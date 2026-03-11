Android закрыл 65 уязвимостей, 8 из них критические. Samsung выиграли больше других

Большинство из нас привыкли игнорировать уведомления об обновлениях безопасности. Даже я часто отношусь к этому именно так. Мол, ну что там опять — очередные улучшения стабильности? Хотя иногда апдейты бывают действительно важными. Например, недавно Xiaomi выпустила обновление, которое обязательно надо установить всем. Вот и мартовский патч для Android — тот самый случай, когда игнорировать его не стоит. Samsung уже выпустила обновление, закрывающее 65 уязвимостей, из которых 8 признаны критическими. Разбираемся, чем они опасны и как проверить, пришла ли защита именно на ваш смартфон.

Что за уязвимости нашли в Android

Сразу скажу главное: критические уязвимости в Android — это не абстрактная угроза, а вполне реальная возможность для злоумышленников получить доступ к вашему смартфону без каких-либо видимых действий с вашей стороны. Самый опасный класс таких дыр — Remote Code Execution, то есть выполнение произвольного кода удалённо. Если такая уязвимость есть в компоненте, который обрабатывает входящие данные (например, в медиакодеке или стеке Bluetooth), достаточно просто оказаться в зоне действия злоумышленника.

В мартовском бюллетене безопасности Android за 2026 год фигурируют уязвимости сразу в нескольких компонентах системы. Часть из них касается ядра Linux, часть — фирменных драйверов и компонентов Qualcomm. Именно поэтому патч у каждого производителя свой: Google выпускает базовое обновление, а Samsung, Xiaomi и другие добавляют к нему собственные исправления под конкретные чипы.

Кто может читать ваши сообщения в мессенджере MAX. Рассказываем подробно.

Какие смартфоны Samsung уже получили патч

Samsung с мартовским обновлением не тянула. Патч уже доступен для флагманских линеек Galaxy S26, S25, S24 и S23. Если у вас один из этих смартфонов — проверьте обновления прямо сейчас. Настройки → Обновление программного обеспечения → Загрузить и установить.

Владельцам бюджетных и среднебюджетных устройств придётся подождать дольше. Samsung традиционно сначала прокатывает патчи по флагманам, потом по серии A, и только потом — по самым доступным моделям. Если у вас Galaxy A35, A25 или что-то из линейки M — скорее всего, обновление придёт в течение нескольких недель, а не дней.

Отдельно стоит отметить, что мартовское обновление закрывает не только уязвимости Android, но и специфические дыры в фирменной оболочке One UI. Так что список закрытых проблем у Samsung даже шире, чем у «чистого» Android.

Что нового в HyperOS 3.1 от Xiaomi и почему это важно даже для владельцев iPhone.

Что делать, пока обновление не пришло

Пока патч едет к вашему смартфону, есть несколько простых мер, которые снизят риски. Во-первых, не подключайтесь к незнакомым публичным Wi-Fi сетям — часть уязвимостей эксплуатируется именно через сеть. Во-вторых, не открывайте подозрительные ссылки в мессенджерах — даже от знакомых контактов, если те могли быть скомпрометированы.

Ну и самый банальный, но рабочий совет: включите автообновление приложений и самой системы. Многие держат эту функцию выключенной, чтобы не тратить трафик — и в итоге ходят с дырами в безопасности месяцами. Критические патчи обычно весят немного, зато закрывают именно те уязвимости, которые злоумышленники активно эксплуатируют. Здесь экономить на трафике точно не стоит.