Apple, дай списать: Huawei представила кредитку Huawei Card

Начиная с того момента, как Huawei лишили доступа к сервисам Google, для всех было очевидно одно: либо китайцы найдут им замену и выйдут из ситуации победителем, либо проиграют и снова станут местечковым производителем электроники, известным только в Поднебесной. Причём во второе верилось куда больше, учитывая, что проделать нечто подобное никому даже в голову не приходило. Однако меньше чем за год Huawei запустила несколько фирменных сервисов, неплохо проапгрейдила свой магазин приложений и смогла зайти в развитии своей экосистемы даже дальше, чем удавалось Google.

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Компания Huawei представила свою собственную платёжную карту под названием Huawei Card. Очевидно, что таким образом китайцы решили ответить Apple с её Apple Card, которая пользуется большой популярностью в США. Несмотря на то что пока подробностей о карте Huawei довольно мало, мы собрали всё, что о ней известно и делимся этой информацией с вами.

Чем Huawei Card отличается от Apple Pay

Huawei Card выйдет как в физическом, так и виртуальном воплощении. Виртуальную версию карты можно будет выпустить через приложение Huawei Pay;

Физическая Huawei Card, в отличие от Apple Card, будет поддерживать бесконтактные платежи, поэтому вы сможете оплатить покупки, даже если ваш смартфон разрядится;

Пока неизвестно, какой банк будет выпускать Huawei Card, но известно, что платёжной системой, на базе которой будет функционировать карта, будет Union Pay;

Huawei Card, как и Apple Card, будет кредитной. Значит, оформить её смогут не все, а только совершеннолетние пользователи смартфонов Huawei, имеющие хорошую кредитную историю;

В отличие от Apple Card, Huawei Card будет платной. Пока стоимость годового обслуживания не оглашается, но известно, что первый год будет бесплатным, а за второй можно будет не платить, потратив определённую сумму;

Huawei Card использует те же протоколы безопасности, что и Huawei Pay, в дополнение к классическим механизмам защиты вроде 3D Secure и т.д.

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Очевидно, что Huawei Card, несмотря на то что она является, по сути, копией Apple Card, направлена вовсе не на конкуренцию с решением Apple. Всё-таки переманить к себе пользователей Apple Card у Huawei не получится. Значит, китайцы преследовали другую цель, которая состояла в банальном расширении своего влияния. Таким образом они, во-первых, получат доступ к информации о платежах своих клиентов. А, во-вторых, благодаря Huawei Card китайцы получат преимущество перед Google, у которой такого продукта нет. Поэтому вероятность того, что пользователи начнут выбирать смартфоны Huawei, возрастает, тем более, если компания предложит им выгодные условия обслуживания.

Зачем нужна Huawei Card

Пока это только рассуждения, потому что позиции Huawei в Китае и так довольно прочны, а в России и других странах Huawei Card работать – по крайней мере, на раннем этапе – не будет. А чтобы это произошло, Huawei придётся договориться не только с каким-нибудь местным банком, но и с платёжной системой. Ведь пользоваться Union Pay среднестатистический россиянин вряд ли станет, просто потому что никогда не слышал о ней, а вот MasterCard, Visa или на худой конец МИР’ом – очень даже вероятно.

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Но и этого мало для успеха Huawei Card. Чтобы проект был успешным, китайцам предстоит прыгнуть выше головы и дать пользователям мега-выгодные условия по кэшбеку или рассрочкам, которые были бы привлекательнее, чем у российских банков. Сейчас для нашего рынка является нормой кэшбек в 1% и возможность совершать покупки в рассрочку без процентов на срок до года. Поэтому, чтобы я перешёл на Huawei Card, мне нужны хотя бы 2% кэшбека в деньгах и выгодные спецпредложения вроде 5-процентного кэшбека в супермаркетах, аптеках и кино.