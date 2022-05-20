Android TV не подключается к Wi-Fi. Что делать

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Иван Герасимов 0

Главное преимущество телевизора со Smart TV — это наличие подключения к Wi-Fi, благодаря чему всегда можно скачать приложения, послушать музыку или посмотреть любимый сериал. К сожалению, беспроводное подключение иногда пропадает: хорошо, если это разовый случай, связанный со сбоем в работе роутера. Хуже, если Android TV не видит Wi-Fi из-за настроек или системной ошибки — в этом случае придется попотеть и разобраться с настройками. Сделали это для за вас и написали небольшую инструкцию о том, что делать, если телевизор не подключается к Интернету.

Разбираемся, что делать, если телевизор не подключается к Wi-Fi

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Как настроить Интернет на телевизоре

В первую очередь, если Андроид ТВ не видит Wi-Fi, вам необходимо зайти в настройки и проверить время и дату. Дело в том, что смартфоны и другие умные устройства могут некорректно работать с неправильным временем: оно неправильно устанавливается из-за сбоя, не говоря уже о том, что после покупки его необходимо настроить вручную.

Дата и время на телевизоре могут сбиться, из-за чего интернет не подключается

  • Зайдите в Настройки телевизора.
  • Выберите «Настройки устройства».
  • Откройте «Дата и время».
  • Выберите «Автоматическая дата и время».

Теперь вам нужно нажать «Использовать время, предоставленное сетью». Этот способ сразу помогает, особенно, если у вас телевизор подключается к Интернету, но ничего не грузит. Из самых простых методов также попробуйте удалить подключение из списка и подключитесь заново.

Попробуйте удалить сеть и создать подключение заново

  • Зайдите в Настройки.
  • Включите Wi-Fi.
  • Выберите точку доступа из списка.
  • В самом низу списка нажмите «Забыть сеть».

После этого просто подключитесь к Wi-Fi снова: на этот раз Android TV должен работать без проблем.

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Телевизор не подключается к Wi-Fi

Если проблема не исчезла, придется заглянуть поглубже в настройки точки доступа телевизора. Не переживайте, заблудиться в них не получится: сейчас расскажем, что необходимо проверить.

Установите DHCP по умолчанию

  • Снова откройте Настройки и выберите вашу точку доступа Wi-Fi.
  • Проверьте, выключен ли прокси-сервер.
  • Зайдите в «Параметры IP» и установите значение DHCP.

После этого вам необходимо удостовериться, что на Android TV отключена экономия данных: в противном случае при достижении разрешенного объёма данных телевизор перестает использовать остальной трафик. Это помогает, если вы подключаете Android TV к точке доступа телефона. Доступна опция не на всех моделях.

  • Зайдите в Настройки, выберите «Сеть и Интернет».
  • Откройте «Экономия данных».
  • Отключите пункт полностью.

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Настройка Wi-Fi на телевизоре

Некоторые телевизоры с Android TV некорректно работают с Wi-Fi роутерами, поэтому придется полазить в настройках маршрутизатора. У вас не получится сбить их, а смена параметров не повлияет на работу других гаджетов в доме.

Активируем необходимые настройки в параметрах роутера

  • Откройте 192.168.0.1 в браузере на телефоне или компьютере.
  • Найдите «SSID Broadcast» и убедитесь, что он включен. Обычно он находится в разделе «Беспроводная связь». Так ваша точка доступа станет видимой для всех устройств.
  • После этого сменить настройки роутера, чтобы он работал на частоте 2,4 ГГц и 5 Ггц: дело в том, что некоторые телевизоры не ищут Wi-Fi на 5 ГГц частоте.

После этого перезагрузите телевизор, выдернув провод из розетки. Важно делать это именно так, а не системно, чтобы устройство перезагрузилось полностью. Перед этим не забудьте выключить телевизор.

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Что делать, если телевизор не находит Wi-Fi

Перед отключением выйдите на главный экран, чтобы телевизор быстрее подключался к Интернету

Если ни один из предыдущих способов вам не помог, попробуйте сделать кое-что еще.

  • Попробуйте сделать полный сброс: в этом случае память телевизора очистится, удалятся файлы (если они, конечно, есть), приложения и придется заново войти в учетную запись Google. Зато это не только поможет снова нормально подключаться к Wi-Fi, но и сделает ваш телевизор на Android TV немного быстрее.
  • Попробуйте использовать проводное подключение: все телевизоры с Android TV имеют разъём Ethernet, так что, вам нужно будет всего лишь протянуть провод и подключить его.
  • Попробуйте подключить телевизор к другой точке доступа. Например, к смартфону. Если все работает, вероятно, проблема в роутере: отключите его на 30 секунд и включите обратно.
  • Также я настоятельно рекомендую вам передвинуть роутер поближе к телевизору. Дело в том, что стационарные устройства ловят сигнал Wi-Fi намного хуже из-за стен в квартире и особенностей своей конструкции и Android TV.

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Еще одна немаловажная причина проблем с Wi-Fi на телевизоре — забитая оперативная память. Из-за этого Android TV не только медленнее работает, но и долго подключается к Интернету. Перед выключением телевизора обязательно выйдите из приложения на главный экран. Полностью останавливать приложение не стоит, в фоне оно будет расходовать меньше ресурсов.

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