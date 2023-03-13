А вы знали, что камера смартфона делает ненастоящие фото? Как это работает

Нельзя не признать, что за последние годы смартфоны достигли невероятных успехов в мобильной фотографии. Почти любая модель сделает хорошее фото днем, а флагманы делают прекрасные снимки даже ночью. И главная заслуга в этом не столько продвинутых сенсоров камеры с большим физическим размером и разрешением вплоть до 200 Мп, а в искусственном интеллекте, который занимается обработкой изображения. Он, к слову, нередко вводит нас в заблуждение, выдывая желаемое за действительное. Давайте разберемся, как работает камера с ИИ, а также, где проходит грань между улучшением снимка и прямым обманом с заменой объектов в кадре.

Как сфотографировать Луну на телефон

С 2019 года в приложение камеры многих смартфонов активно внедряется режим лунной съемки, позволяющий сфотографировать спутник Земли и получить не просто размытый круг, а полноценный снимок, на котором будут видны даже кратеры. Выглядит впечатляюще, но назвать такое изображением реальным фото Луны можно лишь с очень большими оговорками.

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На прошлой неделе пользователь Reddit наглядно продемонстрировал, как в действительности смартфоны Samsung фотографируют Луну. Он скачал фотографию земного спутника, уменьшил ее разрешение до 170х170 и размыл изображение, из-за чего снимок, по сути, превратился в серый круг без каких-либо деталей. После этого энтузиаст выключил в комнате свет, отошел на несколько метров от монитора и сфотографировал сжатую картинку на свой Galaxy S Ultra, получив вполне четкое фото поверхности Луны.

Четкость снимка обеспечивается за счет искусственного наложения фото спутника Земли на снимок с изображением, чей силуэт отдаленно напоминает Луну. Причем так делает не только Samsung, но и другие производители, чьи смартфоны оснащены лунным режимом: HUAWEI, OPPO, Xiaomi и другие. И порой доходит до смешного, когда ИИ воспринимает любой светящийся в темноте круглый объект (например, лампу фонарного столба) как реальный объект на небосводе.

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Как работает камера с ИИ

Можно ли в таком случае считать, что камера смартфона нас обманывает, выдавая желаемое за действительное? Если вы и правда думали, что телефон способен сфотографировать Луну без помощи искусственного интеллекта, то да. Однако сами производители, включая Samsung, не раз подробно объясняли, как работает режим лунной съемки.

Главная задача смартфона в таком сценарии — правильно определить Луну, не приняв за нее упомянутую ранее лампу фонарного столба или другой объект, не имеющий ничего общего со спутником Земли. После этого ИИ накладывает идентичное изображение. Поскольку мы всегда видим только одну сторону Луны, смартфону не составляет труда подобрать правильное фото даже в том случае, если на небе не круг, а полумесяц. Луна реальная, а вот ваш снимок представляет из себя комбинацию двух изображений (с камеры и базы ИИ).

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Лунный режим — пример агрессивной работы искусственного интеллекта, но чаще всего он ведет себя более бережно. В ночном режиме камера не дорисовывает объекты, а склеивает несколько фотографий, благодаря чему удается выжать максимум света из каждого участка кадра. А при определении сцены ИИ просто выставляет оптимальные параметры для получения красивого с художественной точки зрения фото.

Обработка фото нейросетью

Еще более крутые вещи искусственный интеллект умеет делать на этапе постобработки. В качестве примера приведу одну из фишек фоторедактора Xiaomi, который встроен в стандартное приложение «Галерея». Помимо банальных вещей вроде применения фильтров, наложения текста и стикеров он умеет, например, менять небо на фото.

Работает эта фишка схожим с лунным режимом образом. Искусственный интеллект распознает небо на фото, после чего подставляет вместо него одну из предложенных заготовок, а также корректирует экспозицию снимка. Назвать подобный подход обманом язык не повернется. Как и в случае с Луной, вы просите ИИ «сделать красиво», с чем он прекрасно справляется, фактически меняя одно изображение на другое. Поэтому мы имеем дело не с обманом, а максимум с недосказанностью, вызванной утаиванием со стороны некоторых производителей отдельных аспектов работы искусственного интеллекта.

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Алгоритмы ИИ, которые в последнее время принято называть нейросетями, активно развиваются и как раз-таки в обработке изображений искусственный интеллект достигает невероятных успехов. За прошедший год мы уже рассказывали вам:

Это лишь малая часть того, на что в руках умелых программистов способна нейросетевая обработка фото. Главное в такой ситуации — иметь представление о том, где искусственный интеллект просто адаптирует экспозицию, а где — приукрашивает картинку, зачастую меняя одно изображение на другое.