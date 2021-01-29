Apple, выбрасывай MagSafe! Xiaomi показала настоящую беспроводную зарядку Mi Air Charge

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Иван Кузнецов 0

Многие пользователи терпеть не могут беспроводную зарядку, даже если их смартфоны её поддерживают. Их неприязнь к этому способу восполнения ресурса аккумулятора вполне понятна. Ведь мало того, что беспроводная зарядка на самом деле является проводной, поскольку получает энергию от розетки именно по кабелю, так ещё и усложняет использование аппарата во время подпитки. Я уже не говорю про то, что она априори медленнее традиционной зарядки. Но если с низкой скоростью ещё можно как-то жить, то с двумя предыдущими недостатками — уже вряд ли. Но Xiaomi нашла, как можно их исправить.

Mi Air Charge

Зарядка Mi Air Charger — в правом нижнем углу. Она раздаёт энергию по воздуху

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Xiaomi представила технологию беспроводной зарядки, способной передавать энергию на расстоянии. Она называется Mi Air Charge и позволяет заряжать устройства в радиусе нескольких метров от зарядной станции. По сути, мы имеем дело с подобием роутера, который вместо интернета раздаёт энергию, позволяя подключаться к нему с разных устройств и не вынуждая пользователей сидеть возле него.

Возможно ли зарядить смартфон по воздуху


Сама станция, которая обеспечивает раздачу зарядки, выглядит довольно крупной и имеет вид какого-то музыкального усилителя. Несмотря на то что это скорее всего концепт и итоговое воплощение будет другим, очевидно, что устройство будет немаленьким. Всё-таки ему нужно обладать достаточной мощностью для того, чтобы раздавать энергию по воздуху и поддерживать зарядкой несколько смартфонов. А реализовать всё это в компактном корпусе на данном этапе развития вряд ли возможно.

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Интересно, что Xiaomi избегает использования термина «беспроводная зарядка», предпочитая называть её удалённой.

Ключевая технология удалённой зарядки Xiaomi заключается в позиционировании в пространстве и передаче энергии на расстояние. Изолированная батарея собственной разработки Xiaomi имеет пять встроенных антенн, которые могут с высокой точностью определять местоположение смартфона, а за передачу энергии отвечает массив из 144 антенн, передающих волны миллиметрового диапазона посредством формирования луча энергии, — объяснили в Xiaomi.

Честно сказать, человеку не в теме довольно сложно понять, за счёт чего энергия передаётся в пространстве и как она может заряжать смартфоны по воздуху. Ведь в представлении обывателя такой способ зарядки должен быть откровенно небезопасным, учитывая, что лучи энергии пронзают пространство и скорее всего человека, который пользуется такого рода зарядкой. Но, судя по всему, Xiaomi и не ставила своей целью раскрывать все подробности. По крайней мере, пока.

Как заряжать смартфон от Mi Air Charge

Смартфон Xiaomi

Чтобы смартфон смог заряжаться от Mi Air Charger, он должен иметь специальный обвес, без которого ничего не выйдет

Ответ на вопрос, сможет ли обычный смартфон с поддержкой стандарта Qi заряжаться от удалённой зарядки Xiaomi, однозначно отрицательный. Чтобы проверить работу своего нового продукта, китайским инженерам пришлось снабдить серийный смартфон специальной антенной решёткой и встроенным приёмником. Антенна указывает на его местоположение, а приёмник отвечает за приём электрического сигнала, после чего он направляется через специальную микросхему на аккумулятор и восполняет его ресурс. В общем, всё очень сложно.

Скорость удалённой зарядки Xiaomi по понятным причинам будет довольно невысокой по современным меркам, поскольку её мощность составит всего 5 Вт. Но ещё пару лет назад Apple комплектовала свои смартфоны 5-ваттным блоком питания, который заряжал их минимум в течение 3 часов по проводу, а сейчас речь идёт о по-настоящему беспроводной зарядке. Поэтому критиковать Xiaomi тут явно не за что. Ну, или почти не за что.

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Почти – потому что в этом году такая зарядка в продажу не поступит. В этом признались представители компании, которые отказались называть даже примерные сроки выхода новинки в релиз. Но будет круто, если Xiaomi удастся выпустить свою новую разработку хотя бы в следующем году. Это будет большим ударом по Apple, которая пытается отказаться от передачи энергии по Lightning, экспериментируя с магнитной зарядкой. Но это и вполовину не так же технологично как то, что сделали китайцы.

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