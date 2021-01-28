Apple выпустит расширение iCloud с паролями для Google Chrome

Несмотря на то что экосистема – это понятие довольно обширное, Apple долгое время пыталась его искусственно сузить, ограничивая доступ к своим сервисам только фирменными устройствами. Именно поэтому ни iMessage, ни FaceTime никогда не были доступны на альтернативных площадках вроде Android или Windows. В Купертино объясняли это соображениями безопасности, хотя пусть медленно, но верно распространяли платные сервисы, очевидно, желая расширить их аудиторию. Поэтому Apple TV+ и Apple Music появились даже на телевизорах. А вот менеджер паролей из iCloud так и оставался преимуществом только iOS и macOS, не позволяя взаимодействовать с ним пользователям других программных платформ.

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Apple намерена выпустить расширение iCloud Passwords для Google Chrome. Оно предназначается для тех, кто пользуется «Связкой ключей» (фирменным менеджером паролей Apple) на iOS, но в качестве десктопной платформы выбирает не macOS, а Windows. Судя по всему, у Apple уже есть готовое решение, поскольку в приложении iCloud для Windows появилось упоминание расширения под названием iCloud Passwords со ссылкой, ведущей на страницу его загрузки в Chrome Web Store.

Пароли iCloud в Chrome

Сомнений в том, что расширение делали именно под Windows, практически нет. Дело в том, что на macOS пользователи могут воспользоваться «Связкой ключей» и так, независимо от выбранного браузера. Да, это будет не так удобно, как в Safari, но в целом доступ к паролям останется. То ли дело на Windows, где у пользователей вообще нет никакой возможности пользоваться учётными данными, сохранёнными на iPhone и iPad, не перебивая их в Chrome вручную. А так у них появится удобный инструмент доступа к сайтам, которым к тому же можно будет пользоваться и на macOS.

Проблемы расширения iCloud Passwords

Несмотря на то что расширение с паролями – вещь очень удобная, как ни крути, довольно компромиссная по нескольким причинам:

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Пользоваться расширениями можно только в десктопной версии Chrome, а в мобильной они не поддерживаются. Для меня это минус, потому что я не могу получить доступ к своим паролям, когда пользуюсь Android-смартфоном. Хорошо, хоть «Войти с Apple» завезли, а то бы вообще пришлось тяжко.

Расширения в принципе не вызывают особого доверия ни у меня, ни в многих других пользователей. Ну, вспомните, сколько раз мы слышали, как в Chrome Web Store проникли вредоносные расширения. Я уже не говорю о том, что доверять управление паролями расширению – в принципе не очень-то рационально.

Ну, и, конечно, не нужно забывать, что расширения – это инструментарий, который недоступен пользователям без дополнительных манипуляций. Ведь если в Safari «Связка ключей» встроена по умолчанию, и её не нужно скачивать вручную, то в Chrome ничего такого нет. Соответственно, многие либо не додумаются, либо не догадаются, либо просто поленятся скачивать расширение и останутся без своих паролей.

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Меня, как человека неленивого, больше всего, конечно, отталкивают два первых пункта. Причём в равной степени. Лично я не пользуюсь Windows, и мне там расширение нужно так же, как собаке пятая нога. А вот появлению «Связки ключей» в мобильном Chrome для Android я был бы искренне рад. Ведь экспортировать пароли из Safari в Chrome невозможно, а перебивать их вручную у меня нет ни времени, ни желания. В результате все мои пароли из iOS так и остаются там, не позволяя взаимодействовать с теми же аккаунтами, к которым я привык, на Android.

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Вопрос безопасности стоит, на мой взгляд, не менее остро. Всё-таки пока не очень понятно, как именно Apple планирует защищать пароли из «Связки ключей». Понятное дело, что они не будут храниться локально, находясь в облаке, но кто сказал, что это может остановить злоумышленников? Вполне возможно, что кто-то создаст скрипт и, обратившись к расширению, сможет получить доступ к логину и паролю. Ведь авторизации по биометрии, судя по всему, предусмотрено не будет, учитывая, что пользоваться iCloud Passwords будут на Windows, которая устанавливается вообще на любые ПК.