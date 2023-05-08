А вы знали, что кнопка включения телефона нужна не только для этого? Вот как еще ее можно использовать

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Герман Вологжанин

Наверное, никому из наших читателей не нужно объяснять, где кнопка питания на телефоне, ведь мы пользуемся ей по несколько десятков раз в день. Однократное нажатие блокирует экран, а удержание в течение пары секунд вызывает меню, позволяющее выключить устройство. Но это далеко не все ее функции. Сегодня разберемся, какие еще возможности предлагает кнопка включения телефона и как их настроить.

А вы знали, что кнопка включения телефона нужна не только для этого? Вот как еще ее можно использовать. На кнопку питания можно назначить кучу разных функций. Фото.

На кнопку питания можно назначить кучу разных функций

Настройка кнопки включения

Каждому владельцу смартфона доступны настройки кнопки питания, позволяющие назначить на нее целый ряд других функций помимо блокировки экрана или выключения устройства. Для получения доступа к ним сделайте следующее:

  1. Откройте настройки телефона.
  2. Перейдите в раздел «Расширенные настройки».
  3. Откройте вкладку «Функции жестов».
Настройка кнопки включения. Названия некоторых пунктов меню на вашем смартфоне могут отличаться. Фото.

Названия некоторых пунктов меню на вашем смартфоне могут отличаться

Итак, какие нам удастся найти настройки кнопки блокировки? Пойдем по порядку:

  • Гугл Ассистент на кнопке питания. Активировав эту функцию, вы сможете вызывать голосового помощника коротким удержанием клавиши «Power». Кстати, в его качестве выступает далеко не только Google Ассистент, о чем мы говорили в тексте, как настроить Алису на телефоне.
  • Запуск камеры. Чтобы не искать ярлык приложения для съемки на рабочем столе, предлагается включить запуск камеры двойным нажатием кнопки питания.
  • Включить фонарик кнопкой. Это же действие (двойное нажатие на «Power») можно зарегистрировать как способ запуска фонарика телефона.
Настройка кнопки включения. Возможно, на вашем устройстве будут доступны и другие функции клавиши. Фото.

Возможно, на вашем устройстве будут доступны и другие функции клавиши

Откровенно говоря, функциональность кнопки включения Андроид не очень большая, однако в настройках смартфона скрывается еще одна опция, которая, возможно, будет даже более полезной, чем быстрый запуск камеры или фонарика.

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Кнопка питания завершает вызов

Чтобы сбросить звонок на смартфоне, обычно нам приходится отнести его от уха и нажать на экран. Но настройки Андроид помогают сделать это иначе, ведь при помощи еще одной функции кнопка блокировки завершает вызов:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Перейдите в раздел «Расширенные настройки», а затем — «Специальные возможности».
  3. Откройте вкладку «Физические».
  4. Активируйте переключатель «Кнопка питания завершает вызов».
Кнопка питания завершает вызов. Эта настройка скрывается в другом разделе. Фото.

Эта настройка скрывается в другом разделе

Обратите внимание, что после включения этой функции звонок будет сбрасываться только в том случае, если вы уже разговариваете по телефону. То есть для отклонения еще не принятого вызова все равно придется пользоваться сенсорными кнопками.

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Дополнительные настройки кнопки питания

Запуск Google Ассистента и камеры, включение фонарика, а также завершение вызова — это, наверное, не те настройки кнопки питания, которые могли бы вас удивить. В то же время можно получить доступ к практически неограниченному количеству действий через приложение MacroDroid, которому мы посвящали целый материал на нашем сайте, где рассказывали про автоматизацию на Андроид.

Скачать MacroDroid

Эта программа позволяет назначить на трехкратное, четырехкратное или пятикратное нажатие кнопки включения телефона любую функцию от отклонения вызова до перевода устройства в беззвучный режим. А вам всего-то понадобится сделать несколько простых шагов:

  1. Запустите MacroDroid.
  2. Нажмите на «Мастер создания макросов».
  3. Откройте вкладку «Батарея/Питания» и выберите «Нажатие кнопки питания».
  4. Укажите количество нажатий (3-5).
  5. Перейдите во вкладку «Действие».
  6. Выберите, что телефон должен сделать после нажатия на кнопку включения (например, запустить приложение).
  7. Нажмите на галочку и сохраните макрос, присвоив ему имя.
Дополнительные настройки кнопки питания. Здесь вы найдете несколько сотен различных сценариев. Фото.

Здесь вы найдете несколько сотен различных сценариев

Эти настройки кнопки блокировки будут работать параллельно параметрам, которые предоставляет смартфон по умолчанию. То есть повторения действий не произойдет. Но учтите, что корректно будут работать только 3 макроса в MacroDroid, поскольку количество нажатий кнопки включения ограничено (не более 5 раз).

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Чем заменить кнопку включения

На AndroidInsider.ru уже выходил материал, который поможет узнать, как включить телефон без кнопки питания. Но что делать, если клавиша не работает, а вам нужно выключить устройство или сделать скриншот? В подобной ситуации на помощь приходит кнопка специальных возможностей. Чтобы ее активировать, воспользуйтесь инструкцией:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «Расширенные настройки», а потом — «Специальные возможности».
  3. Во вкладке «Основные» выберите пункт «Кнопка специальных возможностей» и передвиньте ползунок вправо.
  4. Также активируйте переключатель во вкладке «Меню специальных возможностей».
Чем заменить кнопку включения. Assistive Touch — сенсорная кнопка. Фото.

Assistive Touch — сенсорная кнопка

После этого на экране появится сенсорная клавиша, которая поможет заменить кнопку питания. Просто нажмите на нее, и тогда вы увидите меню специальных возможностей. А если этот вариант восстановления функциональности не подойдет, прочитайте текст с описанием дополнительных действий в ситуации, когда сломалась кнопка включения.

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