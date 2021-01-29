Apple, выбрасывай MagSafe! Xiaomi показала настоящую беспроводную зарядку Mi Air Charge

Многие пользователи терпеть не могут беспроводную зарядку, даже если их смартфоны её поддерживают. Их неприязнь к этому способу восполнения ресурса аккумулятора вполне понятна. Ведь мало того, что беспроводная зарядка на самом деле является проводной, поскольку получает энергию от розетки именно по кабелю, так ещё и усложняет использование аппарата во время подпитки. Я уже не говорю про то, что она априори медленнее традиционной зарядки. Но если с низкой скоростью ещё можно как-то жить, то с двумя предыдущими недостатками — уже вряд ли. Но Xiaomi нашла, как можно их исправить.

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Xiaomi представила технологию беспроводной зарядки, способной передавать энергию на расстоянии. Она называется Mi Air Charge и позволяет заряжать устройства в радиусе нескольких метров от зарядной станции. По сути, мы имеем дело с подобием роутера, который вместо интернета раздаёт энергию, позволяя подключаться к нему с разных устройств и не вынуждая пользователей сидеть возле него.

Возможно ли зарядить смартфон по воздуху

Сама станция, которая обеспечивает раздачу зарядки, выглядит довольно крупной и имеет вид какого-то музыкального усилителя. Несмотря на то что это скорее всего концепт и итоговое воплощение будет другим, очевидно, что устройство будет немаленьким. Всё-таки ему нужно обладать достаточной мощностью для того, чтобы раздавать энергию по воздуху и поддерживать зарядкой несколько смартфонов. А реализовать всё это в компактном корпусе на данном этапе развития вряд ли возможно.

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Интересно, что Xiaomi избегает использования термина «беспроводная зарядка», предпочитая называть её удалённой.

Ключевая технология удалённой зарядки Xiaomi заключается в позиционировании в пространстве и передаче энергии на расстояние. Изолированная батарея собственной разработки Xiaomi имеет пять встроенных антенн, которые могут с высокой точностью определять местоположение смартфона, а за передачу энергии отвечает массив из 144 антенн, передающих волны миллиметрового диапазона посредством формирования луча энергии, — объяснили в Xiaomi.

Честно сказать, человеку не в теме довольно сложно понять, за счёт чего энергия передаётся в пространстве и как она может заряжать смартфоны по воздуху. Ведь в представлении обывателя такой способ зарядки должен быть откровенно небезопасным, учитывая, что лучи энергии пронзают пространство и скорее всего человека, который пользуется такого рода зарядкой. Но, судя по всему, Xiaomi и не ставила своей целью раскрывать все подробности. По крайней мере, пока.

Как заряжать смартфон от Mi Air Charge

Ответ на вопрос, сможет ли обычный смартфон с поддержкой стандарта Qi заряжаться от удалённой зарядки Xiaomi, однозначно отрицательный. Чтобы проверить работу своего нового продукта, китайским инженерам пришлось снабдить серийный смартфон специальной антенной решёткой и встроенным приёмником. Антенна указывает на его местоположение, а приёмник отвечает за приём электрического сигнала, после чего он направляется через специальную микросхему на аккумулятор и восполняет его ресурс. В общем, всё очень сложно.

Скорость удалённой зарядки Xiaomi по понятным причинам будет довольно невысокой по современным меркам, поскольку её мощность составит всего 5 Вт. Но ещё пару лет назад Apple комплектовала свои смартфоны 5-ваттным блоком питания, который заряжал их минимум в течение 3 часов по проводу, а сейчас речь идёт о по-настоящему беспроводной зарядке. Поэтому критиковать Xiaomi тут явно не за что. Ну, или почти не за что.

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Почти – потому что в этом году такая зарядка в продажу не поступит. В этом признались представители компании, которые отказались называть даже примерные сроки выхода новинки в релиз. Но будет круто, если Xiaomi удастся выпустить свою новую разработку хотя бы в следующем году. Это будет большим ударом по Apple, которая пытается отказаться от передачи энергии по Lightning, экспериментируя с магнитной зарядкой. Но это и вполовину не так же технологично как то, что сделали китайцы.