 года, пока не было. Вся информация основана на источниках СМИ в телеком-отрасли, а не на прямых заявлениях властей или операторов. Но прецедент уже есть: первые массовые отключения совпали с подготовкой к Дню Победы в 2025 году, когда у всех операторов связи на несколько часов пропала мобильная сеть.

Учитывая мартовский опыт 2026 года, когда интернет пропадал неделями, и прошлогодний майский прецедент, к информации стоит отнестись серьёзно. Полной уверенности в масштабах и точных датах нет, но подготовиться — разумно. В худшем случае вы просто снимете немного лишних наличных и скачаете офлайн-карту. В лучшем — всё это не понадобится.