Android Auto на экране телефона. Чем заменить?

Анонсированный еще в 2019 году режим вождения для Google Ассистента был разработан для замены Android Auto для смартфона. Мобильная версия Android Auto переводила аппарат в специальный режим для вождения, который позволял использовать навигацию, музыкальные приложения совместно с режимом «не беспокоить» на вашем телефоне. При этом эта версия не заменяет приложение для штатных головных устройств автомобилей.

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В июне 2022 года Google объявляет, что приложение Android Auto в скором времени будет закрыто и у пользователей останется только Google Ассистент. Давайте разберемся равноценную ли замену предлагает нам производитель и будет ли эта функция доступна в России.

Android Auto на телефоне

Как и оригинальный Android Auto, версия для телефонов предлагает интеграцию Google Maps для навигации, приложение для телефонных звонков и музыкальных сервисов, такие как Google Podcasts, Spotify и многие другие. Закрадывается вопрос, зачем Google выпустила отдельное приложение, тогда как оригинальная версия Android Auto встроена в саму систему. Выпуск отдельного клиента обусловлен тем, что не получилось задать запуск Android Auto для смартфона по расписанию и пришлось предоставить пользователям свободу.

В январе 2021 года появился режим вождения для Google Ассистента. По умолчанию, приложение показывает поле поиска для навигации, музыкальные рекомендации, быстрые ответы для текстовых сообщений и голосовое управление телефонными звонками. Одновременно возможно воспроизведение музыки через стриминговые сервисы и использование навигации.

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На первый взгляд Андроид Авто для смартфона и режим за рулём в Google Ассистенте обладают одинаковой функциональностью, но давайте заглянем немного поглубже. Чтобы запустить Android Auto для смартфона необходимо из Google Play установить само приложение и открыть его. Между тем, запуск режима вождения в Google Ассистент требует голосовой команды пользователя.

После первого запуска возможно разместить на экране смартфона ярлык для упрощения доступа. Также оба приложения поддерживают автоматический запуск при подключении по Bluetooth к автомобилю. Для большинства пользователей установка отдельного приложения, безусловно, будет значительно более простым опытом, чем настройка голосового ассистента.

Режим за рулём Андроид

Одним из самых больших минусов режима вождения в Google Ассистенте является то, что он не поддерживает альбомную ориентацию. Попытка повернуть телефон на бок для более удобной навигации не приведет к желаемому результату.

Отдельно следует отметить, что Google Ассистент не дает доступа к вашей музыкальной библиотеке в стриминговых сервисах, а только демонстрирует рекомендации. Между тем, Android Auto не имеет подобных ограничений.

Режим вождения в ассистенте не поддерживает никакие иные навигационные приложения кроме Google Maps. Android Auto, в свою очередь поддерживает еще и Waze (который тоже принадлежит Google). Однако ни одно из приложений не имеет такого широкого портфолио из навигационных программ как Android Auto для автомобилей.

Еще одним важным моментом является то, что Android Auto для смартфона доступен в большинстве регионов, где присутствует операционная система Android. В тоже время режим вождения в Google Ассистенте можно использовать в Австралии, Канаде, Франции, Германии, Индии, Италии, Мексике, Испании, Великобритании и США.

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Безусловно Google будет развивать возможности ассистента и дальше, но в момент его запуска Android Auto выглядит значительно более предпочтительно. Одновременно с этим лично у меня возникает вопрос, а большое ли количество водителей используют отдельное приложение для смартфона для того, чтобы придать ему отдельный интерфейс, удобный при езде? Насколько я знаю нет.

Вы скорее просто подключите телефон удобным вам способом к аудиосистеме автомобиля, поставите его на держатель, запустите музыку и откроете привычные удобные лично вам карты будь то Google Maps, Waze, 2GIS или Яндекс. В современных машинах все происходит еще проще, если штатное головное устройство поддерживает Android Auto.

При подключении смартфона к нему весь интерфейс телефона переезжает на экран автомобиля и никаких лишних заморочек у пользователя нет. Чего точно не стоит делать, так это страдать от закрытия Android Auto для смартфонов. Вряд ли оно было действительно популярно у нас в стране. Жаль только, что альтернативу в виде режима вождения в Google Ассистенте мы вряд ли получим из-за известных всем событий.

Аналог Android Auto

Для тех, кому подобная функциональность действительно важна в качестве альтернативы обоим сервисам рекомендую приложение Car Dashdroid.

По умолчанию, на экране телефона, помимо этих данных доступны четыре кнопки:

«Контакты» — позволяет осуществить звонок контакту из списка избранных

«Музыка» — открывает доступ к аудиофайлам, хранящимся на устройстве, к сожалению использовать музыку из стриминговых сервисов нельзя

«Навигация» — построение маршрутов с использованием Google Maps

«Голосовое управление» — запускает голосовое управление от Google.

Оно так же, как и Android Auto, загружается из Google Play и предоставляет быстрый доступ к навигации с использованием Google Maps, музыке и голосовому управлению, а на стандартный экран всегда выводится текущее время, скорость автомобиля и погода.