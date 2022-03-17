Альтернатива Google Pay: Что такое СБПэй и как им пользоваться в России

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Иван Кузнецов 0

После того как в России перестал работать Google Pay, пользователи Android начали искать разные альтернативы, многие из которых, к сожалению, оказались недоступны. Тот же Кошелёк Pay, считавшийся исключительно российской разработкой, лишился функции бесконтактной оплаты из-за ограничений MasterCard и Visa. Да, остались ещё Apple Pay, Samsung Pay, Mir Pay и SberPay, но и те, и другие имеют свои ограничения. Например, ни один из них не поддерживает в России карты международных платёжных систем. Но ведь есть СБПэй, которому не нужны ни MasterCard, ни Visa. Ему вообще не нужны карты.

СБПэй позволяет платить без использования карт — прямо с банковского счёта

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СБПэй — это российский платёжный сервис, который является частью Системы быстрых платежей. Это благодаря ей вы можете отправлять деньги клиентам разных банков, используя один только номер телефона. Но сам сервис сосредоточен не на переводах, а на оплате покупок. Причём как в физической рознице, так и в онлайне.

СБПэй — отличия

СБПэй даже не требуется терминал. Но скоро он получит функцию NFC-платежей

СБПэй представляет собой мобильное приложение, которое можно установить из Google Play на любой Android-смартфон. Оно, как и сервисы бесконтактной оплаты, поддерживает несколько банков, но имеет ряд ключевых отличий:

  • Первое — СБПэй не требует привязки банковских карт, потому что для оплаты используется номер счёта. Вы можете привязать к сервису счета нескольких банков и оплачивать покупки с них. Таким образом не имеет значения, под эгидой какой платёжной системой была выпущена ваша карта — MasterCard, Visa, Мир, UnionPay и т.д.
  • Второе — в отличие от Apple Pay и Google Pay, СБПэй предлагает несколько способов оплаты, в том числе без терминала. Сервис поддерживает оплаты по QR-коду, по ссылке, по кнопке на сайте, а в скором времени получит ещё и возможность платить по NFC. Эту функцию обещали добавить уже в 2022 году.

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Чем оплата по NFC лучше QR-кодов, так это отсутствием необходимости подключаться к интернету. Ведь, как ни крути, но сканирование QR-кода требует, чтобы смартфон имел доступ к Сети. А вот NFC позволяет сохранять на смартфоне несколько (чаще всего 10) токенов для оплаты и таким образом проводить до 10 транзакций, даже если интернет на устройстве не подключен.

На данный момент СБПэй (не путать с Системой быстрых платежей) поддерживает всего 7 российских банков. Это меньше, чем у Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay. Вот их полный список:

  • Русский Стандарт
  • Банк СКБ
  • Газэнергобанк
  • Банк Синара
  • Быстробанк
  • Энерготрансбанк
  • НБД-Банк

Как платить СБПэй

К сожалению, в их число не входят ни Сбербанк, ни Тинькофф, ни ВТБ, ни другие популярные российские банки СБПэй не поддерживает. Возможно, это связано с тем, что в самих банковских приложениях есть кнопка оплаты по QR-коду, и они не хотят, чтобы пользователи уходили от них к другому эквайеру. Но скоро у них не останется выбора. Начиная с 1 апреля 2022 года все банки, поддерживающие Систему быстрых платежей, будут обязаны интегрироваться в СБПэй. Так что скачайте приложение сейчас, а пользоваться начнёте им меньше чем через месяц.

Впрочем, если вы являетесь клиентом банка, который уже интегрирован в СБПэй, проблем с оплатой для вас не будет. Вот как оплачивать покупки через СБПэй по QR-коду:

  • Скачайте приложение СБПэй из Google Play;
  • Запустите приложение и выберите свой банк;

СБПэй объединяет в себе ваши счета в разных банках

  • Авторизуйтесь по номеру телефона и номеру счёта;
  • На главной странице выберите оплату по QR;
  • Наведите камеру на QR-код, введите сумму и подтвердите транзакцию.

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Зачастую в QR-коды для оплаты уже зашита сумма, которую нужно оплатить. Однако вы всегда можете скорректировать её в ту или иную сторону. Например, если что-то пошло не так или вы решили оставить продавцу или официанту чаевые. В этом случае просто вписываете сумму, которую хотите реально заплатить в строку «Сумму платежа» и подтверждаете платёж с внесёнными изменениями. Правда, лучше всё-таки предварительно уточнить, возможно ли это

До тех пор, пока российские банки не подключатся к СБПэй, вы можете пользоваться оплатой по QR через приложение своего банка. Большинство из них уже имеют встроенный сканер QR-кодов, а многие магазины уже предлагают возможность оплаты покупок таким образом. Поэтому всё, что вам нужно, — это запустить банковское приложение, сканировать QR-код и подтвердить оплату.

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