Аккумулятор теперь не главное в смартфоне: что влияет на его автономность сейчас

Когда человек выбирает смартфон, который долго держит заряд, он обычно смотрит на емкость аккумулятора. «7000 мАч больше 6000 мАч, а потому модель с батареей крупнее работает дольше», — думает он. Отчасти это соответствует истине. Но, если посмотреть на ситуацию шире, выяснится: на автономность влияет не только аккумулятор. Есть и другие критерии, от которых зависит время работы смартфона, и порой они даже важнее батареи.

Тип экрана смартфона

Экран — один из самых прожорливых компонентов смартфона. Он почти полностью занимает лицевую панель устройства, являясь одновременно и средством управления, и средством отображения информации. А производители, стараясь достичь оптимального соотношения качества картинки, энергопотребления и цены, предлагают разные варианты матриц.

На автономность смартфона влияют следующие характеристики экрана:

тип матрицы (AMOLED потребляет меньше энергии, чем IPS);

(AMOLED потребляет меньше энергии, чем IPS); разрешение (чем оно выше, тем больше потребляется энергии);

(чем оно выше, тем больше потребляется энергии); частота обновления (чем выше, тем больше расход заряда).

Особенно много энергии тратит высокая частота обновления экрана. Однако для ее интеллектуальной регулировки была придумана технология LTPO, которая сейчас применяется во флагманских моделей. Она позволяет настраивать герцовку в широком диапазоне от 1 Гц, благодаря чему экраны с максимально частотой 120 Гц становятся даже энергоэффективнее стандартных матриц 60 Гц.

Особенности процессора смартфона

Еще сильнее на автономность влияет процессор смартфона. И тут многие попадают в ловушку ожиданий, полагая, будто мощный чип априори потребляет больше энергии, чем слабый. Это так только в ресурсоемких задачах вроде игр. А при повседневном использовании процессоры флагманского уровня потребляют даже меньше энергии, чем их слабые аналоги.

Все дело в технологии изготовлении чипа. В мощных процессорах, как правило, применяется более тонкий техпроцесс 3 нм. Он заставляет железо потреблять меньше энергии при решении одних и тех же задач. По этой же причине современный процессор почти всегда будет энергоэффективнее старого чипа даже при аналогичной мощности.

Оптимизация Android и оболочки

Вне зависимости от того, какие экран и процессор установлены в смартфоне, главную роль в вопросе автономности играет оптимизация программного обеспечения. Если производитель грамотно подошел к этому, то устройство будет работать дольше даже с учетом паритета всех остальных вводных.

Обычно высокий уровень энергоэффективности достигается за счет ограничения фоновых процессов. А потому «оптимизированные» оболочки, несмотря на хорошие результаты автономности, не всегда являются самыми плавными и комфортными для использования.

Сценарии использования смартфона

Наконец, один и тот же смартфон в руках разных людей будет выдавать разное время работы. Ведь у каждого из нас свои сценарии использования: одни постоянно играют, а другие — лишь переписываются в мессенджерах. И, очевидно, тот, кто реже пользуется смартфоном, не заставляя устройство постоянно решать ресурсоемкие задачи, получит лучшую автономность.

Если вы активный пользователь и регулярно испытываете проблемы со временем работы, обязательно прочитайте наш текст о том, как улучшить автономность на Android. Там собраны советы, заставляющие смартфон работать дольше даже с учетом не самых топовых характеристик.