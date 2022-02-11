Алиса не включает музыку и еще 4 проблемы Яндекс.Станции

Мы уже привыкли к тому, что Алиса в Яндекс.Станции является лучшим русскоязычным голосовым ассистентом на сегодняшний день. Умную колонку постоянно обновляют и улучшают: выходят новые версии, в которых учтены пожелания пользователей и исправлены недостатки. К сожалению, как и у любого другого гаджета у Яндекс.Станции есть свои недостатки. Многие пользователи сталкиваются с внезапными проблемами и не знают, как их решить: так происходит и с совершенно новыми Яндекс.Станциями, распакованными буквально час назад, и с теми, что уже давно используются. Давайте посмотрим, что можно сделать, если в работе умной колонки от Яндекса случился сбой.
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Почему Алиса не включает музыку
Начнем, пожалуй, с самой распространенной проблемы — Алиса не включает музыку на Яндекс.Станции. Если такое происходит с вашим устройством, есть вероятность, что у нее сбились настройки синхронизации с приложением Яндекса. Из-за чего еще Алиса не включает песни?
- Ваши устройства подключены к разным сетям. Проверьте, чтобы ваш смартфон и Яндекс.Станция были подключены к одной точке доступа.
- Не работает Wi-Fi. Яндекс.Станция умеет работать без Интернета, но Алиса будет недоступна. Проверьте стабильность работы роутера. Всему виной может быть также низкая скорость соединения.
- Закончилась подписка Яндекс.Плюс. Проверить окончание срока можете в настройках Яндекс.Музыки или на главной странице Яндекса, нажав на свою аватарку.
- Яндекс.Станция не слышит вас. Попробуйте произнести название трека заново. Постарайтесь избегать постороннего шума или говорите громче, чтобы устройство распознало ваш голос.
- Иногда Яндекс.Станция долго подгружает трек, поэтому звука может не быть до 10-15 секунд. Это зависит от качества сигнала Wi-Fi.
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Радио в Яндекс.Станции
Пользователи, который предпочитают время от времени включить обычное радио на Яндекс.Станции, иногда замечают, что оно работает некорректно. К сожалению, некоторые проблемы «не лечатся» уже годами. Кое-что можно исправить собственными силами.
- Радио в Яндекс.Станции заикается. Музыка может играть какое-то время, после чего воспроизведение останавливается и продолжается с другого места. Так может происходить несколько минут, после чего Алиса говорит: «Ой, простите, зажевало пленку». Проблема лечится перезагрузкой Яндекс.Станции.
- Онлайн-радио в Яндекс.Станции. К сожалению, умная колонка не умеет транслировать онлайн-радиостанции, только FM-частоты. Так что, если любите слушать зарубежные радиопрограммы, лучше подключить смартфон к Яндекс.Станции по Bluetooth.
- Алиса не включает радио. Проблема в том, что набор радиостанций зависит от региона. Возможно, в вашем регионе нет представленной FM-волны.
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Умный дом на базе Яндекс.Станции
Ваша Яндекс.Станция умеет запускать привычные приборы с помощью команд. Для этого достаточно приобрести совместимое устройство и настроить его в приложении Яндекс. Иногда что-то может пойти не так. Что делать, если Алиса не включает лампочку?
- Попробуйте заново подключить лампочку к Яндекс.Станции.
- Проверьте положение выключателя: гости по привычке могут нажимать на него.
- Алиса вас не слышит из-за шума. Произнесите команду еще раз.
- Проверьте, включен ли микрофон на Яндекс.Станции: нажмите кнопку микрофона, если Яндекс.Станция горит красным.
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Почему Алиса не отвечает
Несмотря на то, что даже в Яндекс.Станции Лайт установлены хорошие микрофоны, Алиса может не услышать вас даже с двух-трех метров. С чем это связано?
- Микрофон в Яндекс.Станции отключен.
- Музыка играет слишком громко. Чем больше шума, тем сложнее «докричаться» до Алисы.
- Если в вашей квартире сразу несколько Яндекс.Станций, то все они могут слышать вас. При этом работать будет только одна — та, что ближе к вам.
- Алиса не отвечает на вопросы. Голосовой помощник может отвечать на вопросы неправильно: попробуйте сформулировать их иначе. Используйте короткие формулировки, чтобы запрос был лаконичнее.
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Качество звука Яндекс.Станции
Несмотря на то, что Алиса включает треки из Яндекс.Музыки в хорошем качестве, а FM-радио играет без помех, некоторых пользователей все равно не устраивает качество звучания умной колонки. Что идет не так и можно ли это исправить?
- Алиса включает не ту песню. Иногда голосовой помощник по вашему запросу запускает не ту композицию. Особенно актуально, когда у трека сразу несколько исполнителей. Попробуйте назвать их в другом порядке. А еще Алиса может запустить оригинал вместо ремикса — посмотрите в приложении Яндекс.Музыка правильное название трека.
- Попадается трек в низком качестве. В приложении Яндекс.Музыка плохое качество трека бывает по нескольким причинам: например, если это отрывок из радиошоу, живое выступление или чей-то очередной кавер. Кавер на трек может включиться, если сказать Алисе только название трека без исполнителя.
- Эквалайзер в Яндекс.Станции. Если вам не нравится качество звучания, попробуйте настроить эквалайзер в приложении Яндекс. Выберите «Устройства», свою Яндекс.Станцию, затем «Настройки устройства». О том, насколько сильно зависит от эквалайзера качество звучания музыки, мы писали в этой статье.
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