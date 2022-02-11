Алиса не включает музыку и еще 4 проблемы Яндекс.Станции

Мы уже привыкли к тому, что Алиса в Яндекс.Станции является лучшим русскоязычным голосовым ассистентом на сегодняшний день. Умную колонку постоянно обновляют и улучшают: выходят новые версии, в которых учтены пожелания пользователей и исправлены недостатки. К сожалению, как и у любого другого гаджета у Яндекс.Станции есть свои недостатки. Многие пользователи сталкиваются с внезапными проблемами и не знают, как их решить: так происходит и с совершенно новыми Яндекс.Станциями, распакованными буквально час назад, и с теми, что уже давно используются. Давайте посмотрим, что можно сделать, если в работе умной колонки от Яндекса случился сбой.

Почему Алиса не включает музыку

Начнем, пожалуй, с самой распространенной проблемы — Алиса не включает музыку на Яндекс.Станции. Если такое происходит с вашим устройством, есть вероятность, что у нее сбились настройки синхронизации с приложением Яндекса. Из-за чего еще Алиса не включает песни?

Ваши устройства подключены к разным сетям. Проверьте, чтобы ваш смартфон и Яндекс.Станция были подключены к одной точке доступа.

Не работает Wi-Fi. Яндекс.Станция умеет работать без Интернета, но Алиса будет недоступна. Проверьте стабильность работы роутера. Всему виной может быть также низкая скорость соединения.

Закончилась подписка Яндекс.Плюс . Проверить окончание срока можете в настройках Яндекс.Музыки или на главной странице Яндекса, нажав на свою аватарку.

. Проверить окончание срока можете в настройках Яндекс.Музыки или на главной странице Яндекса, нажав на свою аватарку. Яндекс.Станция не слышит вас. Попробуйте произнести название трека заново. Постарайтесь избегать постороннего шума или говорите громче, чтобы устройство распознало ваш голос.

вас. Попробуйте произнести название трека заново. Постарайтесь избегать постороннего шума или говорите громче, чтобы устройство распознало ваш голос. Иногда Яндекс.Станция долго подгружает трек, поэтому звука может не быть до 10-15 секунд. Это зависит от качества сигнала Wi-Fi.

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Радио в Яндекс.Станции

Пользователи, который предпочитают время от времени включить обычное радио на Яндекс.Станции, иногда замечают, что оно работает некорректно. К сожалению, некоторые проблемы «не лечатся» уже годами. Кое-что можно исправить собственными силами.

Радио в Яндекс.Станции заикается. Музыка может играть какое-то время, после чего воспроизведение останавливается и продолжается с другого места. Так может происходить несколько минут, после чего Алиса говорит: «Ой, простите, зажевало пленку». Проблема лечится перезагрузкой Яндекс.Станции.

заикается. Музыка может играть какое-то время, после чего воспроизведение останавливается и продолжается с другого места. Так может происходить несколько минут, после чего Алиса говорит: «Ой, простите, зажевало пленку». Проблема лечится перезагрузкой Яндекс.Станции. Онлайн-радио в Яндекс.Станции. К сожалению, умная колонка не умеет транслировать онлайн-радиостанции, только FM-частоты. Так что, если любите слушать зарубежные радиопрограммы, лучше подключить смартфон к Яндекс.Станции по Bluetooth.

по Bluetooth. Алиса не включает радио. Проблема в том, что набор радиостанций зависит от региона. Возможно, в вашем регионе нет представленной FM-волны.

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Умный дом на базе Яндекс.Станции

Ваша Яндекс.Станция умеет запускать привычные приборы с помощью команд. Для этого достаточно приобрести совместимое устройство и настроить его в приложении Яндекс. Иногда что-то может пойти не так. Что делать, если Алиса не включает лампочку?

Попробуйте заново подключить лампочку к Яндекс.Станции .

. Проверьте положение выключателя: гости по привычке могут нажимать на него.

Алиса вас не слышит из-за шума. Произнесите команду еще раз.

Проверьте, включен ли микрофон на Яндекс.Станции: нажмите кнопку микрофона, если Яндекс.Станция горит красным.

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Почему Алиса не отвечает

Несмотря на то, что даже в Яндекс.Станции Лайт установлены хорошие микрофоны, Алиса может не услышать вас даже с двух-трех метров. С чем это связано?

Микрофон в Яндекс.Станции отключен.

Музыка играет слишком громко. Чем больше шума, тем сложнее «докричаться» до Алисы.

Если в вашей квартире сразу несколько Яндекс.Станций, то все они могут слышать вас. При этом работать будет только одна — та, что ближе к вам.

Алиса не отвечает на вопросы. Голосовой помощник может отвечать на вопросы неправильно: попробуйте сформулировать их иначе. Используйте короткие формулировки, чтобы запрос был лаконичнее.

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Качество звука Яндекс.Станции

Несмотря на то, что Алиса включает треки из Яндекс.Музыки в хорошем качестве, а FM-радио играет без помех, некоторых пользователей все равно не устраивает качество звучания умной колонки. Что идет не так и можно ли это исправить?

Алиса включает не ту песню. Иногда голосовой помощник по вашему запросу запускает не ту композицию. Особенно актуально, когда у трека сразу несколько исполнителей. Попробуйте назвать их в другом порядке. А еще Алиса может запустить оригинал вместо ремикса — посмотрите в приложении Яндекс.Музыка правильное название трека.

Попадается трек в низком качестве. В приложении Яндекс.Музыка плохое качество трека бывает по нескольким причинам: например, если это отрывок из радиошоу, живое выступление или чей-то очередной кавер. Кавер на трек может включиться, если сказать Алисе только название трека без исполнителя.

Эквалайзер в Яндекс.Станции. Если вам не нравится качество звучания, попробуйте настроить эквалайзер в приложении Яндекс. Выберите «Устройства», свою Яндекс.Станцию, затем «Настройки устройства». О том, насколько сильно зависит от эквалайзера качество звучания музыки, мы писали в этой статье.

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